Как городская власть решала транспортный вопрос в Одессе

Начиная с 13 декабря (с того времени в Одессе из-за последствий российского обстрела приостановил работу общественный электротранспорт) жители города вынуждены выбирать альтернативные маршруты передвижения и тратить дополнительные средства на маршрутки. Особенно тяжело это дается льготникам, которых в Одессе насчитывается целых 22 категории.

Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Одессы, секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль, электротранспорт заработает только после стабилизации ситуации с электроэнергией в городе. Другими словами, когда это произойдет – спрогнозировать невозможно. Поэтому городская власть решила компенсировать его отсутствие автобусами, увеличив 31 декабря количество автобусов на направлениях:

по маршруту трамвая №5 обеспечено работу двух автобусов №5тр на участке от железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар) и в обратном направлении. Интервал движения — 30 минут;

по маршруту трамвая №18 обеспечено работу автобуса №18к на участке «11-я ст. Большого Фонтана – 16-я ст. Большого Фонтана». Интервал движения – 60 минут;

по маршруту трамвая №20 обеспечено работу одного автобуса. Интервал движения – 60 минут;

по маршруту троллейбуса №8 обеспечено работу автобусов маршрута №208 на участке «Железнодорожный вокзал – суперфосфатный завод». Интервал движения – 15-20 минут;

по маршруту троллейбуса №3 обеспечено работу автобусов маршрута №233 на участке «Застава I – парк им. Шевченко». Интервал движения – 10-15 минут.

Эти маршруты действуют и сейчас, однако заменить весь (или хотя бы большую часть) электротранспорта – сверхсложная задача. Согласно данным сайта КП «Одесмиськелектротранс», два трамвайных депо ежедневно выпускали около 150 трамваев на маршруты города, троллейбусное депо – 105 троллейбусов.

Кто пришел на помощь одесситам?

Понимая, что справиться собственными силами город не в состоянии, начальник ОМВА Сергей Лысак обратился к вице-премьер-министру Алексею Кулебе с просьбой помочь в решении ситуации. Несколько общин Украины откликнулись и предоставили в временное пользование Автотранспортному предприятию Одесского городского исполкома автобусы, сообщил вице-мэр Александр Филатов. Приемка и передача транспорта городу прошли быстро, и после недолгой обкатки автобусы вышли на маршруты.

Всего, благодаря проекту Минразвития «Плечо к плечу: сплоченные громады», Одесса должна получить около 40 автобусов:

Львовская и Кропивницкая громады предоставляют по 10 автобусов,

Николаевская и Житомирская – по 5,

Мариупольская и Винницкая – по 3.

К поддержке также присоединилась Белоцерковская громада.

Большая часть из них уже курсирует улицами Одессы.

Схемы маршрута и графики движения социальных автобусов

Периодически, графики движения и маршруты социальных автобусов обновляются, привлекаются дополнительные единицы, что сокращает время ожидания пассажиров. Кроме того, 5 января появились новые маршруты, которые дублируют схему проезда электротранспорта.

Напоминаем, что все социальные автобусы бесплатны для всех категорий населения.

Состоянием на 7 января в Одессе курсируют такие маршруты:

«ул. Канатная (Куликовое поле) – 14 ст. Большого Фонтана – ул. Канатная» (дублирует трамвайный маршрут №17)

Прямое сообщение: ул. Канатная, пр. Леси Украинки, Фонтанская дорога (2 станция – 12 станция), ул. Давида Бурлюка, ул. Дачная, Дачный провулок. Конечная остановка — 14 ст. Большого Фонтана.

ул. Канатная, пр. Леси Украинки, Фонтанская дорога (2 станция – 12 станция), ул. Давида Бурлюка, ул. Дачная, Дачный провулок. Конечная остановка — 14 ст. Большого Фонтана. Отправление от ул. Канатной (Куликовое поле):

с 06:30 до 19:00 с интервалом 8-10 минут в часы пик утром и вечером.

В течение дня автобусы работают с интервалом движения 25-30 минут.

Обратное сообщение: 14 ст. Большого Фонтана, Фонтанская дорога (14 станция — 4 станция), ул. Сегедская, пр. Леси Украинки, пр. Шевченко, ул. Михаила Омеляновича-Павленка, Итальянский бульвар. Конечная остановка — ул. Канатная (Куликовое поле).

