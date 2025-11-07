Заблудились в новых названиях? Не можете вспомнить, как называлась улица Инглези или проспект Князя Владимира Великого? С 2014 года и особенно в последние время карта Одессы кардинально изменилась. На смену именам советской поры и российской империи пришли названия в честь украинских Героев, выдающихся деятелей культуры и исторических событий.
Чтобы вам было легче ориентироваться в новом пространстве, «Одесская жизнь» создала этот постоянно обновляемый справочник. Здесь вы найдете полный список всех переименованных улиц, переулков и площадей Одессы: старое название – новое название. Сохраняйте этот материал в закладках, ведь мы регулярно добавляем новые топонимы и уточняем информацию!
|СУЧАСНА НАЗВА
|СТАРА НАЗВА
|ЧИТАТИ ЗА ТЕМОЮ
|1-й Рясний пров.
|Обільний 1-й пров.
|2-й Рясний пров.
|Обільний 2-й пров.
|28 бригади вул.
|Паустовського вул.
|Від слави до забуття: як Одеса стерла ім’я Паустовського
|Адольфа Лози пров
|Магнітогорський пров.
|Айвазовського вул.
|Тимірязєва вул.
|Айвазовський замість Тімірязєва: чому вулицю в Одесі перейменували на честь художника
|Академіка Вернадського вул.
|Тульська вул.
|Академіка Липського пров.
|Верещагіна пров.
|Нові назви вулиць: Академік Липський подарував одеситам йод та мармелад
|Академічна вул.
|Піонерська вул.
|Аліберне пров.
|Зої Космодем’янської пров.
|Альтовий пров.
|Яблочкіної пров.
|Провулок Яблочкіної став Альтовим: як в Одесі народжується музичний квартал
|Анатолія Бачинського вул.
|Недєліна вул.
|Анатра пров.
|Генерала Вишневського пров.
|Андрійця Олега пров.
|Чапаєвський 2-й пров.
|Андрія Гулого-Гуленка вул
|Віце-адмірала Азарова вул.
|Андрія Музички
|Гвардійська вул.
|Андрія Сови вул.
|Тургенєва вул.
|Анкерний пров.
|Восьмого березня 6-й пров.
|Аркадійське плато
|Гагарінське плато
|Аркаса Миколи вул.
|Обнорського вул.
|В Одесі назвали вулицю на честь одного із шести Миколаїв Аркасов: історія дивовижної родини
|Арковий пров.
|Восьмого березня 2-й пров.
|Артура Савельєва вул.
|Черняховського вул.
|Черняховського-Савельєва: вулиця двох героїв, які боролися за різне (відео)
|Архітектора Івана Яценка вул.
|Політкаторжан вул.
|Перейменування вулиці Політкаторжан: пам’ять проти спадку (відео)
|Архітектора Нештурхи вул.
|Ширшова вул.
|Асєєва Юрія пров.
|Чапаєвський 7-й пров.
|Балтиморська вул.
|Посмітного вул.
|Радянські назви одеських вулиць: ким був Посмітний і як тепер називається ця вулиця
|Бандурний пров.
|Сурикова 2-й пров.
|Барвінковий пров.
|Черепанових 2-й пров.
|Батуринська вул.
|Волоколамська вул.
|Бахмутська вул.
|Курська вул.
|Бедзая Ігоря вулиця
|Якутська вул.
|Берестейська вул.
|Брестська вул.
|Білииського Михайла вул.
|Бучми вул.
|Білостінного Олександра вул.
|Трудових резервів вул.
|Біржова пл.
|Думська пл.
|Думська – Біржова: яке ім’я найкраще для головної площі Одеси (відео)
|Благовидової Ольги вул.
|Кострова вул.
|Ближні Млини вул.
|Кондренка вул.
|Божія Михайла вул.(Київський р-н)
|Лізи Чайкіної вул.(Київський р-н)
|Бойчука Михайла вул.
|Багрицького вул.
|В Одесі вулицю Багрицького перейменували в Бойчука: ким були ці митці (відео)
|Бокаріуса Миколи пров.
|Червоних партизанів пров.
