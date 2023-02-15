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Коммуналка: что входит в тариф СДПТ, как он рассчитывается и кто обслуживает дом

Коммуналка: что входит в тариф СДПТ, как он рассчитывается и кто обслуживает дом

В тариф СДПТ входит 26 услуг. Оплачивая коммуналку, мы нечасто задумываемся об этом. Какие работы по содержанию дома должны выполняться, и получаем ли мы все услуги, за которые платим, выясняла «Одесская жизнь».

Что такое тариф СДПТ

Аббревиатура СДПТ расшифровывается как «содержание домов и придомовых территорий». И в его тариф входят услуги, обеспечивающие поддержание порядка в доме и на участке вокруг него. 

Как рассчитывается СДПТ

Тариф в Одессе составляет от 3,00 до 5,00 грн/м².

Тариф СДПТ рассчитывается обслуживающими компаниями по каждому дому индивидуально, в расчете на один квадратный метр общей площади квартир.

Исполнитель услуг должен ознакомить владельцев квартир с этими расчетами.

Кто отвечает за исполнение СДПТ

Жильцы могут отказаться от каких-либо услуг — если, по мнению большинства, в этом доме они не нужны, либо совладельцы хотят исполнять их самостоятельно.

Такой отказ оформляется в форме решения владельцев квартир  об обеспечении предоставления услуг по СДСПТ. Протокол общественных слушаний нужно в течение 30 дней передать управляющей компании. А там обязаны из предложенного перечня исключить услуги, которые потребители не хотят получать, и пересчитать тарифы. 

Какие услуги входят в тариф СДПТ

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них: 

  • уборка придомовой территории;
  • уборка подвалов, технических этажей и кровли;
  • уборка лестничных клеток;
  • техническое обслуживание лифтов;
  • энергоснабжение лифтов;
  • ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;
  • обслуживание систем диспетчеризации;
  • обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, сливной канализации, несущих и защитных конструкций;
  • обслуживание бытовых электроплит;
  • обслуживание дымовентиляционных каналов;
  • освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды;
  • текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;
  • полив дворовых клумб и газонов;
  • дезинфекция и дератизация;
  • плановые осмотры два раза в год — перед началом от отопительного сезона и после его окончания;
  • подготовка к осенне-зимнему периоду;
  • очистка дворовых туалетов и приямков;
  • очистка не канализационных люков;
  • эксплуатация номерных знаков;
  • техобслуживание противопожарных систем.

Подробнее о том, за что платите именно вы, можно узнать в ЖКС или у управляющей компании, обслуживающей ваш дом.

Перечень услуг, которые входят в СДПТ — это открытая информация. Для ее получения не требуется официальное письменное обращение.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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