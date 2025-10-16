Ключевые моменты:

Игорь Коваль временно исполняет обязанности мэра;

Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте горсовета и подписано самим Ковалем;

Решение принято на основе закона о местном самоуправлении.

Что происходит в мэрии Одессы

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль временно стал исполняющим обязанности мэра города. Об этом говорится в распоряжении №1137К, опубликованном на официальном сайте горсовета. Документ подписан самим Ковалем.



Решение принято на основании статьи 42 закона Украины «О местном самоуправлении». Согласно закону, если городской голова временно не может выполнять свои полномочия, его функции переходит к секретарю городского совета. Это делается для того, чтобы управление городом продолжалось без перебоев.

После лишения мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, в городе появится новый руководитель. По указу президента им станет бывший глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По информации СМИ, сейчас готовится сессия Одесского горсовета, на которой депутатов ознакомят с указами президента об аннулировании украинского гражданства городского головы Геннадия Труханова и о создании военной администрации. «Одесская жизнь» спросила у местных жителей: нужен ли городу такой орган?