|Болбочана Петра вул.
|Мічуріна вул.
|Болтенка Михайла вул.
|Адмірала Лазарева вул.
|Бориса Айзенберга пров.
|Катаєва пров.
|Бориса Едуардса вул.
|Писарева вул.
|Нові назви в Одесі: чому вулицю Писарєва перейменували на Едуардса
|Бориса Жолкова
|Гончарова вул.
|Бориса Кифоренка пров.
|Чапаєвський 3-й пров.
|Бориса Літвака вул.
|Заславського вул.
|Нові назви одеських вулиць: як вулиця Заславського стала Литвака
|Бориса Нечерди вул.
|Глазунова вул.
|Бродська вул.
|Плієва вул.
|Вулиця Плієва в Одесі стала Бродською: що ми знаємо про “кризового” генерала та нову назву
|Буджацька вул
|Ангарська вул.
|Буковецького вул.
|Віри Фігнер вул.
|Не любила Одесу й отримала пенсію за вбивство: як тепер називається вулиця Віри Фігнер
|Буковинська вул.
|Ползунова вул.
|В’ячеслава Кирилова вул.
|Чапаєва вул.
|Вадатурського Олексія вул.
|Маршала Малиновського вул.
|Вулиця Малиновського в Одесі стала Вадатурського: історії цих двох видатних людей
|Вадима Корженка вул
|Осипова вул.
|Валерія Лобановського пров.
|Олександра Матросова пров.
|Валерія Самофалова вулиця
|Каманіна вул.
|В Одессе переименовали улицу Каманина: зачем он подвешивал людей под самолетами и подделывал документы
|Вантажний пров.
|Грузовий пров.
|Василя Берладяну вул.
|Омська вул.
|Василя Кричевського пров.
|Олександра Невського 3-й пров.
|Одеський провулок Невського перейменували на честь Василя Кричевського: ким був цей видатний українець
|Василя Фащенка вул
|Братів Поджіо вул.
|Виставкова
|Виставочна вул.
|Відрадна вул.
|Отрадна вул.
|Військово-Морських Сил бул.
|Михайла Жванецького бул
|В Одесі перейменували Бульвар Жванецького: чому та яка нова назва (відео)
|Вікандера і Ларсена вул.
|Восьмого березня вул.
|В Одесі вулиця 8 Березня тепер називається Вікандера та Ларсена: що вони зробили для міста
|Віктора Діхтієвського пров.
|Чапаєвський 4-й пров.
|Віктора Скаржинського узвіз
|Восьмого березня узвіз
|Спуск 8 Березня в Одесі перейменували на честь ученого, пам’ятник якому був третім у місті й стояв у Міському саду
|Вільгельма Габсбурга пров.
|Богданова пров.
|Вінницька вул
|Братська вул.
|Віталія Блажка вулиця
|Махачкалинська вул.
|Віталія Блажка узвіз
|Маринеско узвіз
|Як п’яниця та картяр з Одеси став особистим ворогом Гітлера: історія Олександра Маринеско та спуску його імені
|Віталія Боровика вул.
|Юрія Олеші вул.
|Віталія Гуляєва вул.
|Контр-адмірала Луніна вул.
|Як вулиця Луніна в Одесі стала вулицею Гуляєва
|Віталія Нестеренка вул.
|Академіка Воробйова вул.
|Одеську вулицю Воробйова перейменували на Нестеренка: чим завинив вчений (відео)
|Владислава Бувалкіна вулиця
|Генерала Бочарова вул.
|Чому одну з головних вулиць селища Котовського назвали на честь «політичного» генерала
|Владислава Домбровського вул.
|Желябова вул.
|Волинський пров.
|Амурський 3-й пров.
|Волова пл.
|Мічуріна пл.
|Володимира Івасюка вул.
|Червоних партизанів вул.
|Володимира Рутківського вул.
|Віри Інбер вул.
|Володимира Терещенка пров.
|Чапаєвський 1-й пров.
|Володимира Яковлева пров.
|Красних Зорь пров.
