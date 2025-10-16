Ключевые моменты:

Сергей Лысак – новый начальник Одесской городской военной администрации, назначен указом Президента с 15 октября 2025 года.

Родился в Одессе, большую часть карьеры посвятил службе в СБУ, имеет боевой опыт в АТО. Занимал должности руководителя УСБУ в Житомирской и Днепропетровской областях, а затем – главы Днепропетровской ОВА.

В Днепре его отмечали за эффективное сотрудничество с военными и координацию восстановительных работ после обстрелов.

Считает, что к каждому региону нужен свой подход, с учётом менталитета и особенностей людей.

В Одессе Лысак сосредоточится на безопасности, поддержке Сил обороны, ветеранской политике, образовании и медицине.

Сергей Лысак родом из Одессы

Сергей Лысак родился 21 декабря 1975 года в Одессе. Где именно учился, какую профессию получил, официально не говорится. Есть только информация, что с первых шагов на профессиональном поприще он связал свою жизнь с СБУ, где постепенно поднимался от оперативника к руководителю.

Любит греко-римскую борьбу, что сказывается на хорошей физической форме. На это очень часто обращают внимание прежде всего иностранные журналисты.

Женат. Есть ребенок.

Вообще создается впечатление, что официальная биография этого человека начинается где-то с 2014 года, когда Сергей Лысак принимал участие в АТО (за что получил ряд наград). В те дни, как сам говорит, занимался «обнаружением шпионов, разведчиков, контрдиверсионной работой». Там он также координировал меры по безопасности региона, противодействовал диверсантам и разведкам.

В 2017 году Лысак вернулся на фронт и участвовал в ротациях в Донецкой области. Его деятельность на поле боя была сосредоточена на защите критической инфраструктуры.

Далее последовали должности руководителя УСБУ в Житомирской, Днепропетровской областях, получение звания бригадного генерала, назначение на должность руководителя Днепропетровской ОВА.

Какая репутация у нового главы Одессы: исповедует военную логику управления

Сергея Лысака считают системным и дисциплинированным чиновником, ориентированным на военную логику управления. Он избегает публичности, редко дает интервью, но известен как руководитель, который делает ставку на безопасность и порядок, чего, собственно, от него и требуют в Киеве.

В Днепре вертикаль власти ценила его за слаженное взаимодействие с военными и правоохранителями, а также за координацию восстановительных работ после обстрелов.

Но представители СМИ в Днепре опасались, не является ли метод управления регионом слишком силовым, поскольку руководителем является человек, вышедший из системы СБУ? Скорее всего, окончательный ответ на это наши коллеги не получили, так как прошло всего чуть больше двух лет, как Сергей Лысак возвращается в Одессу на должность начальника Одесской городской военной администрации. Теперь этот вопрос возникает и у нас. Потому что Сергей Лысак подчеркивает, что с командой они старались не отступать от четких приоритетов. Среди них помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. Согласитесь, это далеко не все важные направления существования и развития такого большого города, как Одесса.

Чего одесситам ожидать от назначения Лысака: договариваться не настроен?

Сергей Лысак еще во время работы в Днепре неоднократно подчеркивал, что ни с кем не собирается договариваться. По его мнению, есть определенные обязанности, которых нужно придерживаться. Это главное. И если кому-то с ним не по пути, лучше сразу увольняться. И люди, не согласные со стилем руководства нового руководителя ОВА, действительно увольнялись. Но он понимал, что подходы к разным регионам должны быть разными.

«В каждом регионе, куда приезжаешь, ментальность людей отличается. И юг, восток, запад – это регионы, где у каждого свой менталитет, ценности. Но, несмотря на это, нам нужно адаптироваться и делать работу, определенную задачами Верховного главнокомандующего, выполнять ее в любом случае», – сказал Лысак изданию «Суспільне» после своего назначения на должность главы Днепропетровской ОВА.

Это очень важное заявление, особенно с учетом особенностей Одесского региона, где много, в частности, этнических особенностей, регион является пограничным и очень важным стратегическим направлением развития для всей Украины. И эти особенности тоже придется учитывать новому руководителю города.

Кто все-таки главный в Одессе?

Городская военная администрация (ГВА) является временным государственным органом, функционирующим только во время военного положения. Ее ключевая миссия – обеспечение обороны, общественной безопасности и осуществление функций местного самоуправления, принимая на себя полномочия городского совета.

В противовес этому городской совет – это постоянно действующий орган местного самоуправления, ответственный за представительство интересов жителей города.

С созданием Одесской городской военной администрации возникает вопрос ее взаимодействия с областной военной администрацией, районной государственной администрацией и Одесским городским советом. На пересечении обязанностей и сфер влияния этих органов государственной и местной власти находится благополучие жителей, которых впереди ждет непростая зима, подорожание многих продуктов питания, повышение тарифов и т.д.

Очень важно, чтобы личные амбиции не вышли на первый план там, где речь идет о дальнейшей судьбе большого города. Надо сохранить специалистов, способных удержать критическую инфраструктуру города на определенном уровне, социальную, медицинскую и образовательную сферы, потому что именно они являются основным фундаментом жизнестойкости Одессы. Удастся ли это Сергею Лысаку, покажет ближайшее время.