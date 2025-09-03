Важная транспортная артерия Одессы — спуск Блажко, соединяющий центр города с одним из промышленных районов — снова частично открыта для проезда после ремонта. По спуску уже двигаются автомобили, а трамваи на спуске увидели только со 2 сентября.

Это был уже второй за шесть лет большой ремонт с полным закрытием спуска, в дополнение к нескольким локальным. Первый, капитальный, за 72 млн грн длился год, завершился в 2020-м и оказался не совсем капитальным. Уже через два года начали разрушаться и дорожное полотно, и тротуар, а потом просели и трамвайные пути. И это несмотря на то, что гарантийный срок капремонта составлял пять лет. Несколько локальных обновлений не остановили проседание, поэтому в конце 2024-го проезд спуском снова закрыли полностью — еще на восемь месяцев — чтобы проложить новую дренажную систему. То есть заменить систему отвода лишней воды, расположенную под дорожным покрытием. Дорожное полотно и трамвайные пути пришлось снимать и перекладывать во второй раз. Второй крупный ремонт стоил городу еще 34 млн грн. Оба подряда получила одна фирма — ООО «Ростдорстрой».

«Одесская жизнь» разбиралось, почему новую дренажную систему не предусмотрели капитальным ремонтом и понесет ли кто-то ответственность за чрезмерные затраты на повторное перекладывание асфальта и путей?

Объяснения Одесского горсовета

Инициатор капремонта, после которого пришлось делать новый ремонт, — Одесский горсовет. Конкретно – его управление дорожного хозяйства. Это оно планировало будущие работы, заказывало проектно-сметную документацию капремонта в ООО «Держдорпроект» и ставило задачи исполнителю капремонта – ООО «Ростдорстрой». В то время управление возглавлял Андрей Шмагай. Редакция поинтересовалась, почему при планировании капремонта не была обследована дренажная система спуска. В ответе Андрей Шмагай отметил, что уволился с занимаемой должности в 2020 году, когда ремонт еще продолжался, поэтому не может комментировать ход всех работ. Однако наш вопрос касался подготовки и планирования ремонта, когда он был в должности, и остался без ответа. «Одесская жизнь» поинтересовалась в управлении дорожного хозяйства, почему дренажную систему не заменили тогда же, во время капитального обновления спуска, и исследовалось ли ее состояние до начала работ. Из ответа нынешнего начальника дорожного управления горсовета Олега Бахмутова следует, что капремонт заказывали на основании обследования только состояния покрытия спуска. Об обследовании дренажной системы под асфальтом в ответе не упоминается.

Да, дренажная система не попала в капитальный ремонт стоимостью более 72 млн грн и таки была заменена уже во время недавнего обновления за дополнительные 34 миллиона, что повлекло повторное обновление покрытия и ремонт трамвайных путей. Иронично, что, кроме планирования ремонтных работ, дорожное управление обязано эффективно использовать средства города.

Уголовное дело: «от трех до восьми»

Как выяснила «Одесская жизнь», после сообщений о разрушении капитально отремонтированного спуска в 2022 году одесская полиция открыла уголовное производство. Расследование было начато «по факту завышения объемов, качества и стоимости выполненных работ». То есть следователи предполагали плохое качество выполненного «Ростдорстроем» капремонта, а также завышение цен. Производство квалифицировали по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по сговору группы лиц. Возможное наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Следователи Одесского райуправления №1 Нацполиции в Одесской области изъяли копии документов по капремонту и назначили судебную строительно-техническую экспертизу. Однако виновных не нашли и вообще закрыли дело в конце июля 2025 года. В ответе на наш запрос следователь Сергей Харламбов сообщил, что производство закрыто «в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления», по которому оно было квалифицировано.

То есть информация о качестве и объеме работ во время капремонта, а также цены, теперь защищены выводами следователей полиции. А вопрос неэффективного планирования, в ходе которого забыли оценить состояние дренажной системы, похоже, следствие не поднимало. Дорожное управление горсовета на вопрос редакции о причинах разрушения отремонтированного спуска и возможности избежания повторного ремонта за счет своевременной замены дренажной системы сообщило, что эти вопросы — вне их полномочий.

«Ростдорстрой» и тендеры

Компания «Ростдорстрой», выбранная городом для выполнения обоих ремонтов спуска, – один из ключевых подрядчиков по ремонту и строительству коммунальных объектов города. Опосредованно ее связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым, ведь один из двух конечных бенефициаров компании — Юрий Шумахер — многолетний соратник мэра по партии «Доверяй делам». Шумахер — не только бизнесмен, но и депутат городского совета, и член постоянной комиссии горсовета по вопросам планирования, бюджета и финансов. Она распределяет бюджетные средства на капремонты и строительство. А дальше управление горсовета выбирает подрядчика для ремонта по результатам тендера. За заказ на капремонт, кроме «Ростдорстроя», пришли соперничать еще три компании, так что конкуренция на тендере была. Однако двое участников не снижали цену во время торгов, а третий, ООО «Николаевстройцентр», умудрился проиграть «Ростдорстрою» с разницей в 1 гривну.

