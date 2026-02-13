Ключевые моменты:

В Киеве презентовали спасённую картину Караваджо, украденную в 2008 году.

Полотно нашли в Берлине, реставрацию завершили в 2021 году.

Выставка продлится с 12 февраля по 12 апреля 2026 года.

Выставка «В свете Караваджо» в Софии Киевской

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины представил проект «В свете Караваджо. Спасение. Исследование. Реставрация» во Дворце митрополитов в София Киевская. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Главным событием стала демонстрация картины «Взятие Христа под стражу» («Поцелуй Иуды»), которую ранее оценивали в 100 миллионов долларов и называли самым дорогим произведением искусства в Украине.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 12 апреля 2026 года.

Проект реализуется при поддержке UNESCO, Министерства культуры Украины и Департамента культуры Одесской областной государственной администрации.

Одесское сокровище: как спасали шедевр XVII века

«Поцелуй Иуды» — единственная картина Микеланджело Меризи да Караваджо, которая находится в Украине. Работу относят к периоду 1573–1602 годов. Считается, что Караваджо написал ее для римской семьи Маттеи. В 2005 году картину возили на экспертизу в Испанию, где специалисты подтвердили её подлинность.

В 2008 году полотно похитили из Одесский музей западного и восточного искусства — злоумышленники вырезали центральную часть прямо из подрамника. Позже картину нашли в Берлине и вернули в Украину.

Разрешение на реставрацию удалось получить только в 2018 году по решению суда. Работы завершили в августе 2021 года — к 450-летию со дня рождения художника. Однако затем ещё несколько лет продолжались судебные процессы, где картина проходила как вещественное доказательство.

Полотно поступило в реставрационный центр в двух частях — отдельно центральная композиция и фрагменты по краям. Из-за разрывов, деформаций холста и утрат красочного слоя специалисты провели масштабные исследования и комплекс работ по сохранению.

Научную реставрацию выполнила команда центра под руководством директора Ирины Стрельниковой. Непосредственно над живописью работали реставраторы Татьяна Бычко и Ирина Сапегина. По словам специалистов, удалось восстановить характерную для караваджистов драматичную игру света и тени.

В 2025 году суд Киева снял статус вещдока с картины Караваджо «Поцелуй Иуды». Шедевр из коллекции Одесского музея теперь сможет участвовать в международных выставках.

История картины: от Парижа до Одессы

Путь картины в Одессу был долгим: в XIX веке её купил в Париже дипломат Александр Базилевский, а позже она была подарена князю Владимиру Александровичу. С 1924 года шедевр хранился в Одесском музее западного и восточного искусства, став его визитной карточкой. О работе музея во время войны читайте в нашей статье: Итальянские деньги на реставрацию одесских музеев: почему именно эти объекты получат помощь?

Сегодня Караваджо считается одним из самых дорогих художников в мире: даже его менее известные работы на аукционах продавались примерно за 80 миллионов долларов.