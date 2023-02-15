Коммуналка: что входит в тариф СДПТ, как он рассчитывается и кто обслуживает дом

В тариф СДПТ входит 26 услуг. Оплачивая коммуналку, мы нечасто задумываемся об этом. Какие работы по содержанию дома должны выполняться, и получаем ли мы все услуги, за которые платим, выясняла «Одесская жизнь».

Что такое тариф СДПТ

Аббревиатура СДПТ расшифровывается как «содержание домов и придомовых территорий». И в его тариф входят услуги, обеспечивающие поддержание порядка в доме и на участке вокруг него.

Как рассчитывается СДПТ

Тариф в Одессе составляет от 3,00 до 5,00 грн/м².

Тариф СДПТ рассчитывается обслуживающими компаниями по каждому дому индивидуально, в расчете на один квадратный метр общей площади квартир.

Исполнитель услуг должен ознакомить владельцев квартир с этими расчетами.

Кто отвечает за исполнение СДПТ

Жильцы могут отказаться от каких-либо услуг — если, по мнению большинства, в этом доме они не нужны, либо совладельцы хотят исполнять их самостоятельно.

Такой отказ оформляется в форме решения владельцев квартир об обеспечении предоставления услуг по СДСПТ. Протокол общественных слушаний нужно в течение 30 дней передать управляющей компании. А там обязаны из предложенного перечня исключить услуги, которые потребители не хотят получать, и пересчитать тарифы.

Какие услуги входят в тариф СДПТ

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:

уборка придомовой территории;

уборка подвалов, технических этажей и кровли;

уборка лестничных клеток;

техническое обслуживание лифтов;

энергоснабжение лифтов;

ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;

обслуживание систем диспетчеризации;

обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, сливной канализации, несущих и защитных конструкций;

обслуживание бытовых электроплит;

обслуживание дымовентиляционных каналов;

освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды;

текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;

полив дворовых клумб и газонов;

дезинфекция и дератизация;

плановые осмотры два раза в год — перед началом от отопительного сезона и после его окончания;

подготовка к осенне-зимнему периоду;

очистка дворовых туалетов и приямков;

очистка не канализационных люков;

эксплуатация номерных знаков;

техобслуживание противопожарных систем.

Подробнее о том, за что платите именно вы, можно узнать в ЖКС или у управляющей компании, обслуживающей ваш дом.

Перечень услуг, которые входят в СДПТ — это открытая информация. Для ее получения не требуется официальное письменное обращение.