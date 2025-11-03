Ключевые моменты

  • Геннадий Труханов руководил Одессой более десяти лет, оставив после себя смешанные оценки — от модернизации транспорта до коррупционных скандалов.
  • При его каденции исторический центр города получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Несмотря на обещания сохранить побережье, город потерял часть прибрежных зон из-за масштабной застройки.
  • Реставрационные проекты вызывали споры — в частности из-за завышенных смет и некачественных работ.
  • Одесситы вспоминают эпоху Труханова как время контрастов: новые парки и дороги рядом с потерянным морским видом и доверием к власти.

Хаджибейская дамба: «укрепили» мусором

Хаджибейская дамба
Прорыв Хаджибейской дамбы до сих пор угрожает Одессе. Геннадий Труханов обещал решить эту проблему еще десять лет назад

Одним из предвыборных обещаний Труханова был ремонт Хаджибейской дамбы. Но за 11 лет проблема так и не была решена. Дамба, как и прежде, находится в аварийном состоянии.

Во время непогоды сохраняется угроза ее разрушения и затопления Пересыпи. Правда, в начале первого срока экс-мэра дамбу все же укрепили подручными материалами — просто строительным мусором.

Хотя деньги на ее ремонт выделялись регулярно. Но, судя по результатам многочисленных проверок, проблема безопасности дамбы так и осталась нерешенной. Вместе с тем в августе этого года горсовет снова выделил миллионы гривен на ее очередное обследование.

Трамвай «Север — Юг»: маршрут на спуске, который просел

Ремонт спуска Блажко
В целом ремонт спуска Блажко обошелся городу в 106 миллионов гривен. Все деньги достались компании «Ростдорстрой», которую связывают с Геннадием Трухановым

Многострадальный проект скоростного трамвайного маршрута, соединяющего Киевский и Пересыпский районы Одессы, запускали в течение пяти лет. А когда наконец запустили, скоростным он никак не стал.

Более того, спуск Виталия Блажко, по которому проходит трамвайная линия, из-за проседания дороги и путей пришлось ремонтировать во второй раз. И это после того, как на его обустройство город потратил 72 миллиона гривен.

Работы выполняла компания «Ростдорстрой», которую связывают с Геннадием Трухановым. В 2023 году на спуске выявили проседание дорожного и трамвайного полотна, из-за чего в 2024 году ограничили движение трамваев, а затем и вовсе закрыли там движение для проведения масштабного ремонта. На это горсовет выделил еще более 30 миллионов гривен на укрепление спуска.

В целом городской бюджет заплатил «Ростдорстрою» более 106 миллионов гривен. Наше издание провело собственное расследование относительно того, насколько эффективно были потрачены эти деньги.

Застройка побережья: ЖК вместо санаториев

ЖК на побережье
Вместо рекреационных и туристических объектов одесское побережье застраивается высотными жилыми комплексами. Например, на месте детского санатория «Антарктика» построили ЖК AVINION

Прекратить застройку одесского побережья Геннадий Труханов в своих предвыборных программах обещал дважды. Но расторгать договоры аренды с компаниями, которые получили здесь землю раньше, никто не пытался.

Городская власть продолжала выдавать градостроительные условия на строительство у моря. Так, были выданы градостроительные условия и ограничения на реконструкцию с расширением оздоровительного комплекса с пристройкой к нему апарт-отеля на территории бывшего детского лагеря «Антарктика» в районе Дачи Ковалевского.

В результате — на месте рекреационной зоны вырос жилой комплекс. К тому же значительную часть земли на побережье застройщики получили именно при каденции Труханова. Кроме того, несмотря на многочисленные обещания, городская власть до сих пор не установила границы парка «Юбилейный». А это могло хоть как-то ограничить застройку.

