Заблудились в новых названиях? Не можете вспомнить, как называлась улица Инглези или проспект Князя Владимира Великого? С 2014 года и особенно в последние время карта Одессы кардинально изменилась. На смену именам советской поры и российской империи пришли названия в честь украинских Героев, выдающихся деятелей культуры и исторических событий.

Чтобы вам было легче ориентироваться в новом пространстве, «Одесская жизнь» создала этот постоянно обновляемый справочник. Здесь вы найдете полный список всех переименованных улиц, переулков и площадей Одессы: старое название – новое название. Сохраняйте этот материал в закладках, ведь мы регулярно добавляем новые топонимы и уточняем информацию!

СУЧАСНА НАЗВАСТАРА НАЗВАЧИТАТИ ЗА ТЕМОЮ
1-й Рясний пров.Обільний 1-й пров.
2-й Рясний пров.Обільний 2-й пров.
28 бригади вул.Паустовського вул.Від слави до забуття: як Одеса стерла ім’я Паустовського
Адольфа Лози провМагнітогорський пров.
Айвазовського вул.Тимірязєва вул.Айвазовський замість Тімірязєва: чому вулицю в Одесі перейменували на честь художника
Академіка Вернадського вул.Тульська вул.
Академіка Липського пров.Верещагіна пров.Нові назви вулиць: Академік Липський подарував одеситам йод та мармелад
Академічна вул.Піонерська вул.
Аліберне пров.Зої Космодем’янської пров.
Альтовий пров.Яблочкіної пров.Провулок Яблочкіної став Альтовим: як в Одесі народжується музичний квартал
Анатолія Бачинського вул.Недєліна вул.
Анатра пров.Генерала Вишневського пров.
Андрійця Олега пров.Чапаєвський 2-й пров.
Андрія Гулого-Гуленка вулВіце-адмірала Азарова вул.
Андрія МузичкиГвардійська вул.
Андрія Сови вул.Тургенєва вул.
Анкерний пров.Восьмого березня 6-й пров.
Аркадійське платоГагарінське плато
Аркаса Миколи вул.Обнорського вул.В Одесі назвали вулицю на честь одного із шести Миколаїв Аркасов: історія дивовижної родини
Арковий пров.Восьмого березня 2-й пров.
Артура Савельєва вул.Черняховського вул.Черняховського-Савельєва: вулиця двох героїв, які боролися за різне (відео)
Архітектора Івана Яценка вул.Політкаторжан вул.Перейменування вулиці Політкаторжан: пам’ять проти спадку (відео)
Архітектора Нештурхи вул.Ширшова вул.
Асєєва Юрія пров.Чапаєвський 7-й пров.
Балтиморська вул.Посмітного вул.Радянські назви одеських вулиць: ким був Посмітний і як тепер називається ця вулиця
Бандурний пров.Сурикова 2-й пров.
Барвінковий пров.Черепанових 2-й пров.
Батуринська вул.Волоколамська вул.
Бахмутська вул.Курська вул.
Бедзая Ігоря вулицяЯкутська вул.
Берестейська вул.Брестська вул.
Білииського Михайла вул.Бучми вул.
Білостінного Олександра вул.Трудових резервів вул.
Біржова пл.Думська пл.Думська – Біржова: яке ім’я найкраще для головної площі Одеси (відео)
Благовидової Ольги вул.Кострова вул.
Ближні Млини вул.Кондренка вул.
Божія Михайла вул.(Київський р-н)Лізи Чайкіної вул.(Київський р-н)
Бойчука Михайла вул.Багрицького вул.В Одесі вулицю Багрицького перейменували в Бойчука: ким були ці митці (відео)
Бокаріуса Миколи пров.Червоних партизанів пров.
Болбочана Петра вул.Мічуріна вул.
Болтенка Михайла вул.Адмірала Лазарева вул.
Бориса Айзенберга пров.Катаєва пров.
Бориса Едуардса вул.Писарева вул.Нові назви в Одесі: чому вулицю Писарєва перейменували на Едуардса
Бориса ЖолковаГончарова вул.
Бориса Кифоренка пров.Чапаєвський 3-й пров.
Бориса Літвака вул.Заславського вул.Нові назви одеських вулиць: як вулиця Заславського стала Литвака
Бориса Нечерди вул.Глазунова вул.