Стурдзовський пров.
|Волокидіна пров.
|Шолохова пров.
|Воропая Олекси пров.
|Митракова пров.
|Врубеля Михайла вул.
|Магнітогорська вул.
|Всеволода Змієнка вул.
|Дворянська вул.
|Всеволода Змієнка пров
|Бабушкіна пров.
|Гайдамацький пров.
|Тимірязєва 1-й пров.
|Гайова вул.
|Рощева вул.
|Ганни Михайленко вул.
|Спартаківська вул.
|Вулиця спротиву: чому Спартаківську в Одесі перейменували на Ганни Михайленко (відео)
|Ганса Германа вул.
|Миколи Гефта вул.
|Вулиця Гефта в Одесі: як чистокровний німець врятував робітників судноремонтного та втопив окупантів - Одеське Життя
|Гарбузовий пров.
|Тупиковий-Уральський пров.
|Геллера Юхима вул.
|Жовтневої революції вул.
|Гена Іоганна вул.
|Боженка вул.
|Геннадія Афанасьєва вул
|Генерала Цвєтаєва вул.
|Як одеська вулиця стала символом зміни епох: від генерала Цвєтаєва до Героя України Геннадія Афанасьєва (відео)
|Георгія Гусака-Гусаченка пров.
|Ползунова 2-й пров.
|Георгія Липського вул.
|Толбухіна вул.
|Героїв Зміїного вул.
|Бородінська вул.
|Героїв Крут вул.
|Валентини Терешкової вул.
|Улица Терешковой в Одессе – почему ее переименовали?
|Героїв оборони Одеси вул.
|Героїв Сталінграду вул.
|Гетьмана Петра Дорошенка пров.
|Краснослобідський пров.
|Гетьмана Сагайдачного бул
|Лідерсівський бул.
|Гетьманський пров.
|Правди пров.
|Гіацинтовий пров.
|Ванцетті пров.
|Гінзбург Людмили пров.
|Щорса пров.
|Глаубермана вул.
|Державіна вул.
|Глухівський пров.
|Амурський 2-й пров.
|Гонсіоровського пров.
|Леваневського пров.
|Одеський провулок назвали на честь архітектора Гонсіоровського, який прикрасив місто шедеврами
|Гордієвського Михайла пров.
|Гагаріна пров.
|Госпітальєрів пров.
|Лермонтовський 2-й пров.
|Гранітна вул.
|Чернишевського вул.
|Григорія Зленка вул.
|Генерала Швигіна вул.
|Особисто повів війська визволяти Одесу: на честь кого названо вулицю Генерала Швигіна
|Грушева вул.
|Дем’янова вул.
|Давида Бурлюка вул.
|Гаршина вул.
|Давида Ойстраха вул.
|Затонського вул.
|Ким були Затонський та Ойстрах: дві назви тихої вулички на Котовського
|Данила Крижанівського пров.
|Стахановський 1-й пров.
|Дворникова пров.
|Новгородський пров.
|Провулок Дворнікова в Одесі: чому він з'явився і як пов'язаний із трагічною долею Новгорода
|Делоне Соні пров.
|Гаршина пров.
|Дембровська вул
|Цимлянська вул.
|Дениса Максишка вулиця
|Марії Демченко вул.
|Вулиця Марії Демченко в Одесі: навіщо вона воювала з довгоносиками та як підставила колег
|Джевецького пров.
|Лермонтовський пров.
|Провулок в Одесі назвали на честь винахідника підводних човнів Джевецького
|Джинестрівська вул.
|Грибоєдова вул.
|Дитяча вул.
|Сибірська вул.
|Дмитра Донцова вул.
|Фурманова вул.
|Дмитра Дорошенка сквер
|Краснослобідський пров.
|Дмитра Іванова вул.
|Бабеля вул.
|Ісаак Бабель: пам’ять, яка вимагає розуміння (відео)
|Дмитра Лесича пров.
|Нахімова пров.
