Ключевые моменты:

Все 22 советника Труханова прекратили деятельность после лишения его гражданства

Большинство советников работали на общественных началах без оплаты

Основная часть

После того как Геннадий Труханов был лишен гражданства Украины и потерял должность городского головы Одессы, прекратили деятельность все его советники. Об этом стало известно с официального сайта Одесского городского совета, где 22 октября опубликовали решение о прекращении полномочий советников.

Всего было 22 советника, большинство из которых работали на общественных началах — без оплаты из городского бюджета. Они выполняли исключительно консультативные функции, но после потери Трухановым гражданства автоматически утратили свои полномочия. Распоряжение об увольнении подписал секретарь городского совета Игорь Коваль, который сейчас исполняет обязанности городского головы.

Среди них были как чиновники, так и представители общественного сектора.

