В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому: что будет с мемориалом

Демонтаж памятника Высоцкому прокомментировали на Одесской киностудии.

Сообщается, что после многочисленных обращений относительно демонтажа, по решению органов местной власти, памятник был демонтирован 30 декабря в 22:00.

Коллектив киностудии настоял, чтобы памятник остался на хранение на предприятии. Его планируют установить в другом месте.

«Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению. Коллектив Одесской киностудии принял решение смонтировать памятник на территории киностудии, рядом с одним из павильонов. Сейчас идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ», — пояснили на киностудии.

Напомним, о решении одесских властей снести памятник Высоцкому стало известно в сентябре 2024 года. Тогда же городской исполком постановил демонтировать памятники поэту Александру Пушкину, писателям Исааку Бабелю и Максиму Горькому. Власти объяснили такое решение тем, что монументы содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».