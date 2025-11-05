Ключевые моменты:

Активисты организации «Деколонізація. Україна» получили ответ от мэрии Одессы по поводу демонтажа памятника Пушкину.

В письме указано, что любые работы в охранной зоне ЮНЕСКО требуют отдельного согласования.

Общественники назвали ответ «отпиской о ЮНЕСКО».

Сейчас памятник Пушкину у мэрии закрыт деревянным щитом, на нем появился баннер «Исторический центр Одессы».

Об этом сообщили сегодня на странице организации «Деколонізація. Україна» в «Фейсбуке».

В документе за подписью директора Депатрамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Ивана Липтуги отмечается, что поскольку памятник русскому поэту Александру Пушкину расположен в охранной зоне ЮНЕСКО, любые работы в этой зоне требуют дополнительного информирования и согласования с Комитетом данной организации.

«И снова отписка о ЮНЕСКО. Липтуга, еще в 2019 году делавший туристический герб «Приднестровье» вместе с украинофобом Артемием Лебедевым, призвавшим оккупировать Одессу российскими войсками – подготовил этот ответ.

Может, ему наконец-то тоже надо уйти в отставку вслед за Трухановым?», – прокомментировали полученный ответ активисты.

Тем временем, как сообщают в соцсетях очевидцы, на досках, которыми заколочен памятник, появился банер с надписью «Исторический центр Одессы».

Как сообщалось, вечером 29 октября, памятник Пушкину у здания одесской мэрии на Биржевой площади огородили деревянным щитом.

И несмотря на то, что официально городские власти никак это не прокомментировали, многие одесситы уверены: такое укрытие – первый шаг к демонтажу памятника.