Барятинський пров.
|Дмитріївська вул
|Дмитрія Донського вул.
|Добровольців вул.
|Маршала Говорова вул.
|Вулиця Говорова стала вулицею Добровольців: що стоїть за цими назвами (відео)
|Донорська вул.
|Слєпньова вул
|Драгоманова вул.
|Достоєвського вул.
|Дур’янівський пров.
|Кренкеля пров.
|Ейзенштейна Сергія пров
|Колгоспний 2-й пров.
|Європейська вул.
|Катерининська вул.
|Європейська пл.
|Катерининська пл.
|Як Катерина II зникла з Одеси: історія однієї площі (відео)
|Єгорова Юрія вул.
|Байкальська вул.
|Єфремова Сергія вул.
|Академіка Вавілова вул.
|Ждахи вул.
|Васнецова вул.
|Нові назви одеських вулиць: ким був Амвросій Ждаха і до чого тут російські казки
|Жука Михайла вул.
|Новгородська вул.
|Затишна вул
|Уютна вул.
|Зеленого Павла вул.
|Коблевська вул.
|Коблевську перейменували, Дюк наступний? Чому вулиця в центрі Одеси стала імені Павла Зеленого (відео)
|Івана та Юрія Лип вул.
|Гайдара вул.
|Медицина, Політика, Література: чим Іван і Юрій Липи заслужили назву одеської вулиці на свою честь
|Іванова Ігоря
|Бірюкова вул.
|Івахненка Петра вул.
|Бадаєва вул.
|Ізмаїльська вул.
|Казанська вул.
|Ізюмська вул.
|Воронезька вул.
|Інглезі вул.
|25-ї Чапаєвської дивізії вул.
|Історичний пров.
|Достоєвського пров.
|Італійська вул.
|Пушкінська вул.
|Калнишевського Петра пров.
|Чапаєвський пров.
|Калнишевський замість Чапаєва: на честь кого перейменували цей одеський провулок
|Кам’янецький пров.
|Амурський 1-й пров.
|Каменярів вул
|Гладкова вул.
|Караїмська вул.
|Зоринська вул.
|Карпенка-Карого пров.
|Академіка Вільямса пров.
|В Одесі провулок Вільямса перейменували на Карпенка-Карого: чого ми не знали про знаменитого українця
|Касима Юрія пров.
|Тупиковий-Пролетарський пров.
|Кастуся Калиновського вул.
|Білоруська вул.
|Переіменування в Одесі: як вулиця Білоруська стала Кастуся Калиновського - Одеське Життя
|Київське шосе
|Ленінградське шосе
|Кисельова Ігоря пров.
|Чапаєвський 5-й пров.
|Кінбурнський пров.
|Бородінський пров.
|Кіри Муратової вул.
|Льва Толстого вул.
|Кіра Муратова замість Льва Толстого: чому вулицю в центрі Одеси перейменували? (відео)
|Клепацького Павла вул.
|Гаріна вул.
|Климовича провулок
|Олександра Невського 1-й пров.
|Князя Володимира Великого просп.
|Добровольського просп
|Одесит у космосі: за що ім’ям Георгія Добровольського назвали проспект
|Князя Ярослава Мудрого просп.
|Академіка Глушка просп.
|Від болгарського «Леніна» до київського князя: історія трьох назв одеського проспекту
|Кобзарський пров.
|Тимірязєва 5-й пров.
|Ковальська вул.
|Кузнечна вул.
|Козацький пров.
|Тимірязєва 3-й пров.
|Комарова Михайла вул.
|Космонавта Комарова вул.
|Незвичайне перейменування вулиці Комарова в Одесі: у чому пощастило її мешканцям
|Комірного Семена вул.
|Гагаріна вул.
|Композитора Бортнянського вул.
|Кристаловського вул.
|Композитора Вербицького
|Олександра Вронського вул.
|Композитора Лятошинського вул.
|Перепечка вул.
|Коновалова Сергія пров.
|Інтернаціональний пров.
|Контрадмірала Остроградського вул.
|Макарова вул.
|Корковий пров.
|Восьмого березня 4-й пров.
|Костецька вул
|Генерала Ватутіна вул.
|Косяченка Олексія вул.
|Одинцова вул.
|Котлєєвська вул.
|Ломоносова вул.