Реставрация: скульптура с пластиковой бутылкой

Скульптура с бутылкой вместо лица
Вот так в Одессе реставрируют памятники архитектуры. Лицо у скульптуры, которая украшает дом Руссова, отвалилось, явив миру пластиковую бутылку, скрывавшуюся внутри головы

Одна из заслуг, приписываемых Труханову, — реставрация ряда одесских памятников архитектуры. Но и здесь не обошлось без казусов.

Так, реставрация Потемкинской лестницы вызывала нарекания из-за качества выполненных работ и прозрачности использования бюджетных средств. Сначала на ремонт планировали 15 миллионов гривен. А в итоге потратили 22,7 миллиона.

Реставрация Воронцовской колоннады спровоцировала столкновения по поводу использования бетона вместо деревянных балок. Это противоречило плану реконструкции.

И — вишенка на торте — реставрация дома Руссова. Городскому бюджету она обошлась в 149 миллионов гривен. А со временем оказалось, что подрядная компания «Укрспецпроект» завысила стоимость материалов и работ, что привело к присвоению более пяти миллионов.

К тому же и сама реставрация была выполнена некачественно. На фасаде появились трещины. А у одной из скульптур и вовсе отвалилась голова — и внутри обнаружилась пластиковая бутылка.

Зеленые зоны: парки в подарок

Еще одно достижение Труханова — активное развитие зеленых зон города. При его каденции начали благоустраивать парки Победы и Шевченко: выложили плиткой аллеи и дорожки, поставили новые лавочки и урны, сделали туалеты. Правда, на Ланжероне на месте зеленой зоны появилась немалая автостоянка. А Дюковский сад, как и прежде, остается запущенным.

Озаботилась мэрия и склонами под Приморским бульваром. Там появились два парка — Стамбульский и Греческий. Оба были подарены городу: один — турецкой стороной, другой — греческим предпринимателем. Таким образом, на разработку проектов и благоустройство из бюджетных средств не было потрачено ни копейки.

Была открыта вело-пешеходная эстакада на Трассе здоровья. Но довольно быстро на ней появились трещины, просела плитка.

Городской электротранспорт: обновление парка и транспортных развязок

Одесский трамвай
При мэре Геннадии Труханове в Одессе существенно обновился парк городского электротранспорта. Но многие проблемы — как внедрение электронного билета и замена трамвайных путей, находящихся в аварийном состоянии, — до сих пор не решены

В первую каденцию Труханова начал обновляться городской электротранспорт. Директором КП «Одесгорэлектротранс» с 2015 года был Дмитрий Жеман, которого Геннадий Труханов позже сделал своим заместителем.

Было модернизировано много трамвайных вагонов и ремонтные мастерские, разработан собственный трамвай «Одиссей» — с современными технологиями и низким полом для удобства пассажиров. Впоследствии появились трехсекционные Odissey Max.

Вместе с тем активно ремонтировались дороги. Изменилась Тираспольская площадь. Были реконструированы Старосенная площадь и Новощепной Ряд. Там обновили дороги, трамвайные пути, инфраструктуру. Работы традиционно выполняла вездесущая компания «Ростдорстрой».

В 2023 году Дмитрия Жемана мэр отправил в отставку, после чего жалоб пассажиров на работу КП «ОГЭТ» резко прибавилось. А призванный облегчить жизнь пассажирам электронный билет, о разработке которого городская власть начала говорить еще в 2017 году, до сих пор не внедрен.

Строительство: высотки вместо моря

Строительство, которое закрыло море
Особый ужас — строительство на побережье высотных сооружений, которые искажают вид Одессы со стороны моря, а собственно горожанам закрывают вид на море — такого не увидишь даже в известных туристических городах

Застройка Одессы высотками — еще одна болезненная тема каденции Труханова. Правда, от строительства «небоскребов» в Аркадии мэр открещивается. Высотные здания возводились здесь задолго до него. И действительно — многие начатые стройки или высотки, уже достроенные к 2014 году, получили землеотводы и разрешительную документацию значительно раньше. Так что, мол, ничего нельзя поделать, отменить невозможно, жаловался Труханов.

