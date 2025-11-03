Ключевые моменты

Геннадий Труханов руководил Одессой более десяти лет, оставив после себя смешанные оценки — от модернизации транспорта до коррупционных скандалов.

При его каденции исторический центр города получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на обещания сохранить побережье, город потерял часть прибрежных зон из-за масштабной застройки.

Реставрационные проекты вызывали споры — в частности из-за завышенных смет и некачественных работ.

Одесситы вспоминают эпоху Труханова как время контрастов: новые парки и дороги рядом с потерянным морским видом и доверием к власти.

Хаджибейская дамба: «укрепили» мусором

Одним из предвыборных обещаний Труханова был ремонт Хаджибейской дамбы. Но за 11 лет проблема так и не была решена. Дамба, как и прежде, находится в аварийном состоянии.

Во время непогоды сохраняется угроза ее разрушения и затопления Пересыпи. Правда, в начале первого срока экс-мэра дамбу все же укрепили подручными материалами — просто строительным мусором.

Хотя деньги на ее ремонт выделялись регулярно. Но, судя по результатам многочисленных проверок, проблема безопасности дамбы так и осталась нерешенной. Вместе с тем в августе этого года горсовет снова выделил миллионы гривен на ее очередное обследование.

Трамвай «Север — Юг»: маршрут на спуске, который просел

Многострадальный проект скоростного трамвайного маршрута, соединяющего Киевский и Пересыпский районы Одессы, запускали в течение пяти лет. А когда наконец запустили, скоростным он никак не стал.

Более того, спуск Виталия Блажко, по которому проходит трамвайная линия, из-за проседания дороги и путей пришлось ремонтировать во второй раз. И это после того, как на его обустройство город потратил 72 миллиона гривен.

Работы выполняла компания «Ростдорстрой», которую связывают с Геннадием Трухановым. В 2023 году на спуске выявили проседание дорожного и трамвайного полотна, из-за чего в 2024 году ограничили движение трамваев, а затем и вовсе закрыли там движение для проведения масштабного ремонта. На это горсовет выделил еще более 30 миллионов гривен на укрепление спуска.

В целом городской бюджет заплатил «Ростдорстрою» более 106 миллионов гривен. Наше издание провело собственное расследование относительно того, насколько эффективно были потрачены эти деньги.

Застройка побережья: ЖК вместо санаториев

Прекратить застройку одесского побережья Геннадий Труханов в своих предвыборных программах обещал дважды. Но расторгать договоры аренды с компаниями, которые получили здесь землю раньше, никто не пытался.

Городская власть продолжала выдавать градостроительные условия на строительство у моря. Так, были выданы градостроительные условия и ограничения на реконструкцию с расширением оздоровительного комплекса с пристройкой к нему апарт-отеля на территории бывшего детского лагеря «Антарктика» в районе Дачи Ковалевского.

В результате — на месте рекреационной зоны вырос жилой комплекс. К тому же значительную часть земли на побережье застройщики получили именно при каденции Труханова. Кроме того, несмотря на многочисленные обещания, городская власть до сих пор не установила границы парка «Юбилейный». А это могло хоть как-то ограничить застройку.

Реставрация: скульптура с пластиковой бутылкой

Одна из заслуг, приписываемых Труханову, — реставрация ряда одесских памятников архитектуры. Но и здесь не обошлось без казусов.

Так, реставрация Потемкинской лестницы вызывала нарекания из-за качества выполненных работ и прозрачности использования бюджетных средств. Сначала на ремонт планировали 15 миллионов гривен. А в итоге потратили 22,7 миллиона.

Реставрация Воронцовской колоннады спровоцировала столкновения по поводу использования бетона вместо деревянных балок. Это противоречило плану реконструкции.

И — вишенка на торте — реставрация дома Руссова. Городскому бюджету она обошлась в 149 миллионов гривен. А со временем оказалось, что подрядная компания «Укрспецпроект» завысила стоимость материалов и работ, что привело к присвоению более пяти миллионов.

К тому же и сама реставрация была выполнена некачественно. На фасаде появились трещины. А у одной из скульптур и вовсе отвалилась голова — и внутри обнаружилась пластиковая бутылка.

Зеленые зоны: парки в подарок

Еще одно достижение Труханова — активное развитие зеленых зон города. При его каденции начали благоустраивать парки Победы и Шевченко: выложили плиткой аллеи и дорожки, поставили новые лавочки и урны, сделали туалеты. Правда, на Ланжероне на месте зеленой зоны появилась немалая автостоянка. А Дюковский сад, как и прежде, остается запущенным.

Озаботилась мэрия и склонами под Приморским бульваром. Там появились два парка — Стамбульский и Греческий. Оба были подарены городу: один — турецкой стороной, другой — греческим предпринимателем. Таким образом, на разработку проектов и благоустройство из бюджетных средств не было потрачено ни копейки.

Была открыта вело-пешеходная эстакада на Трассе здоровья. Но довольно быстро на ней появились трещины, просела плитка.