Бродська вул.Плієва вул.Вулиця Плієва в Одесі стала Бродською: що ми знаємо про “кризового” генерала та нову назву
Буджацька вулАнгарська вул.
Буковецького вул.Віри Фігнер вул.Не любила Одесу й отримала пенсію за вбивство: як тепер називається вулиця Віри Фігнер
Буковинська вул.Ползунова вул.
В’ячеслава Кирилова вул.Чапаєва вул.
Вадатурського Олексія вул.Маршала Малиновського вул.Вулиця Малиновського в Одесі стала Вадатурського: історії цих двох видатних людей
Вадима Корженка вулОсипова вул.
Валерія Лобановського пров.Олександра Матросова пров.
Валерія Самофалова вулицяКаманіна вул.В Одессе переименовали улицу Каманина: зачем он подвешивал людей под самолетами и подделывал документы
Вантажний пров.Грузовий пров.
Василя Берладяну вул.Омська вул.
Василя Кричевського пров.Олександра Невського 3-й пров.Одеський провулок Невського перейменували на честь Василя Кричевського: ким був цей видатний українець
Василя Фащенка вулБратів Поджіо вул.
ВиставковаВиставочна вул.
Відрадна вул.Отрадна вул.
Військово-Морських Сил бул.Михайла Жванецького булВ Одесі перейменували Бульвар Жванецького: чому та яка нова назва (відео)
Вікандера і Ларсена вул.Восьмого березня вул.В Одесі вулиця 8 Березня тепер називається Вікандера та Ларсена: що вони зробили для міста
Віктора Діхтієвського пров.Чапаєвський 4-й пров.
Віктора Скаржинського узвізВосьмого березня узвізСпуск 8 Березня в Одесі перейменували на честь ученого, пам’ятник якому був третім у місті й стояв у Міському саду
Вільгельма Габсбурга пров.Богданова пров.
Вінницька вулБратська вул.
Віталія Блажка вулицяМахачкалинська вул.
Віталія Блажка узвізМаринеско узвізЯк п’яниця та картяр з Одеси став особистим ворогом Гітлера: історія Олександра Маринеско та спуску його імені
Віталія Боровика вул.Юрія Олеші вул.
Віталія Гуляєва вул.Контр-адмірала Луніна вул.Як вулиця Луніна в Одесі стала вулицею Гуляєва
Віталія Нестеренка вул.Академіка Воробйова вул.Одеську вулицю Воробйова перейменували на Нестеренка: чим завинив вчений (відео)
Владислава Бувалкіна вулицяГенерала Бочарова вул.Чому одну з головних вулиць селища Котовського назвали на честь «політичного» генерала
Владислава Домбровського вул.Желябова вул.
Волинський пров.Амурський 3-й пров.
Волова пл.Мічуріна пл.
Володимира Івасюка вул.Червоних партизанів вул.
Володимира Рутківського вул.Віри Інбер вул.
Володимира Терещенка пров.Чапаєвський 1-й пров.
Володимира Яковлева пров.Красних Зорь пров.
Стурдзовський пров.
Волокидіна пров.Шолохова пров.
Воропая Олекси пров.Митракова пров.
Врубеля Михайла вул.Магнітогорська вул.
Всеволода Змієнка вул.Дворянська вул.
Всеволода Змієнка провБабушкіна пров.
Гайдамацький пров.Тимірязєва 1-й пров.
Гайова вул.Рощева вул.
Ганни Михайленко вул.Спартаківська вул.Вулиця спротиву: чому Спартаківську в Одесі перейменували на Ганни Михайленко (відео)
Ганса Германа вул.Миколи Гефта вул.Вулиця Гефта в Одесі: як чистокровний німець врятував робітників судноремонтного та втопив окупантів - Одеське Життя
Гарбузовий пров.Тупиковий-Уральський пров.
Геллера Юхима вул.Жовтневої революції вул.
Гена Іоганна вул.Боженка вул.
Геннадія Афанасьєва вулГенерала Цвєтаєва вул.Як одеська вулиця стала символом зміни епох: від генерала Цвєтаєва до Героя України Геннадія Афанасьєва (відео)
Георгія Гусака-Гусаченка пров.Ползунова 2-й пров.
Георгія Липського вул.Толбухіна вул.
Героїв Зміїного вул.Бородінська вул.
Героїв Крут вул.Валентини Терешкової вул.Улица Терешковой в Одессе – почему ее переименовали?
Героїв оборони Одеси вул.Героїв Сталінграду вул.
Гетьмана Петра Дорошенка пров.Краснослобідський пров.
Гетьмана Сагайдачного булЛідерсівський бул.
Гетьманський пров.Правди пров.
Гіацинтовий пров.Ванцетті пров.
Гінзбург Людмили пров.Щорса пров.
Глаубермана вул.Державіна вул.
Глухівський пров.Амурський 2-й пров.
Гонсіоровського пров.Леваневського пров.Одеський провулок назвали на честь архітектора Гонсіоровського, який прикрасив місто шедеврами
Гордієвського Михайла пров.Гагаріна пров.
Госпітальєрів пров.Лермонтовський 2-й пров.
Гранітна вул.Чернишевського вул.
Григорія Зленка вул.Генерала Швигіна вул.Особисто повів війська визволяти Одесу: на честь кого названо вулицю Генерала Швигіна
Грушева вул.Дем’янова вул.
Давида Бурлюка вул.Гаршина вул.
Давида Ойстраха вул.Затонського вул.Ким були Затонський та Ойстрах: дві назви тихої вулички на Котовського
Данила Крижанівського пров.Стахановський 1-й пров.
Дворникова пров.Новгородський пров.Провулок Дворнікова в Одесі: чому він з'явився і як пов'язаний із трагічною долею Новгорода
Делоне Соні пров.Гаршина пров.
Дембровська вулЦимлянська вул.
Дениса Максишка вулицяМарії Демченко вул.Вулиця Марії Демченко в Одесі: навіщо вона воювала з довгоносиками та як підставила колег
Джевецького пров.Лермонтовський пров.Провулок в Одесі назвали на честь винахідника підводних човнів Джевецького
Джинестрівська вул.Грибоєдова вул.
Дитяча вул.Сибірська вул.
Дмитра Донцова вул.Фурманова вул.
Дмитра Дорошенка скверКраснослобідський пров.
Дмитра Іванова вул.Бабеля вул.Ісаак Бабель: пам’ять, яка вимагає розуміння (відео)
Дмитра Лесича пров.Нахімова пров.
Барятинський пров.
Дмитріївська вулДмитрія Донського вул.
Добровольців вул.Маршала Говорова вул.Вулиця Говорова стала вулицею Добровольців: що стоїть за цими назвами (відео)
Донорська вул.Слєпньова вул
Драгоманова вул.Достоєвського вул.
Дур’янівський пров.Кренкеля пров.
Ейзенштейна Сергія провКолгоспний 2-й пров.
Європейська вул.Катерининська вул.
Європейська пл.Катерининська пл.Як Катерина II зникла з Одеси: історія однієї площі (відео)
Єгорова Юрія вул.Байкальська вул.
Єфремова Сергія вул.Академіка Вавілова вул.
Ждахи вул.Васнецова вул.Нові назви одеських вулиць: ким був Амвросій Ждаха і до чого тут російські казки
Жука Михайла вул.Новгородська вул.
Затишна вулУютна вул.
Зеленого Павла вул.Коблевська вул.Коблевську перейменували, Дюк наступний? Чому вулиця в центрі Одеси стала імені Павла Зеленого (відео)
Івана та Юрія Лип вул.Гайдара вул.Медицина, Політика, Література: чим Іван і Юрій Липи заслужили назву одеської вулиці на свою честь
Іванова Ігоря Бірюкова вул.
Івахненка Петра вул.Бадаєва вул.
Ізмаїльська вул.Казанська вул.
Ізюмська вул.Воронезька вул.
Інглезі вул.25-ї Чапаєвської дивізії вул.
Історичний пров.Достоєвського пров.
Італійська вул.Пушкінська вул.
Калнишевського Петра пров.Чапаєвський пров.Калнишевський замість Чапаєва: на честь кого перейменували цей одеський провулок
Кам’янецький пров.Амурський 1-й пров.
Каменярів вулГладкова вул.
Караїмська вул.Зоринська вул.
