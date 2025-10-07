Ключевые моменты

Мощный ливень 30 сентября привёл к гибели как минимум 9 человек и затопил более 800 домов в Одессе.

Предупреждения о непогоде вышли с опозданием — коммуникация между службами оказалась хаотичной.

Эксперты указывают на критическое состояние ливневой канализации: засорённые коллекторы, заброшенные аварийные отводные ветки, отсутствие профилактики.

Причиной масштабного подтопления стала не только сила дождя, но и годы застройки без учёта водоотведения.

Открыто уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц мэрии — впереди кадровые решения и проверки.

Вопрос коммуникации — кто и как предупреждал об опасности в Одессе

Разумеется, неделя — слишком малый срок для анализа всех потенциальных обстоятельств, действий или бездействия соответствующих организаций и ведомств, которые могли привести к трагическим последствиям масштабного ливня в Одессе. Работают соответствующие комиссии, и пока мы ждём их выводов, вспомним ход событий и ознакомимся с комментариями экспертов.

В 6 утра 29 сентября на FB-странице ГУ ГСЧС Украины в Одесской области появляется сообщение с призывом не покидать дома без крайней необходимости.

Сообщение о сильном дожде появится в TG-канале «Одесса.Официально» лишь спустя сутки, утром 30 сентября.

Предупреждения на сайте Департамента образования и науки ОГС в связи с надвигающейся непогодой и информация об изменении режима обучения — отсутствуют.

«Оперативное» реагирование на сообщение ГСЧС ещё от 29 сентября вызывает логичные вопросы к коммуникационному алгоритму взаимодействия различных городских структур. В результате родители не могли добраться до детей в садах и школах; вовремя не были оповещены сотрудники, вынужденно остававшиеся на рабочих местах; были заблокированы пассажиры и водители и т. п.

Впрочем, следует отдать должное последующим сообщениям официальной власти, которые оперативно информировали одесситов о местах подтоплений, движении общественного транспорта и локациях с затруднённым проездом.

Последствия стихии в Одессе

Из-за мощного ливня 30 сентября в Одессе погибли 9 человек (по другим данным — 10), среди них семья, проживавшая на цокольном этаже, в том числе восьмилетний ребёнок. Тела ещё двух человек были найдены позже. Сейчас продолжается следствие относительно причин их гибели.

В результате ливня повреждено 868 домов, из них:

286 — частных,

582 — многоквартирных, в которых пострадали 723 квартиры.

Значительные повреждения получили инженерные сети, были повалены деревья, образовались провалы на дорогах, частично отсутствовало электроснабжение, пассажиры и водители оказались заблокированными в авто и общественном транспорте.

В наиболее затопленных местах при попытке перейти дорогу людей сносило потоками воды. Многие получили переохлаждение, травмы от потоков воды и грязи.

Несмотря на привлечение всей техники, спасателей, полиции и работников ЖКС, ликвидировать одновременно последствия всех подтоплений было невозможно. Однако благодаря профессиональной работе, в частности ГСЧС, число жертв не стало больше.

Через неделю основные последствия для жизнедеятельности города устранены, сейчас продолжаются точечные ремонтные работы.

Зоны с высоким риском затопления определили… после ливня

Специальная комиссия, созванная для преодоления последствий непогоды, отчиталась:

определены районы и улицы с наибольшим риском подтоплений во время ливней;

жителям напомнили правила безопасности во время непогоды;

сообщили о необходимости государственной поддержки для модернизации системы водоотведения в городе.

Одновременно продолжали работать оперативные штабы по ликвидации последствий непогоды и была определена сумма компенсаций пострадавшим и родственникам погибших.

Небезразличный к беде одесситов Зеленский и выводы Кулебы

Глава государства сообщил на своей FB-странице, что ситуацию в Одессе будет контролировать лично. Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе провести полную проверку всех фактов, предшествовавших трагедии.

Находясь в Одессе, господин Кулеба провёл заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Публично возможные причины трагедии пока не озвучил, лишь анонсировал «соответствующие кадровые решения».

После потопа в Одессе открыли уголовное производство

Будут ли кадровые решения кардинальными, зависит также от результатов уголовного производства. Его цель — выяснить, проявили ли служебную халатность должностные лица Одесского городского совета и других структур, что привело к масштабному затоплению города.

В первую очередь будет проверяться причастность должностных лиц к ненадлежащему содержанию дренажно-отводной системы и отсутствию необходимых мер для своевременного водоотведения. На данный момент продолжается ряд следственно-оперативных мероприятий и изучение изъятых документов.

Почему Одессу затопило: версии

Что о причинах потопа говорит мэр Одессы

— Я проанализировал нашу работу с 2014 года и готовлю объективную исчерпывающую информацию, подкреплённую документально: что сделано, какие есть проблемы и в целом о состоянии системы водоотведения и канализации, — заявил Труханов.

Проверка одесских коллекторов активистами

Одна из самых распространённых версий причин масштабных последствий ливня в одесском инфопространстве — засорение коллекторов. Первым опровергнуть или подтвердить этот факт решил известный экстремал и волонтёр, ныне боевой медик Евгений Лата.

