2025 год стал для Одессы годом испытаний: ракетные удары по историческому центру, трагедия в Белгороде-Днестровском, атаки на портовую инфраструктуру и самый длительный блэкаут за время войны.

Главной общественной дискуссией стали бюджетные приоритеты: средства на ВСУ против расходов на ремонты, застройку и инфраструктурные проекты.

После наводнения 30 сентября город пережил смену модели управления — отстранение мэра, создание военной администрации и кадровую чистку во власти.

Одесса активно проходила процесс деколонизации, развивала ветеранскую и инклюзивную инфраструктуру и доказала способность держаться вместе, несмотря на войну и кризис.

2025 год стал для Одессы годом испытания — не только войной, обстрелами и длительными блэкаутами, но и экзаменом на совесть для местной власти. Пока часть громады искала возможности помочь армии — собирала средства на дроны, РЭБы и ПВО, — в городских документах продолжали появляться тендеры на плитку, фасады и строительство, которое все больше раздражало одесситов.

Именно поэтому 2025-й запомнился митингами под стенами мэрии, громкими дискуссиями вокруг бюджета, болезненным прощанием с имперскими символами, катастрофами, которые обнажили системные проблемы города, и беспрецедентной сменой модели управления. О чем Одесса говорила громче всего — подводим политические и социальные итоги года.

Вопрос года: «Деньги на ВСУ» или «ремонт фасадов»

Одной из ключевых тем года стал вопрос бюджетных приоритетов. В 2025-м общественный контроль в Одессе вышел на новый уровень: каждый крупный тендер мгновенно становился предметом обсуждений в соцсетях, публичных обращений и журналистских расследований.

Главный вопрос звучал просто и жестко: имеет ли город право тратить миллионы на благоустройство в стране, которая воюет?

Одесситы настаивали: средства громады должны прежде всего идти на нужды Сил обороны. Власть же отвечала аргументами о «поддержке экономики», «сохранении городской среды» и действующих бюджетных программах, утвержденных еще до полномасштабного вторжения.

Цифра года — соотношение между суммами, официально переданными из городского бюджета на нужды ВСУ, и миллионами гривен, которые «зависли» в инфраструктурных проектах. Это стало предметом самых острых споров.

Именно в этом году «Одесская жизнь» провела журналистское расследование по спуску Блажко, которое наглядно показало, как даже локальные проекты могут перерастать в масштабные дискуссии о целесообразности расходов и реальных приоритетах городской власти.

Удар по историческому центру

31 января 2025 года российская ракета попала в исторический центр Одессы — территорию, имеющую статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Были повреждены жилые дома и исторические памятники, пострадали люди.

В частности, среди пострадавших объектов:

два памятника национального значения — это Филармония (Новая Биржа) и Дом Вучини (ул. Итальянская, 19);

два музея: Музей западного и восточного искусства и филиал Литературного музея;

известная гостиница «Бристоль»;

здания Союза архитекторов Украины и банка «Порто-Франко».

И в то же время уже в первые часы после атаки стало ясно: город не остановился. Коммунальные службы работали непрерывно, жители помогали друг другу, волонтеры закрывали окна и разносили теплые напитки.

Я никогда не видела, чтобы после удара исторический центр не опустел, а наполнился людьми.

Трагедия в Белгороде-Днестровском

23 июня 2025 года две баллистические ракеты попали в лицей в Белгороде-Днестровском. Погибли работники учебного заведения, были ранены, в частности, дети. Удар по гражданскому объекту был зафиксирован международными правозащитными структурами.

Вопрос безопасности школ, укрытий и форм обучения снова стал одним из ключевых в городской повестке дня.

Реакция громады была мгновенной: помощь больницам, поддержка семей пострадавших, сбор средств.

Порт и логистика: экономический фронт Одессы

В течение 2025 года Одесская область неоднократно подвергалась ударам по портовой инфраструктуре. В частности, 3 июля был атакован порт, в результате чего погибли и были ранены работники. Повреждения получили терминалы и энергетические объекты.

Эти удары имели значение далеко за пределами региона, ведь Одесса остается ключевым логистическим узлом экспорта, в частности зернового.

Несмотря на риски, порт не прекращал работу.

Последствия бедствия и смена власти: что получила Одесса

Одним из самых болезненных ударов по городу, но на этот раз не РФ, а стихии, стало наводнение 30 сентября, которое обнажило многолетние проблемы инфраструктуры, дренажных систем и управленческих решений, принятых в Одессе задолго до войны. Мощный ливень привел к затоплению сотен улиц, остановке городской транспортной и дорожной системы, гибели десяти человек, включая ребенка.