|Кошелевська вул.
|Кутузова вул.
|Кошиця Олександра вул.
|Дунаєвського вул.
|Крашевського Юзефа вул.
|Крилова вул.
|Кременецький пров.
|Амурський 4-й пров.
|Кузьміна Тараса вул.
|Градоначальницька вул.
|Градоначальницьку перейменували – тепер це вулиця Тараса Кузьміна (відео)
|Куліша Миколи вул
|Ванцетті вул.
|Курганна вул.
|Курганська вул.
|Кутузакія Олександра вул.
|Ленінградська вул.
|Лазурського пров.
|Дмитрія Донського пров.
|Леонтовича вул.
|Бєлінського вул.
|Чому в Одесі перейменували вулицю Бєлінського?
|Лесі Українки просп
|Гагаріна просп.
|Що окрім проспекту в Одесі поєднує Юрія Гагаріна та Лесю Українку? - Одеське Життя
|Леся Курбаса вул.
|Петрашевського вул.
|В Одесі вулицю Петрашевського перейменували на Леся Курбаса: ким були ці люди - Одеське Життя
|Лещенка Петра вул.
|Комінтерну вул.
|Популярніше Шаляпіна та «Ролінг Стоунз»: чому в Одесі вулицю названо ім'ям Петра Лещенка
|Лисенка Миколи вул.
|Корнюшина вул.
|Литавровий пров.
|Москвіна пров.
|Ліверпуський пров.
|Піонерський пров.
|Лігінська вул.
|Макаренка вул.
|Лірний пров.
|Сурикова 1-й пров.
|Ліста Ференца вул.
|Єліна вул.
|Літмана Саймона вул.
|Пестеля вул.
|Перейменування вулиць в Одесі: про Саймона Літмана знають у всьому світі, крім рідного міста
|Луїджі Іоріні вул.
|Кибальчича вул.
|В Одесі з'явилася вулиця Іоріні: його роботи прикрашають мерію, а учні прославилися на весь світ
|Луценка Івана вул.
|Конноармійська вул.
|Луценка Івана пров.
|Віце-адмірала Жукова пров.
|В Одесі провулок віцеадмірал Жукова перейменували на честь Івана Луценка - Одеське Життя
|Мазепи Івана вул.
|Островського вул.
|Майстрова вул.
|Сєрова вул.
|Мала вул.(Хаджиб.р-н)
|Польська вул.(Малин.р-н)
|Малинова вул.
|Степана Разіна вул.
|Малішевського вул
|Гастелло вул.
|Малішевський замість Гастелло: чому одеську вулицю назвали на честь ректора консерваторії
|Мальовнича вул.
|Скворцова вул.
|Вулиця Мальовнича в Одесі раніше носила ім’я Скворцова: ким він був і чому загинув у 22 роки
|Маріупольська вул.
|Ростовська вул.
|Маркевича Олексія вул.
|Князівська вул.
|Чому зникла вулиця Князівська і хто такий Олексій Маркевич?
|Мармурова вул.
|Софії Перовської вул.
|Меблевий пров.
|Восьмого березня 8-й пров.
|Медовий пров.
|Щукіна пров.
|Мелодійний пров.
|Композитора Глинки пров.
|Менделе Мойхер-Сфоріма пл.
|Льва Толстого пл.
|Миргородський пров.
|Дежньова пров.
|Мінаєвська вул.
|Декабристів вул.
|міст Миколи Савич
|Сабанєєв міст
|Замість генерала Сабанєєва – філософ Савич: історія перейменування відомого одеського мосту (відео)
|Міхновського Миколи вул.
|Героїв комсомольців вул.
|Музична вул.
|Композитора Глинки вул.
|Мускатна вул.
|Зої Космодем’янської вул.
|Наукова вул.
|Шишкіна вул.
|Небесної Сотні просп
|Маршала Жукова просп.
|Чорний маршал: чому в Одесі перейменували проспект Жукова
|Незалежності вул.
|Армійська вул.
|Неплія пров.
|Чапаєвський 9-й пров.
|Ніколаєвої Маргарити пров.