14 ст. Большого Фонтана, Фонтанская дорога (14 станция — 4 станция), ул. Сегедская, пр. Леси Украинки, пр. Шевченко, ул. Михаила Омеляновича-Павленка, Итальянский бульвар. Конечная остановка — ул. Канатная (Куликовое поле). Отправление от 14 ст. Большого Фонтана:

с 06:30 до 20:00 с интервалом 8-10 минут в часы пик утром и вечером.

В течение дня автобусы работают с интервалом движения 25-30 минут.

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

ул. Канатная (Куликовое поле) – 14 ст. Большого Фонтана – ул. Канатная»

«ул. Архитектурная – Люстдорфская дорога – ул. Водопроводная – Железнодорожный вокзал» (фактически дублирует трамвайные маршруты №7 и №26)

Прямое сообщение: ул. Архитектурная, ул. Ак. Королева, ул. Евгена Чикаленка, Люстдорфская дорога, ул. Водопроводная. Конечная остановка – Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) Внимание! (пересадка на маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»)

ул. Архитектурная, ул. Ак. Королева, ул. Евгена Чикаленка, Люстдорфская дорога, ул. Водопроводная. Конечная остановка – Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) Внимание! (пересадка на маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады») Отправление с ул. Архитектурной: с 06:00 до 19:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.

Обратное сообщение: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), ул. Водопроводная, Люстдорфская дорога, ул. Евгена Чикаленка, ул. Ак. Королева. Конечная остановка – ул. Архитектурная.

Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), ул. Водопроводная, Люстдорфская дорога, ул. Евгена Чикаленка, ул. Ак. Королева. Конечная остановка – ул. Архитектурная. Отправление от железнодорожного вокзала (Старосенная площадь): с 06:40 до 20:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

«ул. Архитектурная – Люстдорфская дорога – Водопроводная – Железнодорожный вокзал»

«ул. Инглези – ул. Ришельевская – ул. Инглези» (дублирует троллейбусный маршрут №9)

Прямое сообщение: ул. Космонавтов, Адмиральский проспект, 5 ст. Большого Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля, проспект Шевченко, ул. Михаила Омеляновича-Павленка, Итальянский бульвар, ул. Канатная, ул. Греческая. Конечная остановка — ул. Ришельевская.

ул. Космонавтов, Адмиральский проспект, 5 ст. Большого Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля, проспект Шевченко, ул. Михаила Омеляновича-Павленка, Итальянский бульвар, ул. Канатная, ул. Греческая. Конечная остановка — ул. Ришельевская. Отправление от ул. Космонавтов (угол ул. Инглези): с 06:30 до 19:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-30 минут.

Обратное сообщение: ул. Ришельевская, ул. Итальянская, ул. Греческая, ул. Канатная, ул. Пироговская, проспект Шевченко, пл. Десятого апреля, ул. Артура Савельева, 5 ст. Большого Фонтана, Адмиральский проспект, ул. Космонавтов. Конечная остановка – ул. Инглези.

ул. Ришельевская, ул. Итальянская, ул. Греческая, ул. Канатная, ул. Пироговская, проспект Шевченко, пл. Десятого апреля, ул. Артура Савельева, 5 ст. Большого Фонтана, Адмиральский проспект, ул. Космонавтов. Конечная остановка – ул. Инглези. Отправление от ул. Ришельевской: с 07:20 до 20:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-30 минут.

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

«ул. Инглези – ул. Ришельевская – ул. Инглези»

«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» (работает на период отсутствия движения трамвайных маршрутов №1 и №7 по проспекту Князя Владимира Великого)

Прямое сообщение: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), Привокзальная площадь, ул. Пантелеймоновская, ул. Преображенская, ул. Софиевская, узвез Блажка, Пересыпский мост, ул. Черноморского казачества, Николаевская дорога, проспект Князя Владимира Великого, ул. 28-й бригады.

Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), Привокзальная площадь, ул. Пантелеймоновская, ул. Преображенская, ул. Софиевская, узвез Блажка, Пересыпский мост, ул. Черноморского казачества, Николаевская дорога, проспект Князя Владимира Великого, ул. 28-й бригады. Отправление от железнодорожного вокзала (Старосенная площадь): с 06:00 до 19:30 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.

Обратное сообщение: проспект Князя Владимира Великого, Николаевская дорога, ул. Отамана Головатого, Пересыпский мост, узвез Блажка, ул. Софиевская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская, ул. Водопроводная, Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) (пересадка на маршрут «ул. Архитектурная – железнодорожный вокзал»).

