Больше года назад Геннадий Труханов собрал круглый стол с представителями одесской инициативной группы «Деньги на ВСУ» и пообещал реализовать их предложения – «по возможности». Главное требование группы – увеличение помощи военнослужащим из бюджета Одессы.

С тех пор ситуация не изменилась: по субботам активисты продолжают выходить на протесты и утверждают, что городские власти удовлетворяют их требования не полностью. Подобные акции – пока единственная относительно действенная форма участия одесситов в бюджетном процессе. Ведь именно благодаря ей удается отменять выделение бюджетных средств на дорогостоящие ремонты в Одессе во время полномасштабной войны.

Национальное законодательство с начала 2025 года предусматривает, что местные власти должны привлекать жителей к планированию городских расходов. «Одесская жизнь» выяснила, почему до сих пор этого не произошло.

Дедлайн исполнения закона

На что городские власти планируют тратить средства общины, мы с вами узнаем обычно только тогда, когда проект бюджета уже обнародуется на официальных ресурсах. Что же касается составления и планирования бюджета, то в этом процессе жители города не участвуют. Хотя правовая основа для этого есть.

8 января 2025 года вступили в силу изменения в Закон «О местном самоуправлении». В новой статье 13-1 говорится: жители имеют право участвовать в планировании и распределении средств местного бюджета, а органы местных властей должны способствовать их привлечению.

Этот закон был подписан еще в мае 2024 года, и фактически с этого времени у представителей городских властей уже была возможность нарабатывать механизмы привлечения жителей к работе над бюджетом.

Это уже вторая попытка государства привлечь граждан в бюджетный процесс на местном уровне. Впервые методические рекомендации были даны в приказе Министерства финансов еще в 2019 году. Предлагалось привлекать общину к работе над бюджетом в виде заседаний общественных советов, консультаций и т.п.

Для реализации нового закона местный совет своим решением или внесением изменений в Устав должен утвердить формы и порядок внесения предложений жителями. Но Одесский городской совет не спешит вовлекать граждан в бюджетный процесс. Этому способствует отсутствие конкретных сроков исполнения закона.

«Деньги на ВСУ» — ответ на расточительство чиновников

В январе 2025-го, как только новая статья вступила в силу, члены одесской инициативной группы «Деньги на ВСУ» направили обращение к городским властям с требованием разработать алгоритм участия общины в бюджетном процессе.

«Если поправку 13-1 удастся претворить в жизнь, то нам будет проще отменять неуместные во время войны закупки или ремонты», — убеждена член группы Лилия Мокряк. Она участвует в акциях с августа 2023 года, когда одесситы выступили против выделения 106 млн грн на ремонт здания суда.

Свой вариант алгоритма привлечения общины в бюджетный процесс члены группы «Деньги на ВСУ» согласовали с требованиями действующего законодательства и направили в горсовет. Презентовали свои предложения и во время сессии в феврале 2025-го, но их требования власти не удовлетворяют.

«Нам приводят какие-то цифры о помощи Силам обороны, однако проверить, кому и сколько выделяется средств, мы не можем, — отмечает Лилия. — Власти ссылаются на военную тайну. Нам говорят, что лишних средств нет. Между тем после выполнения всех обязательных целевых программ бюджета-2024 остаток средств составлял полтора миллиарда. Кое-что из этого было потрачено на город, однако еще 800 млн оставалось. Мы просили направить деньги на помощь Силам обороны, но власти этого не сделали».

«В целом наша группа пытается решить и другие проблемы: непрозрачность отчетности по бюджету, обсуждение целесообразности ремонтов городских объектов, упрощение бюрократических препон предоставления помощи военным, четкое понимание процентов бюджета, которые будут направлять на помощь ВСУ. В ответ на все наши обращения получаем формальные отписки о том, что работа по вашим предложениям продолжается».

Что говорят в Одесском городском совете?

Будут ли и когда именно реализованы права общины по участию в бюджетном процессе и взяты ли во внимание предложения от членов группы «Деньги на ВСУ», которые первыми предложили собственный алгоритм, мы спросили у Департамента организации работы Одесского горсовета.

Нам, как и активистам инициативы, сообщили, что работа по наработке привлечения горожан «продолжается». Причем в ответе редакции Департамент организации работы горсовета отметил, что… ничего не знает о предложениях инициативной группы «Деньги на ВСУ» по этому вопросу.

Почему власти не спешат привлекать одесситов?

Приход граждан в процесс планирования бюджетных расходов может представлять угрозу и расходам на дорогостоящие ремонты, и персональным интересам чиновников Одесского горсовета.

Бюджет Одессы входит в пятерку самых больших в стране – 12 миллиардов грн в 2025 году. И активисты уже сейчас, без формального привлечения, регулярно вылавливают там расходы, которые можно было бы сократить.

