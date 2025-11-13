Ключевые моменты

Одесситы нуждаются в коммуникации с представителями городской власти.

Четкий алгоритм обращений к представителям ОГС.

Как общаться горожанам с начальником военной администрации.

«Я пишу в комментариях, а мне не отвечают», – это самая частая претензия наших читателей относительно попыток получить обратную связь от Сергея Лисака. У жителей Одессы за время каденций Труханова есть что рассказать или о чем попросить начальника ОГВА. Однако многим непонятно, как это можно сделать. Сразу отметим: чиновники могут вам отвечать в соцсетях, но делать этого не обязаны.

Официальные каналы коммуникации с представителями власти

Если житель Одессы имеет необходимость отправить запрос, обращение, жалобу или предложение городской власти, к его услугам все предусмотренные законодательством возможности:

почтовый адрес,

электронный ящик,

запись на личный прием.

Можно также оставить голосовое сообщение, позвонив на горячую линию «Единого центра обращений граждан», или отправить сообщение в мобильном приложении «Город». На сайте ОГС есть четкие инструкции и все возможные адреса и/или номера телефонов, а также правила оформления обращений.

(http://www.omr.gov.ua[/caption)]

Удалось ли связаться с военной администрацией?

Сергея Лисака президент Украины назначил начальником Одесской городской военной администрации 15 октября. Уже на следующий день фото, видео и информационные сообщения начали появляться на его аккаунтах в сетях Фейсбук и Телеграм.

Информация о его назначении вскоре появилась и на сайте ОГС. Однако в разделе «Городская власть» никаких контактных данных, почтового или электронного адреса, номера телефона и т.п. нет.

Сергей Лисак: «Это моя Родина. Я – одессит. Каждая улица здесь для меня родная. А проблемы горожан – понятные и небезразличные. Настроен на реальные результаты. С вашей поддержкой все сможем!»

Горожане охотно поделились бы перечнем проблем, которые пану Сергею могут быть неизвестны. Если это невозможно сделать с помощью сайта ОГС, может быть, результат получится получить в мессенджерах?

Однако нет. В Телеграме мы можем лишь поделиться пригласительной ссылкой, а вот написать – нет. Профиль Сергея Лисака в Фейсбуке имеет функцию «написать». Мы попытались ею воспользоваться.

Сообщение мы отправили 5 ноября, ответа пока нет.

А должен ли начальник городской военной администрации коммуницировать с гражданами?

Возможно, все обращения мы должны адресовать только городскому совету? Закон Украины «О правовом режиме военного положения», которым сейчас пользуются, не содержит конкретного алгоритма взаимодействия военной администрации, в частности, с жителями громад. Однако в Законе прописаны полномочия военных администраций и их начальников. Так, на ВА, в частности, возложено:

обеспечение в условиях военного положения реализации государственных гарантий, определенных законами Украины (п.12, ст. 15);

а начальник ВА:

представляет соответствующую военную администрацию и территориальную громаду в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, гражданами (п. 5);

ведет личный прием граждан и обеспечивает на соответствующей территории соблюдение законодательства относительно рассмотрения обращений граждан и общественных объединений (п. 9).

Возможно, Сергей Лисак не хочет тратить бюджетные средства на создание собственной пресс-службы, а соответствующие задачи выполняют специалисты ОГС, либо же продолжается набор специалистов в эту структуру?

В любом случае коммуникация с представителями власти должна быть прозрачной, четкой и понятной, как и объяснение оснований возможных ограничений.

К слову, на четком алгоритме коммуникации настаивают и местные инициативные группы, например, «Деньги на ВСУ». Одесситы надеются, что новая власть будет слышать горожан лучше, чем предыдущая.

Читайте также: