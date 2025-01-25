Как появился памятник Высоцкому в Одессе?

Памятник Владимиру Высоцкому на фасаде Одесской киностудии был установлен в 2012 году.

– 25 января, на день рождения Высоцкого и на день его смерти, мы возлагали цветы к этому памятнику. Это собственность Одесской киностудии, ведь мы его в свое время приняли на баланс, – рассказывает председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

Сразу после открытия этого монумента среди одесситов возникли споры: одни поддерживали идею чествования этого советского творца и его таланта, а другие выступали против памятника из-за его внешнего вида и политической окраски.

Дело в том, что инициатором установки памятника Высоцкому выступил пророссийский политик Игорь Марков, а на его открытии присутствовал российский актер Михаил Пореченков. Последний, как известно, впоследствии демонстративно стрелял по украинским позициям на востоке Украины.

– Что касается меценатов, которые присоединились к созданию памятника, то у этих людей ничего общего с Украиной нет, это враги нашего государства. Мы их не вспоминаем, однако, если эти негодяи были причастны к этому памятнику, то это никак не умаляет его значения, – отмечает Андрей Осипов. – Эти негодяи делали это, чтобы получить определенную индульгенцию, заслужить определенные общественные баллы. Но их индульгенция им не удалась, потому что одесситов не обмануть. Они прекрасно понимают, кто они такие, и обесчестили их до конца их дней.

Демонтаж и дальнейшая судьба памятника

В сентябре 2024 года памятник Высоцкому внесли в список из 19 объектов, которые должны демонтировать в рамках деколонизации. А уже 31 декабря монумент советского актера и певца убрали с фасада киностудии. Это спровоцировало очередную волну дискуссии в обществе, которая не утихает до сих пор. Так, одни одесситы говорят, что это очищение города от имперских символов, а другие – обесценивание борьбы Высоцкого против советской системы и его вклада в искусство.

– Хотя я не любитель этого памятника и прекрасно понимаю, что те люди, которые его установили, далеко не самые лучшие, мягко говоря. Я сам с ними боролся всегда, но дело в том, что памятник человеку, действительно оказавшему огромное влияние на Одессу, был символом совести в годы застоя, – заявил одесский журналист Леонид Штекель, который 11 января 2025 года организовал пикет за восстановление памятника.

Дискуссию вокруг Высоцкого прокомментировали и в Офисе Президента Украины.

– Безусловно, он (Высоцкий, – прим. ред.) совершенно незаслуженно назван имперцем, скорее, он был таким человеком с антикоммунистической моралью, – заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

В то же время он добавил, что образ Высоцкого используется в российской пропаганде.

Сейчас памятник Высоцкому хранится в Одесской киностудии.

– Мы планируем найти для него место на территории киностудии. Подумаем, какое будет творческое решение. Но теперь он будет иметь ведомственный характер, располагаться на закрытой территории. Это собственно решение самого коллектива и руководства киностудии, – рассказал глава киностудии.

Что известно о деятельности Высоцкого в Одессе?

– На Одесской киностудии произошел дебют Владимира Высоцкого в кино, сразу в двух фильмах. Первый – это кинокартина «Вертикаль», а второй – «Короткие встречи», – говорит Андрей Осипов. – Когда фильм «Вертикаль» вышел на экраны, Высоцкий стал известен во всей стране и это обеспечило ему творческую свободу и защиту. Ведь он стал настолько известным, что был уже недосягаемым для власти. Кинокартина «Короткие встречи» особенно интересна потому, что это первая самостоятельная режиссерская работа Киры Георгиевны Муратовой, почетного гражданина Одессы. И в главной роли – сама Кира Муратова и Владимир Высоцкий. Позже Высоцкий снялся еще в трех известных фильмах: «Белый взрыв», «Опасные гастроли» и «Место встречи изменить нельзя», – рассказывает председатель правления Одесской киностудии.

Экспозиции, связанные с творчеством Высоцкого, до сих пор можно увидеть в музейно-выставочном комплексе Одесской киностудии.

– У нас есть экспозиция, посвященная ленте «Место встречи изменить нельзя». Это кабинет отдела борьбы с бандитизмом. На экскурсии зрители могут узнать историю создания этого фильма и познакомиться с локациями, где его снимали, – отмечает директор департамента мероприятий одесской киностудии Андрей Гурец. – В локации, посвященной фильму «Опасные гастроли» с участием Высоцкого, представлены декорации из самого фильма. Это сцена, на которой выступал театр варьете по сюжету. Также здесь сохранился оригинальный пиджак Высоцкого, в котором он работал над этой картиной.

В экскурсионном маршруте также упоминаются вообще кинокартины Одесской киностудии, в которой участвовал актер.

– Это, например, «Опасные гастроли» и «Вертикаль». Последний фильм стал очень популярным, благодаря в основном песням и именно участию Высоцкого, – отметил представитель киностудии.

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Надежда БОНДАРЕНКО

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