Законодательство по закупкам в то время предусматривало, что такой тендер мог состояться при участии по меньшей мере двух компаний, поэтому большинство фирм тогда выходило на торги «парами», пояснил председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик. «В этом случае из тендера, по моему субъективному мнению, можно выделить две такие «пары», — считает он. — Объективно «Николаевстройцентр» подал окончательное тендерное предложение ниже почти на 3 млн грн, и «Ростдорстрой», чтобы догнать конкурента, также вынужден был снижаться». Итак, «Ростдорстрой» выиграл эти торги за счет значительной скидки — опустил цену капремонта до 69 млн грн. Однако затем в ходе ремонта всплыли обстоятельства, заставившие город доплатить. Под верхними слоями покрытия нашли мощение из брусчатки, о котором в проекте не упоминалось; прокладку дополнительных кабельных каналов забыли предусмотреть в сметной документации; при снятии покрытия проезжей части оказалось, что газопровод негерметичен и его тоже нужно ремонтировать. На эти работы дополнительно выделили еще 3,5 млн грн. А скидка, благодаря которой Ростдострой выиграл тендер на капитальный ремонт, оказалась фактически тождественной стоимости дополнительных работ. Договор капремонта предусматривал: если в течение гарантийного срока эксплуатации были обнаружены недостатки, подрядчик должен уплатить штраф и компенсировать ущерб. Однако из ответа дорожного управления горсовета на наш запрос следует, что качество капремонта «Ростдорстроя» их устроила. Специалисты управления не имели претензий, даже когда отремонтированный спуск «поплыл» во время гарантийного срока.

Более того, в дальнейшем городской совет отдал «Ростдорстрою» новый заказ — на замену дренажной системы спуска. В этот раз «Ростдорстрой» — единственная компания, пришедшая на торги. Такие закупки с одним участником разрешены во время военного положения, однако это также свидетельствует, что конкуренции в этом случае почему-то не было вообще.

[Предложение тендера «Новое строительство дренажной системы спуска Маринеско»]

Компания «Ростдорстрой» не ответила на запрос редакции.

Плюс одна версия

В 2023-м одесские депутаты рассматривали «ситуацию относительно оползня на спуске Маринеско» и целесообразность выделения миллиона гривен бюджетных средств на выяснение причины проблемы с отремонтированным спуском. Одесский депутат и председатель Комиссии по транспорту и дорожному хозяйству горсовета Петр Обухов был категорически против расходов из городского бюджета на исследование причин. Зато высказал собственную версию: спуск «поплыл» через строительство многоэтажного комплекса компанией «Пространство» вблизи спуска Блажко, по ул. Приморская, 47. Деньги на установление виновника сессия все же решила выделить. Мы спросили депутата Обухова, что обнаружила экспертиза. Он ответил: «Спросите у горсовета». В горсовете на этот вопрос редакции ответило управление инженерной защиты территории города и развития побережья, которое на тот момент возглял Юрий Пискун (уволен 28 августа). Там причиной проблем назвали грунтовые воды, исторически создававшие проблему для спуска, а также общие «техногенные факторы». О роли возведенной рядом многоэтажки не упомянули.

Жилой комплекс расположен на близком расстоянии от спуска и теоретически его строительство могло повлиять на состояние склона, тем более застройщик увеличил ранее запланированное количество этажей. И хотя в ответе управления Одесского горсовета не упоминается роль многоэтажки, компания «Пространство», по словам одесского депутата Александра Филатова, вложилась в строительство подпорной стенки для частичной стабилизации склона. На телефонные звонки и запросы редакции компания не ответила. Зато один из ее сотрудников заявил: «С чего вы взяли, что мы вообще должны вам отвечать»?

Виновных нет, история повторяется

За пять лет с момента завершения капремонта ни одно лицо, компания или организация не были официально названы виновником провального капремонта спуска. Среди официальных причин – только природные и техногенные факторы.

Следовательно, никто так и не понес ответственности за чрезмерно использованные бюджетные средства и длительные неудобства для горожан от закрытия важной магистрали. Уголовные производства, устанавливающие отсутствие преступления, только цементируют и масштабируют описанные практики.

Деволановский спуск – три ремонта за 5 лет, один подрядчик – «Ростдорстрой», израсходовано более 250 млн бюджетных средств, открыто уголовное производство. Ничего не напоминает?

Здійснено за підтримки програми «Сильніші разом: Медіа та Демократія», що реалізується Всесвітньою асоціацією видавців новин (WAN-IFRA) у партнерстві з Асоціацією «Незалежні регіональні видавці України» (АНРВУ) та Норвезькою асоціацією медіабізнесу (MBL) за підтримки Норвегії. Погляди авторів не обов’язково відображають офіційну позицію партнерів програми.