Ключевые моменты:

В библиотеке имени Грушевского экспонируются все 12 конкурсных проектов.

Выставка включает победителя и работы других участников из Одессы, Киева и Ровно.

Памятник планируют установить в сквере на Фонтанской дороге.

После завершения экспозиции исполком должен утвердить результаты конкурса.

Материал подготовлен на основе официальных данных открытого всеукраинского архитектурного конкурса, организованного департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений Одесского городского совета. Редакция проверила сроки проведения конкурса, количество поданных работ и состав победителей.

Отметим, что экспозиция является открытой и публичной, поэтому посетители могут лично оценить все представленные варианты и сформировать собственное мнение о будущем монументе.

Где будет памятник?

Конкурс длился почти четыре месяца — с 29 сентября 2025 года по 20 января 2026 года.

На рассмотрение жюри поступило 12 проектных предложений от авторских коллективов из Одессы, Киева и Ровно. Заказчиком организации конкурса выступил департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений Одесского горсовета.

Будущий памятник планируют разместить на пересечении Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки (бывший Гагарина), в сквере, который уже носит соответствующее название.

В настоящее время все конкурсные работы экспонируются в библиотеке имени Грушевского.

В этом материале мы представляем фото всех проектов, которые можно увидеть на выставке — как победителей конкурса, так и других участников.

Победители конкурса

Первое место получила проектная работа авторского коллектива во главе со скульптором Николаем Билыком. Именно эту работу жюри рекомендует для дальнейшей разработки проектно-сметной документации и возможной реализации.

Проект предусматривает бронзовую фигуру Леси Украинки на гранитном постаменте общей высотой 4,7 метра и минимальное вмешательство в существующую планировку сквера. Авторы отмечают, что основой решения стало использование существующего рельефа, аллей и зеленых насаждений.

Второе место занял проект скульпторов Виктора Липовки и Александры Рубан в сотрудничестве с архитекторами Андреем Даниленко и Екатериной Липовкой.

Третью премию получила работа скульптора Анастасии Козминской и архитекторов Николая Чепелева и Николая Волкова.

Премии

Согласно условиям конкурса:

первая премия — 140 000 грн

вторая премия — 105 000 грн

третья премия — 70 000 грн

Также предусмотрены поощрительные премии на общую сумму 35 000 грн, которые распределили между другими участниками.

Дальнейшие шаги и дискуссия

После завершения выставки исполнительный комитет должен официально утвердить или не утвердить результаты конкурса. Следующим этапом станет поиск финансирования для реализации проекта. В условиях войны рассматривается вариант привлечения внебюджетных средств — через благотворительные фонды и публичные сборы.

После объявления результатов в публичном пространстве появились разные оценки конкурсных работ. В частности, звучат мнения о возможном стилистическом сходстве отдельных проектов с образцами советской монументальной скульптуры. В то же время официально эти замечания не стали предметом рассмотрения жюри, а результаты конкурса на данный момент остаются действующими.

Экспозиция размещена в Одесской областной библиотеке им. М. С. Грушевского по адресу ул. Троицкая, 49/51. Вход на выставку свободный и бесплатный. Время работы библиотеки для посетителей: обычно вторник-пятница с 10:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной (график может меняться).

Читайте также: Памятник Высоцкому в Одессе: как культурный объект стал причиной общественного конфликта

Фото автора