Карпенка-Карого пров.Академіка Вільямса пров.В Одесі провулок Вільямса перейменували на Карпенка-Карого: чого ми не знали про знаменитого українця
Касима Юрія пров.Тупиковий-Пролетарський пров.
Кастуся Калиновського вул.Білоруська вул.Переіменування в Одесі: як вулиця Білоруська стала Кастуся Калиновського - Одеське Життя
Київське шосеЛенінградське шосе
Кисельова Ігоря пров.Чапаєвський 5-й пров.
Кінбурнський пров.Бородінський пров.
Кіри Муратової вул.Льва Толстого вул.Кіра Муратова замість Льва Толстого: чому вулицю в центрі Одеси перейменували? (відео)
Клепацького Павла вул.Гаріна вул.
Климовича провулокОлександра Невського 1-й пров.
Князя Володимира Великого просп.Добровольського проспОдесит у космосі: за що ім’ям Георгія Добровольського назвали проспект
Князя Ярослава Мудрого просп.Академіка Глушка просп.Від болгарського «Леніна» до київського князя: історія трьох назв одеського проспекту
Кобзарський пров.Тимірязєва 5-й пров.
Ковальська вул.Кузнечна вул.
Козацький пров.Тимірязєва 3-й пров.
Комарова Михайла вул.Космонавта Комарова вул.Незвичайне перейменування вулиці Комарова в Одесі: у чому пощастило її мешканцям
Комірного Семена вул.Гагаріна вул.
Композитора Бортнянського вул.Кристаловського вул.
Композитора ВербицькогоОлександра Вронського вул.
Композитора Лятошинського вул.Перепечка вул.
Коновалова Сергія пров.Інтернаціональний пров.
Контрадмірала Остроградського вул.Макарова вул.
Корковий пров.Восьмого березня 4-й пров.
Костецька вулГенерала Ватутіна вул.
Косяченка Олексія вул.Одинцова вул.
Котлєєвська вул.Ломоносова вул.
Кошелевська вул.Кутузова вул.
Кошиця Олександра вул.Дунаєвського вул.
Крашевського Юзефа вул.Крилова вул.
Кременецький пров.Амурський 4-й пров.
Кузьміна Тараса вул.Градоначальницька вул.Градоначальницьку перейменували – тепер це вулиця Тараса Кузьміна (відео)
Куліша Миколи вулВанцетті вул.
Курганна вул.Курганська вул.
Кутузакія Олександра вул.Ленінградська вул.
Лазурського пров.Дмитрія Донського пров.
Леонтовича вул.Бєлінського вул.Чому в Одесі перейменували вулицю Бєлінського?
Лесі Українки проспГагаріна просп.Що окрім проспекту в Одесі поєднує Юрія Гагаріна та Лесю Українку? - Одеське Життя
Леся Курбаса вул.Петрашевського вул.В Одесі вулицю Петрашевського перейменували на Леся Курбаса: ким були ці люди - Одеське Життя
Лещенка Петра вул.Комінтерну вул.Популярніше Шаляпіна та «Ролінг Стоунз»: чому в Одесі вулицю названо ім'ям Петра Лещенка
Лисенка Миколи вул.Корнюшина вул.
Литавровий пров.Москвіна пров.
Ліверпуський пров.Піонерський пров.
Лігінська вул.Макаренка вул.
Лірний пров.Сурикова 1-й пров.
Ліста Ференца вул.Єліна вул.
Літмана Саймона вул.Пестеля вул.Перейменування вулиць в Одесі: про Саймона Літмана знають у всьому світі, крім рідного міста
Луїджі Іоріні вул.Кибальчича вул.В Одесі з'явилася вулиця Іоріні: його роботи прикрашають мерію, а учні прославилися на весь світ
Луценка Івана вул.Конноармійська вул.
Луценка Івана пров.Віце-адмірала Жукова пров.В Одесі провулок віцеадмірал Жукова перейменували на честь Івана Луценка - Одеське Життя
Мазепи Івана вул.Островського вул.
Майстрова вул.Сєрова вул.
Мала вул.(Хаджиб.р-н)Польська вул.(Малин.р-н)
Малинова вул.Степана Разіна вул.
Малішевського вулГастелло вул.Малішевський замість Гастелло: чому одеську вулицю назвали на честь ректора консерваторії
Мальовнича вул.Скворцова вул.Вулиця Мальовнича в Одесі раніше носила ім’я Скворцова: ким він був і чому загинув у 22 роки
Маріупольська вул.Ростовська вул.
