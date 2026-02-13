Ключевые моменты:

Россия атаковала Одессу обновленными ударными дронами «Гарпия-А1».

БпЛА получили 16-канальную CRPA-антенну «Комета-М16» вместо предыдущей версии.

Новая система повышает устойчивость к средствам РЭБ и усложняет перехват.

Технологический апгрейд: что показал анализ обломков

По информации аналитического Телеграм-канала «Полковник ГШ», этой ночью после боевой работы одесситы обнаружили большое количество фрагментов ударных БпЛА Гарпия-А1 новой серии «КК».

Производством обновленных дронов занимается ижевский завод «Купол». В ходе последней атаки на Одессу были зафиксированы аппараты серии «КК», получившие серьезное техническое преимущество – 16-канальную антенну CRPA «Комета-М16» (для сравнения: в предыдущих версиях использовались 12-канальные модули).

CRPA-антенна позволяет дрону точно определять свое местонахождение даже в зонах с активными радиопомехами. Она отличает настоящие навигационные сигналы от ложных, создаваемых средствами РЭБ, и стабилизирует спутниковый сигнал.

Как это работает?

Главная задача антенны «Комета» – отличать настоящий навигационный сигнал от ложного (спуфинга), который создают украинские системы РЭБ. Благодаря этой технологии:

дрон точнее определяет свои координаты даже в зонах активных помех;

аппарат устойчивее к попыткам увести его с маршрута;

вероятность достижения цели существенно возрастает.

Анализ фрагментов БпЛА, упавших в Одессе, подтверждает: «Гарпия-А1» стала серьезным вызовом для существующих систем обороны. Модернизация делает дрон устойчивым к стандартным методам радиоэлектронного подавления, что требует внедрения новых подходов в работе подразделений ПВО.

