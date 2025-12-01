Ключевые моменты:

Одесса начала активно скрывать российские и советские памятники.

Объекты в зоне ЮНЕСКО нельзя демонтировать без согласования.

Часть памятников временно закроют – как Пушкина.

Монументы вне зоны ЮНЕСКО демонтируют в ближайшее время.

Власти ведут переговоры с ЮНЕСКО по каждому объекту.

Об этом сообщили в совместном интервью изданию «Суспільне.Одеса» глава Одесской МВА Сергей Лысак и исполняющий обязанности председателя Игорь Коваль.

Сергей Лысак отметил, что ряд имперских памятников невозможно просто демонтировать из-за их расположения в историческом ареале. Перед принятием финального решения власти должны получить рекомендации ЮНЕСКО.

«До конца месяца встретимся с представителями ЮНЕСКО. Обсудим каждый объект отдельно, и после этого станет понятно, какие шаги возможны немедленно», – рассказал Лысак.

А Игорь Коваль уточнил, что те объекты, которые пока запрещено убирать юридически, город временно скрывает от обзора. Речь идет о формате, при котором памятник остается на месте, но становится недоступным для просмотра – как это сделали с монументом Пушкину, обнесенным фанерными конструкциями.

«Мы устраним эти памятники из публичного пространства. Так же, как сделали с Пушкиным», – подчеркнул Коваль.

Кроме того, монументы, находящиеся за пределами зоны охраны ЮНЕСКО, будут демонтировать значительно быстрее. Ограничений для них нет, и процесс уже начался.

«Объекты, не входящие в зону ЮНЕСКО, будут устранены в ближайшее время – это решение уже выполняется», – добавил Коваль.