|Мічуріна пров.
|Обліпихова вул.
|Самарська вул.
|Одеської громади вул.
|Авдєєва-Чорноморського вул.
|Олександрійський пров.
|Волзький пров.
|Олени Теліги пров.
|Фурманова пров.
|Розстріляли за проукраїнську діяльність: на честь кого в Одесі назвали провулок Олени Телiги
|Олешківська вул.
|Леонова вул.
|Що означає нова назва одеської вулиці Леонова — Олешківська
|Ольвійська вул.
|Красносільська вул.
|Омеляновича-Павленка Михайла вул.
|Маріїнська вул.
|Опішнянський пров.
|Псковський пров.
|Орловська вулиця
(на честь професора Орлова)
|Орловська вул.
(на честь міста Орел)
|Осики Леоніда пров.
|Стахановський 3-й пров.
Олександра Стурдзи пров.
|Острозька вул.
|Амурська вул.
|отамана Кошового пров.
|Карла Лібкнехта пров.
|Отонівський пров.
|Некрасова пров.
|Охтирський пров.
|Єрмака пров.
|Палія Семена вул.
|Дніпропетровська дор.
|Хто такий Семен Палій на честь якого назвали вулицю в Одесі
|парк Марка Твена
|парк Горького
|Марк Твен в Одесі: як письменник відкрив Америку в нашому місті
|Паркетний пров.
|Восьмого березня 3-й пров.
|Пасічної Зої пров.
|Стахановський 2-й пров.
Аполона Скальковського пров.
|Персикова вул.
|Пугачова вул.
|Петриківська вул.
|Псковська вул.
|Від Псковської до Петриківської: як одеська вулиця з «російської» стала українською
|Пилипа Орлика вул.
|Салтикова-Щедріна вул.
|Тепер в Одесі вулиця Пилипа Орлика замість Салтикова-Щедріна: чим прославився цей гетьман
|Пігрова Костянтина пров.
|Спартаківський пров.
|Похилиста вул.
|Наклонна вул.
|Праведників світу вул.
|Краснослобідська вул.
|Пресича Олександра пров.
|Чапаєвський 8-й пров.
|Прибіка Йозефа вул.
|Мінська вул.
|Прилуцький пров.
|Радищева пров.
|Промениста вул.
|Лучиста вул.
|Просвіти вул.
|Правди вул.
|Професора Беркевича пров.
|Орловський 1-й пров.
|Професора Кононовича пров.
|Орловський 2-й пров.
|В Одесі з’явився провулок Професора Кононовича — астронома, який фотографував Сонце
|Путівна вул.
|Просьолочна вул.
|Раллі вул.
|Ляпідевського вул.
|Решата Аметова вул.
|Романа Кармена вул.
|Пройшов усю війну до самого її закінчення: чим одесит Роман Кармен заслужив назву вулиці на свою честь
|Рислінга пров.
|Ушакова пров.
|Різницький пров
|Колгоспний пров.
|Ріхтера Святослава вул.
|Щорса вул.
|Святослав Ріхтер: ким він був і чому його ім'ям назвали вулицю в Одесі
|Ройтбурда Олександра пров.
|Ляпунова пров.
|Олександр Ляпунов: на честь кого названо провулок в Одесі
|Савицький парк
|Ленінського комсомолу парк
|Святослава Караванського вул
|Жуковського вул.
|Семикіної Людмили пров.
|Толбухіна пров.
|Сигаревича Дмитра вул.
|Академіка Панкратової вул.
|Симфонічна вул.
|Качалова вул.
|Сім’ї Глодан вул.
|Ільфа і Петрова вул.
|Вулиця, яка більше не сміється: від Ільфа і Петрова до сім’ї Глодан (відео)
|Січових стрільців вул.
|Леваневського вул.
|Скісна вул.
|Косвена вул.
|Сливовий пров.
|Марата 1-й пров.
|Смоленського Леоніда вул.
|Смоленська вул.
|Станішевської Марії пров.
|Бадаєва пров.
|Станкова Олександра вул.
|Лейтенанта Шмідта вул.
|Столярського вул.