Официальные цифры, количество пострадавших, погибшие, версии причин и поиск виновных — все это еще долго будет оставаться предметом следствия, судебных процессов и общественных дискуссий.

Одним из последствий трагедии стало отстранение главы города Геннадия Труханова и создание военной администрации. Тем более, события совпали с лишением Геннадия Труханова гражданства из-за выявления у него российского паспорта. Для города это означало не просто смену персоналий, а фактическую смену логики управления — от политической к военно-административной.

Параллельно продолжались и судебные процессы. Старые дела против бывшего руководства города не исчезли, а наоборот — получили новые эпизоды. Так, бывшему городскому голове Одессы объявлено подозрение в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины), которая, по версии следствия, привела к гибели людей во время стихийного бедствия 30 сентября. Труханов был не только отстранен от должности, но и отправлен под круглосуточный домашний арест, где и находится сейчас.

Также были вручены подозрения еще восьми одесским чиновникам, которым инкриминируют служебную халатность в результате наводнения 30 сентября. Это два бывших заместителя Геннадия Труханова, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор и несколько должностных лиц городского коммунального предприятия. Инкриминируемая им ч. 3 ст. 367 предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Появление военной администрации в Одессе — стало ли лучше?

В октябре — после увольнения Геннадия Труханова Владимир Зеленский заявил о создании в Одессе городской военной администрации (ОМВА) и назначении ее руководителя — бригадного генерала Сергея Лысака.

Администрация получила статус отдельного юридического лица и приоритетные полномочия по вопросам безопасности, работы коммунальных служб и критической инфраструктуры, а ключевую роль в этой вертикали получил начальник МВА Лысак.

Но и горсовет сохранил свои полномочия. Исполнительные органы горсовета Одессы оказались под руководством Игоря Коваля, который временно исполняет обязанности мэра. Городской совет и администрация сейчас работают вместе. Таким образом в Одессе установилось двоевластие.

Появление МВА стало одним из самых резонансных управленческих экспериментов года.

Дело в том, что выполнение некоторых полномочий городских советов начальниками военных администраций противоречит отдельным нормам Закона «О местном самоуправлении в Украине», что в итоге вызывает ряд важных вопросов: у кого больше полномочий и кто будет нести ответственность за происходящее в городе.

С одной стороны — быстрые решения, минимум бюрократии, прямое подчинение условиям военного времени. С другой — все больше вопросов относительно прозрачности, коммуникации с громадой и понятности принимаемых решений.

Для части одесситов это стало надеждой на перезагрузку системы, для других — сигналом новых рисков.

Пока что одесситы лишь присматриваются к новой власти. Кардинальных изменений к лучшему не было, если не считать запуск социальных автобусов и проведение массового всеодесского субботника. А вот коммуникация с горожанами пока проваливается: достучаться до новых чиновников — еще тот квест.

Кадровая чехарда во власти: с кем попрощалась Одесса в 2025-м?

После создания ОМВА управленческая модель города претерпела системное перераспределение полномочий. Как следствие, начались изменения в вертикали власти Одессы. В течение последних нескольких месяцев 2025 года свои должности оставили:

Елена Буйневич, директор департамента образования и науки;

Валерий Силин, заместитель Одесского городского головы;

Андрей Зарицкий, директор департамента финансов;

Анна Познякова, заместитель Труханова;

Павел Вугельман, вице-мэр;

Иван Липтуга, руководитель департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга;

Владимир Хитренко, директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.

Также были уволены 22 советника одесского мэра и еще ряд чиновников эпохи Труханова.

Руководители, которых сняли

Восстановление: война не помеха строительству

Несмотря на войну, Одесса в 2025 году продолжала строить. И именно это стало одним из самых громких источников общественного возмущения.

Символом года стало строительство многоэтажки на Ланжероне. Здание M1 Club Apartments уже выросло до 11 этажей, хотя разрешение выдано только на 8. Теперь оно полностью перекрывает морской пейзаж с Аллеи Славы у памятника Неизвестному матросу. Для многих одесситов это стало точкой невозврата в дискуссии о допустимых границах застройки во время войны. Была создана петиция о ликвидации этого строительства, бывший мэр Геннадий Труханов официально выразил поддержку горожанам, правда, результата, вероятно, придется ждать уже в следующем году.

Еще одним болезненным кейсом стала многолетняя история уничтожения кладбища на территории бывшего санатория «Красные Зори» — места вечного покоя именитых одесситов, которое фактически превратили в свалку ради будущей элитной застройки. На январь 2026 года запланировано очередное голосование городского совета о создании на этой территории парка.

Прочь от империи: Одесса избавляется от памятников и учит новые названия улиц

В 2025 году Одесса «гремела» из-за переименования улиц и демонтажа памятников — остатков советского и имперского наследия. Город проходит сложный, эмоциональный, но необходимый процесс деколонизации, учась отделять культурную память от имперских нарративов.

Год начался с протестов против демонтажа памятника поэту и актеру Владимиру Высоцкому, который был снят с фасада Одесской киностудии на Французском бульваре. Памятник Высоцкому, установленный еще в 2012 году, с самого начала вызывал споры среди горожан. Для одних он является символом творчества и сопротивления актера, певца и поэта советской системе, для других — частью российской пропаганды. Поэтому Владимир Высоцкий все же отправился в музей.

А вот памятник Александру Пушкину спрятали в саркофаг. Это произошло ночью 29 октября. Позже на коробке разместили еще и рекламный баннер с надписью «Исторический центр Одессы».

Официально городские власти это никак не прокомментировали. Новый глава МВА Сергей Лысак лишь отметил, что ряд имперских памятников невозможно просто демонтировать из-за их расположения в историческом ареале. Перед принятием финальных решений необходимо получить рекомендации ЮНЕСКО.

Но многие одесситы убеждены: такое укрытие — первый шаг к демонтажу памятника. Отношение к Пушкину в Одессе за последние годы изменилось. Причины понятны — война сделала все российское болезненным для нас. Однако есть и те, кто категорически против сноса памятника Пушкину. Главный аргумент — это наша история, которую не изменить. Поэтому в Одессе снова развернулась острая дискуссия.

Также в Одессе продолжается переименование улиц. С 2014 года и особенно в последние годы карта Одессы кардинально изменилась. На смену именам советской эпохи и Российской империи пришли названия в честь украинских Героев, выдающихся деятелей культуры и исторических событий. Чтобы вам было легче ориентироваться в этом новом пространстве, «Одесская жизнь» создала этот постоянно обновляемый справочник. Здесь вы найдете полный список всех переименованных улиц, переулков и площадей Одессы: старое название — новое название, ссылка на статью с объяснением, а также привязка нового названия к гугл-карте. Сохраняйте этот материал в закладках — мы регулярно добавляем новые топонимы и уточняем информацию!

Ветеранская Одесса и море, которое стало доступным

Одной из важнейших тенденций 2025 года стало развитие ветеранской инфраструктуры. В Одессе и области открывались ветеранские хабы, пространства поддержки, реабилитационные и спортивные центры. Это места, где ветераны могут получить психологическую и социальную поддержку, вернуться к работе и спорту, стать активной частью городской жизни.

2025 год показал: Одесса начала готовиться не только к войне, но и к послевоенной жизни.

Довольно активно, хотя и с коррупционными спорами, начали отстраиваться инклюзивные пляжи. Одесса создала условия доступа к морю для людей с инвалидностью, ветеранов с ранениями, людей старшего возраста. Пляжи начали оборудовать настилами, спусками, адаптированными санитарными зонами и алгоритмами безопасности.

Самый затяжной и самый тяжелый блэкаут: в Одессе сдаются только квартиры

2025 год запомнился и самым продолжительным блэкаутом за все время полномасштабной войны. Атака россиян в ночь на 13 декабря погрузила город и область во тьму на несколько дней. А в отдельных районах электричество отсутствовало и по 10 дней. Самой тяжелой ситуация была в Арцизе и Рени — там жители пробыли в блэкауте почти месяц. По состоянию на утро после обстрела около миллиона людей остались без света, воды, тепла, существенные повреждения получила критическая инфраструктура, несколько человек были ранены. Через несколько дней после обстрела критическую инфраструктуру запитали, водоснабжение восстановили почти полностью, свет постепенно вернулся в дома.

А вот света в душе и теплоты в сердцах одесситов стало больше: взаимопомощь между соседями, зарядка телефонов в авто, генераторы во дворах, юмор в темноте — все это свидетельствует о способности города держаться вместе даже в самые тяжелые моменты. В Одессе появлялись общие столы во дворах. Именно в те дни меткая фраза горожан стала определением года: «в Одессе сдаются только квартиры». Очень быстро из мема она превратилась в лозунг этого блэкаута.

Итак, если подытожить, 2025 год показал: в Одессе можно повредить здания, выключить свет и даже сменить власть. Но сломить Одессу — невозможно.

