29 октября на официальном веб-портале Нацполиции сообщили о вручении подозрений 9-ти лицам: экс-мэру Одессы (Геннадий Труханов), двум его заместителям, должностным лицам департаментов Одесского горсовета, а также директору и нескольким должностным лицам городского коммунального предприятия по факту служебной халатности, повлекшей гибель людей в результате ливня 30 сентября. Инкриминированная им ч. 3 ст. 367 предусматривает наказание до восьми лет заключения.

Правоохранители отмечают, что трагедия произошла из-за ненадлежащего содержания системы ливневой канализации на территории города.

На следующий день Печерский райсуд столицы избрал меры пресечения подозреваемым: домашние круглосуточные или ночные аресты, за исключением директора Департамента муниципальной безопасности. Его мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога.

Как сообщил «ОЖ» источник в областной прокуратуре, в ходе следственных действий продолжаются еще две экспертизы, что может повлиять на количество подозреваемых.

Трагические последствия стихии в Одессе

30 сентября в Одессе выпало значительное количество осадков – 94 мм в сутки (фактически двухмесячная норма), из них 73 мм – во второй половине дня.

Из-за мощного ливня в городе погибли 9 человек, среди которых семья из пяти человек (в том числе восьмилетний ребенок), проживавшая в цокольном этаже. Спасатели деблокировали тела, когда откачивали воду. Поскольку она поднялась мгновенно до уровня второго этажа, а дверь заклинила, семья переселенцев из Донбасса оказалась в водяной ловушке.

Ненастье повредило около 900 домов, значительные повреждения получили инженерные сети, в том числе затопленными оказались две насосные станции, которые должны были откачивать воду (в результате чего проезд в один из районов города, Пересыпский, стал невозможен), были повалены деревья, образовались провалы на дорогах, частично пропало электроснабжение, оказались заблокированными пассажиры авто и общественного транспорта. В наиболее подтопленных местах при попытке пересечь дорогу людей сносило потоками воды. Несмотря на привлечение всей техники, спасателей, полиции и работников ЖКС, одновременно ликвидировать последствия всех подтоплений было невозможно.

Реакция Зеленского и выводы Кулебы

На события в Одессе 30 сентября довольно быстро отреагировал глава государства. Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе провести полную проверку всех предшествовавших трагедии фактов. Находясь в Одессе, Алексей Кулеба провел заседание с представителями городских властей.

Общественности вероятные причины трагедии озвучены не были, одесситам лишь анонсировали «соответствующие кадровые решения». В рамках обещанного некоторые должностные лица действительно лишились своих должностей. Но произошло это далеко не сразу. Например, об увольнении Анны Поздняковой (в сообщении Одесской областной прокуратуры о вручении подозрений упоминается заместитель городского головы) стало известно только 18 ноября. До этого она продолжала исполнять обязанности заместителя одесского городского головы и руководила частью городской инфраструктуры.

Зоны с высоким риском затопления определили… после ливня

«ОЖ» проанализировала деятельность городских властей до и во время непогоды и поинтересовалась, делают ли что-то чиновники, чтобы очередной ливень не привел к человеческим жертвам?

Через несколько дней после министерской комиссии анализировать последствия непогоды в узком кругу собрались одесские чиновники и коммунальщики. 3 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание, в ходе которого участники:

определили районы и улицы с наибольшим риском подтоплений во время ливней;

напомнили жителям правила безопасности во время непогоды;

сообщили о необходимости государственной поддержки для модернизации системы водоотведения в городе.

Локальные подтопления в Одессе вещь привычная, однако, какие дополнительные участки в зоне риска, одесситы узнали, к сожалению, только после трагедии.

Ливневая канализация: город ищет средства на ремонт

Через неделю после трагедии, 8 октября, ее причины чиновники и депутаты обсуждали на внеочередной сессии ОГС. Обсуждение началось выступлением Труханова о проделанной ранее работе на сетях водоотвода во время его каденции: строительство двух насосных станций, очистка каналов, коллекторов, установка мощных насосов и т.п.

Главными виновниками чиновники назвали аномальное количество осадков и неудовлетворительное состояние водоотведения, а именно: недостаточное количество ливневых коллекторов, износ инженерных сооружений.

Отдельно депутаты остановились на негативном влиянии системы водоотведения в городе в целом – в Одессе она общесплавная. Это означает, что для всех видов сточных вод (бытовых, производственных, поверхностных и других) используется единая сеть труб, подающая эти воды на очистные сооружения. Такой тип системы во время ливней испытывает существенную нагрузку. Кроме того, ее использование нарушает «Закон о водоотводе и очистке сточных вод», поэтому она должна быть разъединена – на постфекальную и ливневую. Что в свою очередь требует очень больших средств: в ценах 2016 года, по данным, озвученным на сессии горсовета, это стоило бы около 7 млрд. грн.