|Сурикова вул.
|Музична легенда замість козацького отамана: чому в Одесі перейменували вулицю на честь Петра Столярського
|Стороженка Олега пров.
|Чапаєвський 6-й пров.
|Стражеска Миколи вул.
|Дундича вул.
|Строкатої Ніни вул
|Буніна вул.
|Від Буніна до Строкатої: чому Одеса змінила назву центральної вулиці (відео)
|Танцюри Євгенія вул.
|Генерала Петрова вул.
|Театральний пров.
|Чайковського пров.
|Навіть класика не поза політикою: чому в Одесі перейменували провулок Чайковського (відео)
|Технарський пров.
|Восьмого березня 1-й пров.
|Тимченка Йосипа вул.
|Колгоспна вул.
|Толвінського пров.
|Леваневського тупик
|В Одесі тупик Леваневського перейменували на провулок Толвинського: ким були ці люди
|Томатна вул.
|Стєклова (Хаджиб. р-н)
|Трибуни Героїв пл.
|Толбухіна пл.
|Троїцького Миколи вул.
|Карла Лібкнехта вул.
|Трусовська вул.
|Далекосхідна вул.
|Узікова Станіслава вул.
|Генерала Гудовича вул.
|Українських Героїв
|Олександрівський просп.
|Університетська вул.
|Єлісаветинська вул.
|Уточкіна Сергія пров.
|Колгоспний 1-й пров.
|Фесенка Юхима вул.
|Петровського вул.
|Філософський пров.
|Шишкіна пров.
|Флейтовий пров.
|Метрополітенівський пров.
|Фраєрмана Теофіла пров.
|пров. Новгородський 2-й (Київський р-н)
|Фруктова вул.
|Марата вул.
|Фунтового Івана вул.
|Маршала Бабаджаняна вул.
|Футуристів пров
|Маяковського пров.
|Халайджогло пров.
|Єлисаветградський пров.
|Одеський провулок назвали на честь Халайджогло: історія з неочікуваним продовженням
|Характерників пров.
|Тимірязєва 4-й пров.
|Хортицька вул.
|Генерала Доватора вул.
|В Одесі вулицю генерала Доватора перейменували на Хортицьку: що стоїть за цими назвами
|Цукровий пров
|Пестеля пров.
|Чайки Максима вул.
|Строганова вул.
|Від Строганова до Чайки: чому ім’я першого почесного громадянина Одеси стерли з мапи (відео)
|Чайкова вул.
|Молодогвардійська вул.
|Челебі Евлії вул.
|Онезька вул.
|Чехівського пров.
|Олександра Невського 2-й пров.
|Чигиринська вул.
|Новомосковська дор.
|Чикаленка Євгена вул.
|Академіка Вільямса вул.
|Човновий пров.
|Лодочний пров.
|Чорничний пров
|Марата 2-й пров.
|Чубинського Павла пров.
|Олександра Невського 4-й пров.
|Нові назви одеських вулиць: ким був Павло Чубинський
|Шевальових вул.
|Лізи Чайкіної вул.
|Рятували одеситів від знищення: на честь кого в Одесі назвали вулицю Шевальових
|Шелухина Сергія вул.
|Олександра Невського вул.
|В Одесі зникла вулиця Невського: тепер вона носить ім’я Сергія Шелухіна (відео)
|Шептицького вул.
|Шестакова вул.
|Шкурупія пров.
|Уральський пров.
|В Одесі перейменували Уральський провулок на честь розстріляного сценариста Гео Шкурупія | Новини Одеси
|Шовкуненка пров. (Прим. р-н)
|Північний пров.
|Шполянська вул.
|Нікітіна вул.
|Шухевича Романа вул.
|Ярослава Галана вул
|Юрженка Олександра пров
|Союзний пров.
|Яворницького Дмитра вул.
|Уральська вул.
|В Одесі з'явилася вулиця Дмитра Яворницького: цього українця бачив кожен
|Яхненка Семена вул.
|Бабушкіна вул.
|Семен Яхненко: на честь кого названо цю вулицю в Одесі
Спросить AI: