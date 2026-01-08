Как городская власть решала транспортный вопрос в Одессе
Начиная с 13 декабря (с того времени в Одессе из-за последствий российского обстрела приостановил работу общественный электротранспорт) жители города вынуждены выбирать альтернативные маршруты передвижения и тратить дополнительные средства на маршрутки. Особенно тяжело это дается льготникам, которых в Одессе насчитывается целых 22 категории.
Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Одессы, секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль, электротранспорт заработает только после стабилизации ситуации с электроэнергией в городе. Другими словами, когда это произойдет – спрогнозировать невозможно. Поэтому городская власть решила компенсировать его отсутствие автобусами, увеличив 31 декабря количество автобусов на направлениях:
- по маршруту трамвая №5 обеспечено работу двух автобусов №5тр на участке от железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар) и в обратном направлении. Интервал движения — 30 минут;
- по маршруту трамвая №18 обеспечено работу автобуса №18к на участке «11-я ст. Большого Фонтана – 16-я ст. Большого Фонтана». Интервал движения – 60 минут;
- по маршруту трамвая №20 обеспечено работу одного автобуса. Интервал движения – 60 минут;
- по маршруту троллейбуса №8 обеспечено работу автобусов маршрута №208 на участке «Железнодорожный вокзал – суперфосфатный завод». Интервал движения – 15-20 минут;
- по маршруту троллейбуса №3 обеспечено работу автобусов маршрута №233 на участке «Застава I – парк им. Шевченко». Интервал движения – 10-15 минут.
Эти маршруты действуют и сейчас, однако заменить весь (или хотя бы большую часть) электротранспорта – сверхсложная задача. Согласно данным сайта КП «Одесмиськелектротранс», два трамвайных депо ежедневно выпускали около 150 трамваев на маршруты города, троллейбусное депо – 105 троллейбусов.
Кто пришел на помощь одесситам?
Понимая, что справиться собственными силами город не в состоянии, начальник ОМВА Сергей Лысак обратился к вице-премьер-министру Алексею Кулебе с просьбой помочь в решении ситуации. Несколько общин Украины откликнулись и предоставили в временное пользование Автотранспортному предприятию Одесского городского исполкома автобусы, сообщил вице-мэр Александр Филатов. Приемка и передача транспорта городу прошли быстро, и после недолгой обкатки автобусы вышли на маршруты.
Всего, благодаря проекту Минразвития «Плечо к плечу: сплоченные громады», Одесса должна получить около 40 автобусов:
- Львовская и Кропивницкая громады предоставляют по 10 автобусов,
- Николаевская и Житомирская – по 5,
- Мариупольская и Винницкая – по 3.
- К поддержке также присоединилась Белоцерковская громада.
Большая часть из них уже курсирует улицами Одессы.
Схемы маршрута и графики движения социальных автобусов
Периодически, графики движения и маршруты социальных автобусов обновляются, привлекаются дополнительные единицы, что сокращает время ожидания пассажиров. Кроме того, 5 января появились новые маршруты, которые дублируют схему проезда электротранспорта.
Напоминаем, что все социальные автобусы бесплатны для всех категорий населения.
Состоянием на 7 января в Одессе курсируют такие маршруты:
«ул. Канатная (Куликовое поле) – 14 ст. Большого Фонтана – ул. Канатная» (дублирует трамвайный маршрут №17)
- Прямое сообщение: ул. Канатная, пр. Леси Украинки, Фонтанская дорога (2 станция – 12 станция), ул. Давида Бурлюка, ул. Дачная, Дачный провулок. Конечная остановка — 14 ст. Большого Фонтана.
- Отправление от ул. Канатной (Куликовое поле):
с 06:30 до 19:00 с интервалом 8-10 минут в часы пик утром и вечером.
В течение дня автобусы работают с интервалом движения 25-30 минут.
- Обратное сообщение: 14 ст. Большого Фонтана, Фонтанская дорога (14 станция — 4 станция), ул. Сегедская, пр. Леси Украинки, пр. Шевченко, ул. Михаила Омеляновича-Павленка, Итальянский бульвар. Конечная остановка — ул. Канатная (Куликовое поле).
- Отправление от 14 ст. Большого Фонтана:
с 06:30 до 20:00 с интервалом 8-10 минут в часы пик утром и вечером.
В течение дня автобусы работают с интервалом движения 25-30 минут.
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
ул. Канатная (Куликовое поле) – 14 ст. Большого Фонтана – ул. Канатная»
«ул. Архитектурная – Люстдорфская дорога – ул. Водопроводная – Железнодорожный вокзал» (фактически дублирует трамвайные маршруты №7 и №26)
- Прямое сообщение: ул. Архитектурная, ул. Ак. Королева, ул. Евгена Чикаленка, Люстдорфская дорога, ул. Водопроводная. Конечная остановка – Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) Внимание! (пересадка на маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»)
- Отправление с ул. Архитектурной: с 06:00 до 19:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.
- Обратное сообщение: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), ул. Водопроводная, Люстдорфская дорога, ул. Евгена Чикаленка, ул. Ак. Королева. Конечная остановка – ул. Архитектурная.
