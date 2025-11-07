Заблудились в новых названиях? Не можете вспомнить, как называлась улица Инглези или проспект Князя Владимира Великого? С 2014 года и особенно в последние время карта Одессы кардинально изменилась. На смену именам советской поры и российской империи пришли названия в честь украинских Героев, выдающихся деятелей культуры и исторических событий.

Чтобы вам было легче ориентироваться в новом пространстве, «Одесская жизнь» создала этот постоянно обновляемый справочник. Здесь вы найдете полный список всех переименованных улиц, переулков и площадей Одессы: старое название – новое название. Сохраняйте этот материал в закладках, ведь мы регулярно добавляем новые топонимы и уточняем информацию!