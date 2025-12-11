Ключевые моменты:

11 декабря началось поэтапное переподключение города к постоянной схеме электроснабжения.

Сейчас свет дают по 3 часа днем и 3 часа ночью.

Восстановительные работы продлятся 2–3 дня.

Восстановление электроснабжения в Рени

Жители Рени до сих пор переживают последствия массированных ударов по энергетической инфраструктуре Одесской области. После почти месяца без света город начинают постепенно подключать к стабильному электроснабжению.

Как сообщает корреспондент «Одесской жизни» Антонина Бондарева, сейчас свет дают лишь по три часа днем и три часа ночью. Напряжение при этом остается крайне низким — от 130 до 190 вольт, поэтому многие газовые котлы не запускаются, а централизованного отопления в городе нет.

По информации ДТЭК, с 10 декабря началось поэтапное восстановление нормальной схемы питания. Активная фаза переподключений стартовала сегодня, 11 декабря. На весь процесс уйдет 2–3 дня, однако энергетики уверяют, что улучшение жители почувствуют уже в первый день перехода на новую схему.

Напомним, Рени пострадал от российского удара 11 ноября. С тех пор город живет с постоянными перебоями света. 8 декабря в городской совет пришли десятки возмущенных жителей, жалующихся на тяжелые бытовые условия: минимальное количество света, проблемы с обогревом и невозможность пользоваться техникой из-за низкого напряжения.

Читайте также: Рени, когда нет света: необычные занятия, которыми занимаются жители города