Он спустился в сеть коллекторов под улицей Балковской и Пересыпским мостом, которые должны отводить дождевые воды, чтобы проверить их исправность. Как видно по фото- и видеофиксации, крупные магистральные туннели более-менее чистые, хотя и имеют проблемные участки. Зато другие, боковые дренажные ходы, практически не функционируют.

Одессу ждут новые потопы: мнение эксперта

Пока город ждёт официальных выводов, «ОЖ» обратилось за комментарием к руководителю ОО «Зелёный лист» Владиславу Балинскому.

Что стало причиной потопа в Одессе и гибели людей

Несмотря на заверения городских властей, что это якобы самый мощный ливень, который видела Одесса, это не соответствует действительности. В этом году выпало 94 мм осадков, но, например, в 2016-м — было более 114 мм. Однако последствия последнего ливня оказались значительно масштабнее.

Нельзя назвать одну причину. Общее состояние водоотведения города зависит от многих факторов. Первый — это соотношение площади многоэтажной застройки к зелёным зонам. Асфальт и бетон образуют водонепроницаемый слой, который не позволяет дождевой воде естественно впитываться в почву. В результате формируются мощные потоки, движущиеся в соответствии с рельефом местности.

Если сравнить с 2016 годом, сегодня мы имеем совершенно иное соотношение: зелёные зоны массово уничтожаются, застройка хаотична. Этот фактор уже невозможно радикально изменить, но последствия можно минимизировать. При проектировании новых домов следует тщательнее рассчитывать пропускную способность систем водоотведения, в том числе коллекторов.

Одесские коллекторы без обслуживания

Второй ключевой фактор — техническое состояние инженерных сооружений и коммуникаций ливневой канализации, которые в последние годы стремительно деградировали. Речь не только о коллекторах, но и о дорожных водосборных сифонах — это элементы, призванные накапливать песок, камни и мусор, предотвращая засорение труб.

Из-за фактической монополии строительных компаний (прежде всего группы «РОСТ», которую связывают с мэром Одессы) и отсутствия надлежащего контроля нарушаются технологические нормы. В результате сифоны быстро засоряются, а в коллекторы попадают заиленные стоки, что уменьшает их пропускную способность.

Не менее важно качество работ во время бесконечных ремонтов тепловых, газовых и водопроводных сетей. Трубы укладывают в П-образные железобетонные лотки, которые часто засыпают обычным песком вместо гравийной смеси, как требует технология. Песок проседает под весом транспорта, а после ливней вымывается в коллекторы, где образует твёрдые отложения. Из-за этого дороги проседают или проваливаются, а боковые ветки коллекторов, в частности аварийные, теряют функциональность.

Аварийное водоотведение в Одессе не работает

Система коллекторных шлюзов в Одессе спроектирована так, чтобы во время сильных ливней избыточная вода отводилась аварийными каналами напрямую в море. Если бы эти ветки были прочищены и поддерживались в рабочем состоянии, подтоплений удалось бы избежать. Но сегодня, благодаря видео диггеров, все видят, в каком они состоянии. Печально, что городская власть даже не пытается обеспечить хотя бы минимальный уход за коллекторами.

Нереализованные проекты, которые должны были обезопасить Одессу от паводков

Без внимания остались и другие проекты, которые могли бы существенно разгрузить ливневую систему — например, строительство или реконструкция буферных прудов-накопителей. Об этом говорят годами: недавно мэрия снова обещала обустроить водоём в парке Савицкого.

Общественные слушания по этому проекту ещё в 2016 году уже проводились. Более того, ещё в 2012 году господин Труханов обещал лично контролировать состояние ливневой канализации города. (есть видео, при необходимости добавим)

Насосы без электричества

Работа канализационных насосных станций (КНС), которые должны откачивать воду во время ливня, также вызывает немало вопросов. Почему город не обеспечил бесперебойное питание трансформаторных подстанций, которые их обслуживают?

КНС — это ключевые объекты водоотведения, и их нельзя отключать во время ливня. Если трансформаторные подстанции, питающие эти станции, подтопляются — это свидетельствует о серьёзных просчётах в проектировании или обслуживании. Обеспечить такие объекты автономными, не затапливаемыми источниками энергии — элементарная инженерная логика.

Одессе нужен аудит и реконструкция ливневой канализации и коллекторов

По мнению Балинского, инженерная защита города нуждается в системном пересмотре. Необходимо провести полный аудит состояния ливневой канализации, коллекторов и дренажных галерей, разработать план реконструкции и технического обслуживания. И делать это нужно не после ливня, а постоянно.

Отдельное внимание следует уделить дренажным системам вдоль побережья — их состояние критическое, а риск оползней из-за подтоплений только растёт. В условиях климатических изменений подобные ливни уже не исключение, а новая реальность. И городу нужно научиться с ней жить — технически, а не декларативно.

Безопасность себя и близких — личное дело каждого

О персональной ответственности. Разумеется, мы дождёмся выводов соответствующих комиссий, возможно, будут проведены определённые ремонтные работы и т. п. Однако это не снимает с нас ответственности за собственную жизнь и жизнь наших близких.

Следует внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, не пренебрегать правилами безопасности, тренировать навыки доврачебной помощи и помнить — нет дел важнее нашей жизни и здоровья. Все дела должны подождать, пока идёт большая вода.

