Коммуналка: что входит в тариф СДПТ, как он рассчитывается и кто обслуживает дом

В тариф СДПТ входит 26 услуг. Оплачивая коммуналку, мы нечасто задумываемся об этом. Какие работы по содержанию дома должны выполняться, и получаем ли мы все услуги, за которые платим, выясняла «Одесская жизнь».
Что такое тариф СДПТ
Аббревиатура СДПТ расшифровывается как «содержание домов и придомовых территорий». И в его тариф входят услуги, обеспечивающие поддержание порядка в доме и на участке вокруг него.
Как рассчитывается СДПТ
Тариф в Одессе составляет от 3,00 до 5,00 грн/м².
Тариф СДПТ рассчитывается обслуживающими компаниями по каждому дому индивидуально, в расчете на один квадратный метр общей площади квартир.
Исполнитель услуг должен ознакомить владельцев квартир с этими расчетами.
Кто отвечает за исполнение СДПТ
Жильцы могут отказаться от каких-либо услуг — если, по мнению большинства, в этом доме они не нужны, либо совладельцы хотят исполнять их самостоятельно.
Такой отказ оформляется в форме решения владельцев квартир об обеспечении предоставления услуг по СДСПТ. Протокол общественных слушаний нужно в течение 30 дней передать управляющей компании. А там обязаны из предложенного перечня исключить услуги, которые потребители не хотят получать, и пересчитать тарифы.
Какие услуги входят в тариф СДПТ
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:
- уборка придомовой территории;
- уборка подвалов, технических этажей и кровли;
- уборка лестничных клеток;
- техническое обслуживание лифтов;
- энергоснабжение лифтов;
- ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;
- обслуживание систем диспетчеризации;
- обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, сливной канализации, несущих и защитных конструкций;
- обслуживание бытовых электроплит;
- обслуживание дымовентиляционных каналов;
- освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды;
- текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;
- полив дворовых клумб и газонов;
- дезинфекция и дератизация;
- плановые осмотры два раза в год — перед началом от отопительного сезона и после его окончания;
- подготовка к осенне-зимнему периоду;
- очистка дворовых туалетов и приямков;
- очистка не канализационных люков;
- эксплуатация номерных знаков;
- техобслуживание противопожарных систем.
Подробнее о том, за что платите именно вы, можно узнать в ЖКС или у управляющей компании, обслуживающей ваш дом.
Перечень услуг, которые входят в СДПТ — это открытая информация. Для ее получения не требуется официальное письменное обращение.