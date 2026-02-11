Ключевые моменты:

11 февраля социальные автобусы курсируют по прежнему графику.

Узнать о маршрутах и сбоях можно по телефонам информационного центра.

Одесситы жалуются на задержки, несоблюдение графика и нехватку автобусов.

Социальные автобусы в Одессе 11 февраля

По информации городских властей, сегодня маршруты и график движения бесплатных автобусов не изменился. Всего сейчас в Одессе действуют 12 маршрутов социальных автобусов, которые частично заменять маршруты электротранспорта.

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни

С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:00, 06:22, 06:40, 06:58, 07:16, 07:33, 07:50, 08:08, 08:26, 08:44, 09:02, 09:38, 10:12, 10:30, 11:06, 11:42, 12:00, 12:35, 13:28, 14:04, 14:40, 14:58, 15:15, 15:32, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:15.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:15.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:48, 07:06, 07:24, 07:42, 08:00, 08:18, 08:36, 08:53, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 11:32, 12:08, 12:44, 13:20, 13:55, 14:30, 14:48, 15:06, 15:24, 15:42, 16:00, 16:18, 16:35, 16:52, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:35, 20:00.

Последний рейс от ул. 28-й бригады: 20:00.

С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от ост. «Западный кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30»К», 08:30»К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршруту трамваев

№5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 (трам.) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «пл. Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№17 (трам.) «Куликово поле – 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:32 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 ст. Б. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:05.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:30, 09:19 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07 15:15, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 19:50.

№27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни по маршрутам троллейбусов

№3 (трол.) «ст. Застава I – Парк Шевченко»

Отправление от ст. Застава I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 18:30, 19:10.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:5 19:10, 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Инглези: 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 0 10:46, 11:02, 11:34, 12:06, 12:38, 12:54, 13:26, 13:58, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:34, 20:06, 20:38.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:43 11:15, 11:31, 11:47, 12:19, 12:51, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:39 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:19, 20:51, 21:23.

В то же время в мэрии предупреждают: расписание носит информационный характер. Возможны задержки из-за дорожной ситуации, технических неисправностей или временного схода автобусов с маршрута.

Получить подробную информацию о схемах движения, времени работы и возможных отклонениях можно в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Диспетчеры работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Они также принимают жалобы и предложения по работе транспорта.

Жалобы на социальный транспорт в Одессе

Несмотря на продолжение работы маршрутов, у жителей города остается много претензий к социальным автобусам. По словам одесситов, транспорт ходит редко, ожидание на остановках может быть долгим, а некоторые автобусы не всегда останавливаются. Кроме того, фактическое движение нередко не совпадает с заявленным расписанием.

Также сообщается, что из более чем 50 заявленных автобусов на маршрутах ежедневно работают примерно 36–38 машин, что может влиять на интервалы движения.