- Отправление от железнодорожного вокзала (Старосенная площадь): с 06:40 до 20:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
«ул. Архитектурная – Люстдорфская дорога – Водопроводная – Железнодорожный вокзал»
«ул. Инглези – ул. Ришельевская – ул. Инглези» (дублирует троллейбусный маршрут №9)
- Прямое сообщение: ул. Космонавтов, Адмиральский проспект, 5 ст. Большого Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля, проспект Шевченко, ул. Михаила Омеляновича-Павленка, Итальянский бульвар, ул. Канатная, ул. Греческая. Конечная остановка — ул. Ришельевская.
- Отправление от ул. Космонавтов (угол ул. Инглези): с 06:30 до 19:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-30 минут.
- Обратное сообщение: ул. Ришельевская, ул. Итальянская, ул. Греческая, ул. Канатная, ул. Пироговская, проспект Шевченко, пл. Десятого апреля, ул. Артура Савельева, 5 ст. Большого Фонтана, Адмиральский проспект, ул. Космонавтов. Конечная остановка – ул. Инглези.
- Отправление от ул. Ришельевской: с 07:20 до 20:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-30 минут.
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
«ул. Инглези – ул. Ришельевская – ул. Инглези»
«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» (работает на период отсутствия движения трамвайных маршрутов №1 и №7 по проспекту Князя Владимира Великого)
- Прямое сообщение: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), Привокзальная площадь, ул. Пантелеймоновская, ул. Преображенская, ул. Софиевская, узвез Блажка, Пересыпский мост, ул. Черноморского казачества, Николаевская дорога, проспект Князя Владимира Великого, ул. 28-й бригады.
- Отправление от железнодорожного вокзала (Старосенная площадь): с 06:00 до 19:30 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.
- Обратное сообщение: проспект Князя Владимира Великого, Николаевская дорога, ул. Отамана Головатого, Пересыпский мост, узвез Блажка, ул. Софиевская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская, ул. Водопроводная, Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) (пересадка на маршрут «ул. Архитектурная – железнодорожный вокзал»).
- Отправление от ул. 28-й бригады (угол Князя Владимира Великого): с 06:30 до 20:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.
Внимание! От остановки Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) можно пересесть на другой социальный маршрут, который соединяет железнодорожный вокзал и улицу Архитектурную, фактически дублируя трамвайные маршруты №7 и №26.
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»
«ул. Святослава Рихтера – ул. Дигтярная»
- Прямое сообщение: ул. Святослава Рихтера – пл. Б. Деревянка – ул. Ицхака Рабина – ул. О. Вадатурского – 1 ст. Люстдорфской дороги – Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев – ул. Краснова – ул. Среднефонтанская – Привокзальная площадь – ул. Итальянская – ул. Успенская – ул. Дигтярная. Конечная остановка — площадь Менделе Мойхер-Сфорима.
- Отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12) о: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.
- Обратное сообщение: ул. Дигтярная – ул. Успенская – ул. Ришельевская – Привокзальная площадь – ул. Среднефонтанская – ул. Краснова – пл. Трибуны Героев – Люстдорфская дорога – 1 ст. Люстдорфской дороги – ул. О. Вадатурского – ул. Ицхака Рабина – пл. Б. Деревянка – ул. С. Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12).
- Отправление от ул. Дигтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима) о: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
«ул. Святослава Рихтера – ул. Дигтярная»
«Тираспольское шоссе (Два столпа) – ул. Дигтярная»
- Прямое сообщение: Тираспольское шоссе – Дальницкое шоссе – ул. Столповая – ул. Дальницкая – ул. Прохоровская – ул. Мечникова – ул. Старопортофранковская – ул. Тираспольская – ул. Дигтярная. Конечная остановка — площадь Менделе Мойхер-Сфорима.
- Отправление от Тираспольского шоссе (Два столпа): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от ост. “Западный кладбище”: 08:20, 13:20, 14:50).
- Обратное сообщение: ул. Дигтярная – ул. Тираспольская – ул. Старопортофранковская – ул. Мечникова – ул. Прохоровская – ул. Дальницкая – ул. Столповая – Дальницкое шоссе – Тираспольское шоссе.
- Отправление от ул. Дигтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30“К”, 08:30“К”, 09:30“К”, 14:30“К”, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой “К”).
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
«Тираспольское шоссе (Два столпа) – ул. Дигтярная»
«просп. Свободы – ул. Архитектурная – просп. Свободы» – дублирует трамвайный маршрут №27 (1 единица)
[Схема движения «просп. Свободы – ул. Архитектурная»]
С 8 января начали работать еще два маршрута:
- «Железнодорожный вокзал — Аркадия» (частично дублирует трамвайный маршрут №5) На маршруте работает 2 автобуса.
- «Железнодорожный вокзал – Суперфосфатный завод» (дублирует троллейбусный маршрут №8) Маршрут обслуживает 3 автобуса.
Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:
Чего ждать одесситам по новым маршрутам?
Как сообщает ОМР, следующие автобусы, полученные в рамках проекта, планируются к выходу на существующий трамвайный маршрут №15, а также троллейбусный маршрут №3.
«Одесская жизнь» следит за появлением новых маршрутов, их графиками и схемами движения, а вы следите за нашими публикациями. Кроме того, мы проанализировали наиболее распространенные замечания и предложения одесситов относительно работы социальных автобусов. Что на это ответила городская власть – читайте в следующем материале.