проспект Князя Владимира Великого, Николаевская дорога, ул. Отамана Головатого, Пересыпский мост, узвез Блажка, ул. Софиевская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская, ул. Водопроводная, Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) (пересадка на маршрут «ул. Архитектурная – железнодорожный вокзал»). Отправление от ул. 28-й бригады (угол Князя Владимира Великого): с 06:30 до 20:00 с интервалом 10-15 минут в часы пик утром и вечером. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.

Внимание! От остановки Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) можно пересесть на другой социальный маршрут, который соединяет железнодорожный вокзал и улицу Архитектурную, фактически дублируя трамвайные маршруты №7 и №26.

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

«ул. Святослава Рихтера – ул. Дигтярная»

Прямое сообщение: ул. Святослава Рихтера – пл. Б. Деревянка – ул. Ицхака Рабина – ул. О. Вадатурского – 1 ст. Люстдорфской дороги – Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев – ул. Краснова – ул. Среднефонтанская – Привокзальная площадь – ул. Итальянская – ул. Успенская – ул. Дигтярная. Конечная остановка — площадь Менделе Мойхер-Сфорима.

Отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12) о: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. Обратное сообщение: ул. Дигтярная – ул. Успенская – ул. Ришельевская – Привокзальная площадь – ул. Среднефонтанская – ул. Краснова – пл. Трибуны Героев – Люстдорфская дорога – 1 ст. Люстдорфской дороги – ул. О. Вадатурского – ул. Ицхака Рабина – пл. Б. Деревянка – ул. С. Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12).

Отправление от ул. Дигтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима) о: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

«ул. Святослава Рихтера – ул. Дигтярная»

«Тираспольское шоссе (Два столпа) – ул. Дигтярная»

Прямое сообщение: Тираспольское шоссе – Дальницкое шоссе – ул. Столповая – ул. Дальницкая – ул. Прохоровская – ул. Мечникова – ул. Старопортофранковская – ул. Тираспольская – ул. Дигтярная. Конечная остановка — площадь Менделе Мойхер-Сфорима.

Тираспольское шоссе – Дальницкое шоссе – ул. Столповая – ул. Дальницкая – ул. Прохоровская – ул. Мечникова – ул. Старопортофранковская – ул. Тираспольская – ул. Дигтярная. Конечная остановка — площадь Менделе Мойхер-Сфорима. Отправление от Тираспольского шоссе (Два столпа): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от ост. “Западный кладбище”: 08:20, 13:20, 14:50).

Обратное сообщение: ул. Дигтярная – ул. Тираспольская – ул. Старопортофранковская – ул. Мечникова – ул. Прохоровская – ул. Дальницкая – ул. Столповая – Дальницкое шоссе – Тираспольское шоссе.

ул. Дигтярная – ул. Тираспольская – ул. Старопортофранковская – ул. Мечникова – ул. Прохоровская – ул. Дальницкая – ул. Столповая – Дальницкое шоссе – Тираспольское шоссе. Отправление от ул. Дигтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30“К”, 08:30“К”, 09:30“К”, 14:30“К”, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой “К”).

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

«Тираспольское шоссе (Два столпа) – ул. Дигтярная»

«просп. Свободы – ул. Архитектурная – просп. Свободы» – дублирует трамвайный маршрут №27 (1 единица)

[Схема движения «просп. Свободы – ул. Архитектурная»]

С 8 января начали работать еще два маршрута:

«Железнодорожный вокзал — Аркадия» (частично дублирует трамвайный маршрут №5) На маршруте работает 2 автобуса.

На маршруте работает 2 автобуса. «Железнодорожный вокзал – Суперфосфатный завод» (дублирует троллейбусный маршрут №8) Маршрут обслуживает 3 автобуса.

Чтобы посмотреть полную схему маршрута — нажмите на ссылку:

Чего ждать одесситам по новым маршрутам?

Как сообщает ОМР, следующие автобусы, полученные в рамках проекта, планируются к выходу на существующий трамвайный маршрут №15, а также троллейбусный маршрут №3.

«Одесская жизнь» следит за появлением новых маршрутов, их графиками и схемами движения, а вы следите за нашими публикациями. Кроме того, мы проанализировали наиболее распространенные замечания и предложения одесситов относительно работы социальных автобусов. Что на это ответила городская власть – читайте в следующем материале.