Так, в рамках целевой программы «Равенство» городской совет планировал приобрести 19 инклюзивных туалетов за более чем 5,5 млн грн каждый в течение нескольких лет.

Активисты и отдельные депутаты выразили протест против завышенной, по их мнению, стоимости и предложили поискать другие, более скромные варианты. Ведь простой поиск позволяет найти общественный туалет с кабинкой для инвалидов на почти 5 миллионов (!) дешевле – за 521 тыс. грн.

Благодаря общественному резонансу решение горсовета было пересмотрено, однако не с точки зрения затрат на одну единицу. Количество туалетов уменьшили. Пока будут строить только одну, а не 19, но за те же более 5 млн, правда, с обустройством прилегающей территории.

Или другая статья расходов – премии городским служащим. Сумма начисленной в дополнение к окладу премии заместителям городского головы ежемесячно составляет в среднем 60 тысяч гривен, что в 2,5 раза превышает их должностной оклад. В результате совокупно чиновникам ежемесячно насчитывается от 95 до 106 тыс. грн (до вычета налогов).

Это, конечно, не запрещено, однако постановление Кабмина рекомендует «органам местного самоуправления на время военного положения осуществлять премирование должностных лиц органов местного самоуправления в размере, не превышающем 100 процентов должностного оклада».

Власти сокращают, а не увеличивают расходы на Силы обороны

В отличие от активистов, выискивающих в бюджете дополнительные финансовые возможности для помощи военным, городские власти, наоборот, сокращают помощь Силам обороны. Даже уже запланированную в городском бюджете.

Так, в течение 2024-го городской совет несколькими решениями уменьшил начальные 553 миллиона, предусмотренные для теробороны, более чем на 308 млн грн. То есть, в конце концов, забрал у защитников более половины предусмотренных для них денег. В этом году запланированные сначала 103 млн грн уже сократили на 42 млн грн.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уверяет, что он много делает для финансовой поддержки наших защитников.

Однако не все военные подразделения с этим согласны. Заявление Труханова было распространено после появления видеоролика на 24 канале. В нем от имени 122-й бригады территориальной обороны ВСУ военнослужащий Арсен Цымбалюк публично обратился к городскому голове Одессы и обвинил городской совет в игнорировании запросов бригады в течение нескольких месяцев на выделение средств для закупки необходимого оборудования.

Обвинения в недостаточной помощи Силам обороны также высказали недавно и участники Вече, которые в обращении к президенту Украины призвали создать в городе военную администрацию.

Как громада влияет на бюджет в других городах

С отсутствием общественного контроля бюджета сталкиваются жители многих населенных пунктов. Об этом свидетельствуют сводные данные аналитического материала Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты!».

Так, к планированию бюджета на 2025 год горожан привлекали в 16 из 24 областных центров с помощью общественных или бюджетных слушаний, электронных или публичных консультаций, электронного сбора предложений и замечаний к проекту бюджета в офлайн- или онлайн-режимах.

Что касается Одессы, то авторы материала в открытых источниках информации о таких инициативах власти не нашли.

Впрочем, есть в Украине и положительные кейсы, отмечают аналитики Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты!». Так, решением Хмельницкого городского совета ежегодно принимают Бюджетный календарь, в котором отдельно выделен пункт «Осуществление мер по привлечению общественности в бюджетный процесс».

В Черкассах провели онлайн-обсуждение и электронный сбор предложений и замечаний к проекту бюджета. Все заинтересованные граждане могли предварительно подавать свои предложения в смету города через электронную почту совета, а затем присоединиться к онлайн-конференции по обсуждению.

Что дальше?

Пользуясь отсутствием установленного законодательством дедлайна, городские власти Одессы пока не приняли механизм привлечения одесситов к планированию и распределению городских финансов. Однако отчитались о его разработке.

Во время подготовки этого материала, 26 сентября, на сайте городского совета сообщили о завершении работы над новой редакцией Устава территориальной общины Одессы, который имеет разные форматы участия граждан в принятии решений на местном уровне.

Новая редакция Устава содержит широкий спектр возможностей для привлечения общины в бюджетный процесс:

общие собрания (конференция) членов территориальной общины;

местные инициативы;

обращения граждан и электронные петиции как особая форма коллективного обращения граждан;

общественные слушания;

обязательные общественные слушания;

консультации с общественностью;

участие членов территориальной общины в распределении средств местного бюджета (общественный бюджет города Одессы).

Однако в документе нет упоминания о создании соответствующего совета (как этого требует статья 13-1), который должен учитывать предложения горожан. Кроме того, непонятно, при каких условиях эти предложения могут быть учтены. Возможно, новая редакция Устава еще претерпевает изменения, ведь сейчас готовится ее внесение на рассмотрение Одесского городского совета.

Насколько эффективным станет механизм привлечения одесситов в бюджетный процесс в обновленном виде, станет ясно после вступления в силу нового Устава и его практической реализации.