Городской электротранспорт: обновление парка и транспортных развязок

В первую каденцию Труханова начал обновляться городской электротранспорт. Директором КП «Одесгорэлектротранс» с 2015 года был Дмитрий Жеман, которого Геннадий Труханов позже сделал своим заместителем.

Было модернизировано много трамвайных вагонов и ремонтные мастерские, разработан собственный трамвай «Одиссей» — с современными технологиями и низким полом для удобства пассажиров. Впоследствии появились трехсекционные Odissey Max.

Вместе с тем активно ремонтировались дороги. Изменилась Тираспольская площадь. Были реконструированы Старосенная площадь и Новощепной Ряд. Там обновили дороги, трамвайные пути, инфраструктуру. Работы традиционно выполняла вездесущая компания «Ростдорстрой».

В 2023 году Дмитрия Жемана мэр отправил в отставку, после чего жалоб пассажиров на работу КП «ОГЭТ» резко прибавилось. А призванный облегчить жизнь пассажирам электронный билет, о разработке которого городская власть начала говорить еще в 2017 году, до сих пор не внедрен.

Строительство: высотки вместо моря

Застройка Одессы высотками — еще одна болезненная тема каденции Труханова. Правда, от строительства «небоскребов» в Аркадии мэр открещивается. Высотные здания возводились здесь задолго до него. И действительно — многие начатые стройки или высотки, уже достроенные к 2014 году, получили землеотводы и разрешительную документацию значительно раньше. Так что, мол, ничего нельзя поделать, отменить невозможно, жаловался Труханов.

Хотя в других городах Украины подобные прецеденты случались. Была бы на то политическая воля. Правда, некоторым строительным компаниям — в частности «Кадорру» — разрешительные документы выдавать перестали. Вот только застройщиков это не очень волновало.

В то же время власть «в упор не видела», как очередные высотки отгораживают город от моря. Так, строительная компания «Простир» украла у одесситов вид на море с бульвара Военно-Морских Сил (бывшего Жванецкого). Живописный морской пейзаж, который когда-то открывался в арке художественного музея, сегодня остался лишь на фото.

А компания M1 Club Apartments, возводящая отель на побережье Ланжерона, уже сейчас лишает одесситов вида на море с Аллеи Славы. Правда, в этом случае экс-мэр возмутился — не без давления общественности — и пообещал строительство прекратить. Но не успел…

ЮНЕСКО: скандалы с памятниками и логотипом Одессы

Добиваться включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Одесса пыталась в течение 14 лет. И случилось это при каденции Труханова. Переговоры с руководством Центра всемирного наследия он начал после начала полномасштабного вторжения.

В 2023 году исторический центр города получил долгожданный статус. Решение было принято из-за угрозы его разрушения вследствие российских обстрелов. Сегодня Одесса находится под защитой ЮНЕСКО.

Международная организация участвует в привлечении средств для восстановления памятников архитектуры. Деньги на реставрацию знаковых объектов обещает выделить Италия. 32,5 миллиона евро должны быть направлены на восстановление Одесского художественного музея, дворца Потоцких, музея западного и восточного искусства, областной филармонии, Дворца бракосочетаний, дома Зонтага.

Одновременно Труханов выступил против решения Одесской областной военной администрации о переименовании центральных улиц города и сносе памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Свою позицию экс-мэр аргументировал тем, что памятник находится в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. К тому же Одесса — литературный город ЮНЕСКО. Этот статус она получила благодаря выдающимся писателям, которые здесь жили и работали, в том числе Пушкину.

По словам Труханова, закон о деколонизации нельзя применять к объектам Всемирного культурного наследия. Одновременно к персоналиям этих писателей, а именно к их отношению к украинской культуре и государственности, у современных украинцев есть претензии. Это касается как деятелей культуры имперского периода — того же Александра Пушкина, так и тех, кто творил во время советского господства (Валентин Катаев, Константин Паустовский и другие).

Еще один скандал разгорелся вокруг туристического символа Одессы «Якорь-сердце», изначально разработанного российской дизайн-студией Артемия Лебедева, который поддерживает российскую агрессию против Украины.

Активисты и некоторые депутаты горсовета требовали отказаться от этого логотипа. Но Геннадий Труханов выступил против смены символа, и «Якорь-сердце» продолжили передавать очередным городам-партнерам Одессы. Вместе с тем Труханов отказался использовать в Одессе новую айдентику Одесской области.

Как Труханов стал мэром и как потерял должность

Геннадий Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах 25 мая 2014 года, получив около 43% голосов и опередив Эдуарда Гурвица. До этого он был народным депутатом от «Партии регионов» и возглавлял городской ячейку этой политической силы.

В октябре 2015 года Труханов создал собственный политический проект — партию «Доверяй делам», а на выборах 2020 года во второй раз победил и остался городским головой. Во втором туре он получил более 54% голосов, опередив кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

В 2025 году Геннадию Труханову приостановили украинское гражданство из-за наличия паспорта другого государства. После этого президент Украины Владимир Зеленский назначил Одесскую городскую военную администрацию, которая взяла на себя управление городом. С тех пор Труханов официально перестал исполнять обязанности городского головы.

