Ключевые моменты:
- 11 декабря началось поэтапное переподключение города к постоянной схеме электроснабжения.
- Сейчас свет дают по 3 часа днем и 3 часа ночью.
- Восстановительные работы продлятся 2–3 дня.
Восстановление электроснабжения в Рени
Жители Рени до сих пор переживают последствия массированных ударов по энергетической инфраструктуре Одесской области. После почти месяца без света город начинают постепенно подключать к стабильному электроснабжению.
Как сообщает корреспондент «Одесской жизни» Антонина Бондарева, сейчас свет дают лишь по три часа днем и три часа ночью. Напряжение при этом остается крайне низким — от 130 до 190 вольт, поэтому многие газовые котлы не запускаются, а централизованного отопления в городе нет.
По информации ДТЭК, с 10 декабря началось поэтапное восстановление нормальной схемы питания. Активная фаза переподключений стартовала сегодня, 11 декабря. На весь процесс уйдет 2–3 дня, однако энергетики уверяют, что улучшение жители почувствуют уже в первый день перехода на новую схему.
Напомним, Рени пострадал от российского удара 11 ноября. С тех пор город живет с постоянными перебоями света. 8 декабря в городской совет пришли десятки возмущенных жителей, жалующихся на тяжелые бытовые условия: минимальное количество света, проблемы с обогревом и невозможность пользоваться техникой из-за низкого напряжения.
Читайте также: Рени, когда нет света: необычные занятия, которыми занимаются жители города