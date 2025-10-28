Ключевые моменты:

Зеленский заявил, что лишение гражданства Труханова не имеет политического подтекста и принято из соображений национальной безопасности.

СБУ и Госпогранслужба предоставили данные, подтверждающие, что Геннадий Труханов имеет паспорт гражданина РФ.

Президент отметил, что руководить Одессой должен только тот, кто способен защищать его от возможных угроз со стороны России.

Зеленский о Труханове: решение не политическое

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое решение лишить украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова.

Во время встречи с журналистами 28 октября глава государства заявил, что это решение не имеет политического характера, а принято на основе материалов Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы, сообщает OBOZ.UA.

«У СБУ достаточно доказательств, что у Труханова есть гражданство России. Есть также подтверждения от пограничников и данные из реестров. Меня не интересует, сколько у него паспортов и какие из них настоящие — для меня важно, что факт гражданства РФ подтвержден официально», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот шаг был необходим для обеспечения безопасности в Одессе:

«Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг. И я считаю, что это сделано в соответствии с законом, и сделано справедливо. Потому что никто не знает, чего ожидать от «русских» и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой», – отметил он.

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Геннадия Труханова. Решение основано на доказательствах СБУ, подтверждающих наличие у мэра Одессы действующего паспорта гражданина РФ.

Сам Труханов отвергает обвинения и утверждает, что документы о его якобы российском гражданстве — фальсификация и надеется на пересмотр решения президента.

