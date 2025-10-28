Ключевые моменты:
- Зеленский заявил, что лишение гражданства Труханова не имеет политического подтекста и принято из соображений национальной безопасности.
- СБУ и Госпогранслужба предоставили данные, подтверждающие, что Геннадий Труханов имеет паспорт гражданина РФ.
- Президент отметил, что руководить Одессой должен только тот, кто способен защищать его от возможных угроз со стороны России.
Зеленский о Труханове: решение не политическое
Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое решение лишить украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова.
Во время встречи с журналистами 28 октября глава государства заявил, что это решение не имеет политического характера, а принято на основе материалов Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы, сообщает OBOZ.UA.
«У СБУ достаточно доказательств, что у Труханова есть гражданство России. Есть также подтверждения от пограничников и данные из реестров. Меня не интересует, сколько у него паспортов и какие из них настоящие — для меня важно, что факт гражданства РФ подтвержден официально», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что этот шаг был необходим для обеспечения безопасности в Одессе:
«Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг. И я считаю, что это сделано в соответствии с законом, и сделано справедливо. Потому что никто не знает, чего ожидать от «русских» и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой», – отметил он.
Напомним, 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Геннадия Труханова. Решение основано на доказательствах СБУ, подтверждающих наличие у мэра Одессы действующего паспорта гражданина РФ.
Сам Труханов отвергает обвинения и утверждает, что документы о его якобы российском гражданстве — фальсификация и надеется на пересмотр решения президента.
Суд. Такие вопросы решает суд. А защищать Одессу должны не гражданские власти, а военные. Обороной Одессы занимается НЕ мэр.
А я помню как осенью 2023-го Зеленский пообещал ВСУ 1 миллион дронов. Один миллион! За год. Весь конец 2023-го и начало 2024-го об этом миллионе дронов от Зеленского трубили Украинские каналы. Но прошел 2024 и ВСУ этот миллион дол но в конечно же НЕ получил. И к весне 2024-шо об этом обещании Зеленского как то перестали говорить.
Яке цікаве протиріччя » це не політика, це паспорт російський», авже ж, а паспорт — це не політика?! Вони там показилися, чи що? Ця зелена гнида, вже всю Україну залила людською кров’ю, а все не достатньо йому. Вампір нацистський!