Отчитались на сессии и о работе над модернизацией ливневой канализации. В частности, ОГС подал в государственную систему DREAM 5 проектов по капитальному ремонту и строительству новых ливневых коллекторов в городе, а именно:

капитальный ремонт ливневого коллектора (ул. Среднефонтанская);

реконструкция ливневого коллектора в части выпуска в море (переулок Маячный, 7);

строительство ливневого коллектора с очистными сооружениями и выпуском в море (улица Южная, вдоль Крыжановской балки);

строительство ливневого коллектора с подключением к существующему (ул. Промышленная, ул. Химическая – ул. Саймона Литмана (бывшая – Пестеля);

строительство дополнительного ливневого коллектора вдоль существующего (пр-т Небесной Сотни – Маячный переулок).

Впереди – рассмотрение поданных проектов инвестиционным советом, а затем представление на рассмотрение депутатского корпуса в рамках бюджета для решения вопроса о финансировании, отметила на сессии Анна Позднякова. (Ред. – по состоянию на 9 ноября на платформе DREAM Одесса указанных проектов в статусе «в процессе подготовки» или «реализуется» пока нет).

Указанные локации в проектах лишь частично пересекаются с местами значительных подтоплений 30 сентября.

Непонятно, почему, учитывая заявленное плохое состояние ливневой системы, эти проекты не были спланированы раньше? Кроме того, еще в 2022 году была разработана проектная документация на «Буферный ставок», который до сих пор так и не был построен. А на представление этого проекта в DREAM чиновникам понадобилось три (!) года.

Вопросы коммуникации: кто и как предупреждал об опасности в Одессе

Одним из пунктов подозрения Труханову как главе города является «ненадлежащее уведомление населения об угрозе чрезвычайного происшествия». Экс-мэр не соглашается с таким обвинением, о чем написал в своем ТГ-канале: «Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от Гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли».

На самом деле был еще прогноз спасателей, который опубликовали в 6 утра 29 сентября (за сутки до трагедии), а городские власти его не учли. Хотя в нем было обращение к горожанам: «не оставлять дома без необходимости».

ТГ-канал «Одесса. Официально», являющийся основным официальным источником получения информации для одесситов, это предупреждение не разместил. Лишь на следующее утро власти сообщили просто о «значительном дожде», который ожидали днем.

Какие-либо предупреждения в связи с непогодой на сайте Департамента образования и науки, как и сообщения об изменении формата или режима обучения – отсутствуют. Хотя, например, в 2024-м из-за значительного дождя и штормового ветра бывшая глава одесского Департамента образования Елена Буйневич предостерегала родителей от передвижения по городу с детьми. Учащимся были предложены на выбор и очная, и дистанционная формы обучения.

«Оперативное» реагирование на сообщения ГСЧС вызывает логические вопросы, касающиеся коммуникационного алгоритма сотрудничества разных структур города. Это могло повлиять на дальнейшую блокировку детей в садах и школах, пассажиров в общественном транспорте.

Хотя следует отдать должное дальнейшим сообщениям властей, которые оперативно информировали одесситов о местах подтоплений, изменениях движения общественного транспорта и локации осложненного проезда.

На внеочередной сессии вопрос оповещения и коммуникации городских чиновников со службами не поднимали и не анализировали.

О чем не упомянули чиновники: проверки одесских активистов

Одна из самых распространенных версий причин масштабных последствий ливня в одесском инфопространстве – засор коллекторов. Первым опровергнуть или подтвердить этот факт решил известный экстремал и волонтер, ныне боевой медик Евгений Лата.

Он спустился в сеть коллекторов под улицей Балковской и Пересыпским мостом (они должны отводить дождевые воды), чтобы проверить их исправность. Как видно из мгновенно разлетевшихся по сети фото- и видеофиксации, большие магистральные тоннели имеют немало проблемных участков. Боковые дренажные ходы практически не функционируют, из-за чего значительной части ливневых вод просто некуда было стекать. А между тем в исправном состоянии они могут принимать значительное количество воды.

Не коллекторами едиными: мнение эколога

Руководитель ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский в интервью «ОЖ» рассказал, что трагические последствия этого ливня – совокупность нескольких причин, ведь состояние водоотвода города зависит от многих факторов.

Первый – это соотношение площади многоэтажной застройки к зеленым зонам. Асфальт и бетон образуют водонепроницаемый слой, который не дает дождевой воде естественно всасываться в почву. В результате формируются мощные потоки, которые движутся в соответствии с рельефом местности.

– Если сравнить, например, с 2016 годом, то сегодня у нас совсем другое соотношение, – рассказывает Балинский. – Зеленые зоны массово уничтожаются, застройка хаотична. Достаточно пройтись по склонам вблизи Французского бульвара и Аркадии. Разумеется, этот фактор уже невозможно радикально изменить, но последствия можно минимизировать. При проектировании новых домов следует более тщательно рассчитывать пропускную способность систем водоотвода, в том числе и коллекторов.