Маркевича Олексія вул.Князівська вул.Чому зникла вулиця Князівська і хто такий Олексій Маркевич?
Мармурова вул.Софії Перовської вул.
Меблевий пров.Восьмого березня 8-й пров.
Медовий пров.Щукіна пров.
Мелодійний пров.Композитора Глинки пров.
Менделе Мойхер-Сфоріма пл.Льва Толстого пл.
Миргородський пров.Дежньова пров.
Мінаєвська вул.Декабристів вул.
міст Миколи Савич Сабанєєв містЗамість генерала Сабанєєва – філософ Савич: історія перейменування відомого одеського мосту (відео)
Міхновського Миколи вул.Героїв комсомольців вул.
Музична вул.Композитора Глинки вул.
Мускатна вул.Зої Космодем’янської вул.
Наукова вул.Шишкіна вул.
Небесної Сотні проспМаршала Жукова просп.Чорний маршал: чому в Одесі перейменували проспект Жукова
Незалежності вул.Армійська вул.
Неплія пров.Чапаєвський 9-й пров.
Ніколаєвої Маргарити пров.Мічуріна пров.
Обліпихова вул.Самарська вул.
Одеської громади вул.Авдєєва-Чорноморського вул.
Олександрійський пров.Волзький пров.
Олени Теліги пров.Фурманова пров.Розстріляли за проукраїнську діяльність: на честь кого в Одесі назвали провулок Олени Телiги
Олешківська вул.Леонова вул.Що означає нова назва одеської вулиці Леонова — Олешківська
Ольвійська вул.Красносільська вул.
Омеляновича-Павленка Михайла вул.Маріїнська вул.
Опішнянський пров.Псковський пров.
Орловська вулиця
(на честь професора Орлова)		Орловська вул.
(на честь міста Орел)
Осики Леоніда пров.Стахановський 3-й пров.
Олександра Стурдзи пров.
Острозька вул.Амурська вул.
отамана Кошового пров.Карла Лібкнехта пров.
Отонівський пров.Некрасова пров.
Охтирський пров.Єрмака пров.
Палія Семена вул.Дніпропетровська дор.Хто такий Семен Палій на честь якого назвали вулицю в Одесі
парк Марка Твена парк Горького Марк Твен в Одесі: як письменник відкрив Америку в нашому місті
Паркетний пров.Восьмого березня 3-й пров.
Пасічної Зої пров.Стахановський 2-й пров.
Аполона Скальковського пров.
Персикова вул.Пугачова вул.
Петриківська вул.Псковська вул.Від Псковської до Петриківської: як одеська вулиця з «російської» стала українською
Пилипа Орлика вул.Салтикова-Щедріна вул.Тепер в Одесі вулиця Пилипа Орлика замість Салтикова-Щедріна: чим прославився цей гетьман
Пігрова Костянтина пров.Спартаківський пров.
Похилиста вул.Наклонна вул.
Праведників світу вул.Краснослобідська вул.
Пресича Олександра пров.Чапаєвський 8-й пров.
Прибіка Йозефа вул.Мінська вул.
Прилуцький пров.Радищева пров.
Промениста вул.Лучиста вул.
Просвіти вул.Правди вул.
Професора Беркевича пров.Орловський 1-й пров.
Професора Кононовича пров.Орловський 2-й пров.В Одесі з’явився провулок Професора Кононовича — астронома, який фотографував Сонце
Путівна вул.Просьолочна вул.
Раллі вул.Ляпідевського вул.
Решата Аметова вул.Романа Кармена вул.Пройшов усю війну до самого її закінчення: чим одесит Роман Кармен заслужив назву вулиці на свою честь
Рислінга пров.Ушакова пров.
Різницький провКолгоспний пров.
Ріхтера Святослава вул.Щорса вул.Святослав Ріхтер: ким він був і чому його ім'ям назвали вулицю в Одесі
Ройтбурда Олександра пров.Ляпунова пров.Олександр Ляпунов: на честь кого названо провулок в Одесі
Савицький паркЛенінського комсомолу парк
Святослава Караванського вулЖуковського вул.
