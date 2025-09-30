Ключевые моменты:

В Одессе на Ланжероне ведется строительство комплекса M1 Club Apartments, который перекрыл вид на море с Аллеи Славы.

Это вызывает бурю недовольства у горожан и активистов.

По документам — это реконструкция под спортцентр, а на деле строится многоэтажный жилой комплекс.

Мэр Геннадий Труханов назвал стройку незаконной и обещает принять меры, если нарушения не устранят.

Стройка на Ланжероне перекрыла вид на море

В Одессе разгорелся громкий скандал из-за строительства жилого комплекса M1 Club Apartments рядом с Аллеей Славы. Высотка уже перекрыла часть морского пейзажа, и теперь с территории памятника Неизвестному матросу вид на море почти полностью закрыт. Соответствующие фото и видео массово публикуются в соцсетях. Одесситы негодуют: «украли вид, разрушили атмосферу, изуродовали одно из самых символичных мест города».

По официальным документам, стройка велась как «реконструкция нежилых помещений под оздоровительный центр водных видов спорта», однако по факту строится жилой многоэтажный дом. Разрешение выдало Управление архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета.

Что требуют одесситы и как реагируют власти

Общественная организация «Спільна Мета» требует:

немедленно остановить строительство;

провести архитектурную экспертизу объекта;

проверить законность разрешений;

привлечь к ответственности чиновников и застройщика.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что стройка является незаконной и нарушает архитектурный облик города. По его словам, городские власти дали разрешение на строительство восьми этажей. Но застройщик превысил эти параметры.

«Мы видим, как некоторые компании пытаются обойти правила, изменяя разрешения, используя юридические лазейки, и это наносит ущерб нашей инфраструктуре и видению развития города». — написал он в телеграм.

Труханов пообещал, что если застройщик не устранит нарушения и не вернется к первоначальным договоренностям, будет принято решение о принудительном демонтаже.

Он также напомнил о других скандальных стройках — у Художественного музея и в Старобазарном сквере — и пообещал, что новые проекты больше не будут утверждаться без общественного обсуждения.