Хотя в других городах Украины подобные прецеденты случались. Была бы на то политическая воля. Правда, некоторым строительным компаниям — в частности «Кадорру» — разрешительные документы выдавать перестали. Вот только застройщиков это не очень волновало.

В то же время власть «в упор не видела», как очередные высотки отгораживают город от моря. Так, строительная компания «Простир» украла у одесситов вид на море с бульвара Военно-Морских Сил (бывшего Жванецкого). Живописный морской пейзаж, который когда-то открывался в арке художественного музея, сегодня остался лишь на фото.

А компания M1 Club Apartments, возводящая отель на побережье Ланжерона, уже сейчас лишает одесситов вида на море с Аллеи Славы. Правда, в этом случае экс-мэр возмутился — не без давления общественности — и пообещал строительство прекратить. Но не успел…

ЮНЕСКО: скандалы с памятниками и логотипом Одессы

Памятник Пушкину в Одессе
Много споров в Одессе идет вокруг памятника поэту Александру Пушкину у мэрии. Кто-то настаивает на его удалении из публичного пространства, другие — против. Из последних изменений — бюст поэта поместили в деревянный короб, пока власти определятся с его судьбой

Добиваться включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Одесса пыталась в течение 14 лет. И случилось это при каденции Труханова. Переговоры с руководством Центра всемирного наследия он начал после начала полномасштабного вторжения.

В 2023 году исторический центр города получил долгожданный статус. Решение было принято из-за угрозы его разрушения вследствие российских обстрелов. Сегодня Одесса находится под защитой ЮНЕСКО.

Международная организация участвует в привлечении средств для восстановления памятников архитектуры. Деньги на реставрацию знаковых объектов обещает выделить Италия. 32,5 миллиона евро должны быть направлены на восстановление Одесского художественного музея, дворца Потоцких, музея западного и восточного искусства, областной филармонии, Дворца бракосочетаний, дома Зонтага.

Одновременно Труханов выступил против решения Одесской областной военной администрации о переименовании центральных улиц города и сносе памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Свою позицию экс-мэр аргументировал тем, что памятник находится в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. К тому же Одесса — литературный город ЮНЕСКО. Этот статус она получила благодаря выдающимся писателям, которые здесь жили и работали, в том числе Пушкину.

По словам Труханова, закон о деколонизации нельзя применять к объектам Всемирного культурного наследия. Одновременно к персоналиям этих писателей, а именно к их отношению к украинской культуре и государственности, у современных украинцев есть претензии. Это касается как деятелей культуры имперского периода — того же Александра Пушкина, так и тех, кто творил во время советского господства (Валентин Катаев, Константин Паустовский и другие).

Еще один скандал разгорелся вокруг туристического символа Одессы «Якорь-сердце», изначально разработанного российской дизайн-студией Артемия Лебедева, который поддерживает российскую агрессию против Украины.

Активисты и некоторые депутаты горсовета требовали отказаться от этого логотипа. Но Геннадий Труханов выступил против смены символа, и «Якорь-сердце» продолжили передавать очередным городам-партнерам Одессы. Вместе с тем Труханов отказался использовать в Одессе новую айдентику Одесской области.

Как Труханов стал мэром и как потерял должность

Геннадий Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах 25 мая 2014 года, получив около 43% голосов и опередив Эдуарда Гурвица. До этого он был народным депутатом от «Партии регионов» и возглавлял городской ячейку этой политической силы.

В октябре 2015 года Труханов создал собственный политический проект — партию «Доверяй делам», а на выборах 2020 года во второй раз победил и остался городским головой. Во втором туре он получил более 54% голосов, опередив кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

В 2025 году Геннадию Труханову приостановили украинское гражданство из-за наличия паспорта другого государства. После этого президент Украины Владимир Зеленский назначил Одесскую городскую военную администрацию, которая взяла на себя управление городом. С тех пор Труханов официально перестал исполнять обязанности городского головы.

Ещё по теме