Второй ключевой фактор – техническое состояние инженерных сооружений и коммуникаций ливневой канализации. Речь идет не только о коллекторах, но и о дорожных водосборных сифонах – это элементы, которые должны накапливать песок, камни и мусор, предотвращая засор труб.

Эколог считает, что из-за фактической монополии дорожных строительных компаний (прежде всего группы «РОСТ», которую связывают с экс-мэром Одессы) и отсутствия должного контроля нарушаются технологические нормы. В результате сифоны быстро засоряются, а в коллекторы попадают заиленные стоки, что уменьшает их пропускную способность.

– Не менее важным является качество работ во время бесконечных ремонтов тепловых, газовых и водопроводных сетей. Трубы укладывают в П-образные железобетонные лотки, которые часто засыпают обычным песком вместо гравийной смеси, как того требует технология, – отмечает Балинский. – Песок проседает под тяжестью транспорта, а после ливней он вымывается в коллекторы, где образует твердые отложения. Поэтому дороги проседают или проваливаются, а боковые ветви коллекторов, в частности аварийные, теряют функциональность.

Вспомнил Балинский и обещания господина Труханова в 2012 году построить буферные ставки-накопители, которые могли бы существенно разгрузить ливневую систему.

Ни буферных ставков, ни генераторов

Улица Балковская, где погибла еще одна жертва наводнения 30 сентября, имеет в Одессе не очень хорошую репутацию – после каждого дождя следует переждать, пока ею можно будет идти или ехать. На этот раз она превратилась просто в бурную реку, в значительной степени из-за неработающих насосных станций, обесточенных в результате непогоды, о чем сообщал Инфоксводоканал.

Естественно, что во время наводнения включить их уже не удалось. Почему эти стратегически важные объекты городской инфраструктуры не были обеспечены резервным питанием? Хотя мощные генераторы в городе есть. Они были получены в качестве гуманитарной помощи для использования на объектах критической инфраструктуры. Однако часть из них была размещена в ресторанах, автомойках или вблизи частных владений чиновников. По этому факту еще в 2024 году было открыто уголовное производство.

«Любимые друзья на должностях»

К уже озвученным экологами и властями причинам следует добавить еще две: неудачный подбор кадров экс-мэром и передачу в частную собственность Водоканала, уверен экс-заместитель мэра Одессы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский.

– Труханов как городской голова принимал решение по кадровым назначениям, – говорит Матковский. – Проблема кадровая, специалистов однозначно в этом [трагедии 30 сентября] присутствует.

Последствие назначения на ключевые для города должности друзей и однопартийцев – раздача земель под застройку без создания необходимой системы водоотведения и бесхозяйственность соответствующих коммунальных служб. Ведь новые жилые комплексы врезались в уже существующую канализацию, которая не имеет необходимой пропускной способности.

Район, в котором снимала дом погибшая семья, состоит из частных домовладений. Водоотвод таких домов должен происходить согласно техническим условиям, выдаваемым Инфоксводоканалом. По словам Валерия Матковского, большинство сетей в этом районе либо отсутствует, либо проложено с вопиющими нарушениями. К тому же именно эта компания обслуживает значительную часть системы водоотведения.

Валерий Матковский убежден, что власть не делает главного – выводов. Не обращает внимания на потенциальные риски повторения ситуации уже в других районах, прежде всего, на Гагаринском плато и в Аркадии. Там очень плотная застройка, проблемы с коллектором, который никак не могут отремонтировать, затруднено движение транспорта, что будет существенно препятствовать работе спасательных служб.

Опасность не исчезла

По мнению руководителя ОО «Зеленый лист» Балинского, необходимо провести полный аудит состояния ливневой канализации, коллекторов и дренажных галерей, разработать план реконструкции и технического обслуживания. Отдельное внимание следует уделить дренажным системам вдоль побережья – их состояние критическое, а риск оползней из-за подтопления только растет. В условиях климатических изменений подобные ливни уже не исключение, а новая реальность. И это нужно делать не после ливня, а постоянно.

Послесловие

Пока вопрос, что делать одесситам во время ливней, пока чиновники будут искать средства и строить новые коллекторы, остается без ответа.

Между тем, жители района, где погибла семья переселенцев, боятся каждого значительного ливня. И сетуют на бездействие власти, которая более чем за месяц даже не смогла убрать нанесенный ливнем строительный мусор, прочистить остатки разрушенной канализации и починить дорогу. В то же время строительство новых частных домов рядом продолжается…

«Осуществлено при поддержке программы «Сильнее вместе: Медиа и Демократия», реализуемой Всемирной ассоциацией издателей новостей (WAN-IFRA) в партнерстве с Ассоциацией «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ) и Норвежской ассоциацией медиа-бизнеса (MBL) при поддержке Норвегии. Мнения авторов не обязательно отражают официальную позицию партнеров программы».