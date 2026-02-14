Ключевые моменты:

Более 272 тыс. га морских заповедных акваторий оккупированы, еще около 460 тыс. га — под влиянием боевых действий.

Наибольшие потери понесли территории у острова Змеиный и в Дунайском биосферном заповеднике.

Ограничение доступа к морю способствовало восстановлению популяций осетровых.

Влияние войны на природоохранные территории Черного моря

По данным ученых Национальная академия наук Украины, война существенно изменила экологическую ситуацию в Черном море. Об этом сообщил доктор биологических наук Виктор Демченко, заместитель директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины.

Сейчас более 272 тысяч гектаров морских природоохранных акваторий находятся в оккупации. Еще примерно 460 тысяч гектаров испытывают прямое влияние боевых действий.

Украина остается одним из лидеров среди стран Черноморского региона по площади морских заповедных территорий. Самые ценные из них расположены в северо-западной части Черное море — это НПП «Джарылгацкий», Кинбурнская коса, «Белобережье Святослава», а также филофорное поле Зерновая — крупнейшая морская охраняемая зона страны.

Экологический ущерб: загрязнение и разрушения

По оценкам специалистов, из-за войны изменились режимы охраны территорий, усилилось неконтролируемое использование ресурсов и загрязнение акваторий.

Серьезные потери зафиксированы в районе острова Змеиный. В Дунайский биосферный заповедник регулярно обнаруживают нефтяные пятна и случаи затопления судов. Один из пожаров после атаки беспилотника 2 января, по данным экоинспекции, нанес ущерб примерно на 130 млрд гривен.

Неожиданный эффект: восстановление осетровых

При этом ученые отмечают и положительные изменения. Из-за ограниченного доступа к морю уменьшилось антропогенное давление — то есть влияние человека на экосистему.

В результате начали восстанавливаться популяции осетровых рыб — белуги, осетра и севрюги. Их снова фиксируют даже в районах Запорожья и возле Хортицы.

Специалисты подчеркивают: после окончания войны Украине потребуется обновить Морскую природоохранную стратегию, разработать новые программы восстановления экосистем и создать современную систему оценки экологического ущерба. Часть действующих методик не пересматривалась с 1986 года.