Семикіної Людмили пров.Толбухіна пров.
Сигаревича Дмитра вул.Академіка Панкратової вул.
Симфонічна вул.Качалова вул.
Сім’ї Глодан вул.Ільфа і Петрова вул.Вулиця, яка більше не сміється: від Ільфа і Петрова до сім’ї Глодан (відео)
Січових стрільців вул.Леваневського вул.
Скісна вул.Косвена вул.
Сливовий пров.Марата 1-й пров.
Смоленського Леоніда вул.Смоленська вул.
Станішевської Марії пров.Бадаєва пров.
Станкова Олександра вул.Лейтенанта Шмідта вул.
Столярського вул.Сурикова вул.Музична легенда замість козацького отамана: чому в Одесі перейменували вулицю на честь Петра Столярського
Стороженка Олега пров.Чапаєвський 6-й пров.
Стражеска Миколи вул.Дундича вул.
Строкатої Ніни вулБуніна вул.Від Буніна до Строкатої: чому Одеса змінила назву центральної вулиці (відео)
Танцюри Євгенія вул.Генерала Петрова вул.
Театральний пров.Чайковського пров.Навіть класика не поза політикою: чому в Одесі перейменували провулок Чайковського (відео)
Технарський пров.Восьмого березня 1-й пров.
Тимченка Йосипа вул.Колгоспна вул.
Толвінського пров.Леваневського тупикВ Одесі тупик Леваневського перейменували на провулок Толвинського: ким були ці люди
Томатна вул.Стєклова (Хаджиб. р-н)
Трибуни Героїв пл.Толбухіна пл.
Троїцького Миколи вул.Карла Лібкнехта вул.
Трусовська вул.Далекосхідна вул.
Узікова Станіслава вул.Генерала Гудовича вул.
Українських ГероївОлександрівський просп.
Університетська вул.Єлісаветинська вул.
Уточкіна Сергія пров.Колгоспний 1-й пров.
Фесенка Юхима вул.Петровського вул.
Філософський пров.Шишкіна пров.
Флейтовий пров.Метрополітенівський пров.
Фраєрмана Теофіла пров.пров. Новгородський 2-й (Київський р-н)
Фруктова вул.Марата вул.
Фунтового Івана вул.Маршала Бабаджаняна вул.
Футуристів провМаяковського пров.
Халайджогло пров.Єлисаветградський пров.Одеський провулок назвали на честь Халайджогло: історія з неочікуваним продовженням
Характерників пров.Тимірязєва 4-й пров.
Хортицька вул.Генерала Доватора вул.В Одесі вулицю генерала Доватора перейменували на Хортицьку: що стоїть за цими назвами
Цукровий провПестеля пров.
Чайки Максима вул.Строганова вул.Від Строганова до Чайки: чому ім’я першого почесного громадянина Одеси стерли з мапи (відео)
Чайкова вул.Молодогвардійська вул.
Челебі Евлії вул.Онезька вул.
Чехівського пров.Олександра Невського 2-й пров.
Чигиринська вул.Новомосковська дор.
Чикаленка Євгена вул.Академіка Вільямса вул.
Човновий пров.Лодочний пров.
Чорничний провМарата 2-й пров.
Чубинського Павла пров.Олександра Невського 4-й пров.Нові назви одеських вулиць: ким був Павло Чубинський
Шевальових вул.Лізи Чайкіної вул.Рятували одеситів від знищення: на честь кого в Одесі назвали вулицю Шевальових
Шелухина Сергія вул.Олександра Невського вул.В Одесі зникла вулиця Невського: тепер вона носить ім’я Сергія Шелухіна (відео)
Шептицького вул.Шестакова вул.
Шкурупія пров.Уральський пров.В Одесі перейменували Уральський провулок на честь розстріляного сценариста Гео Шкурупія | Новини Одеси
Шовкуненка пров. (Прим. р-н)Північний пров.
Шполянська вул.Нікітіна вул.
Шухевича Романа вул.Ярослава Галана вул
Юрженка Олександра провСоюзний пров.
Яворницького Дмитра вул.Уральська вул.В Одесі з'явилася вулиця Дмитра Яворницького: цього українця бачив кожен
Яхненка Семена вул.Бабушкіна вул.Семен Яхненко: на честь кого названо цю вулицю в Одесі
