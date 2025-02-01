Одесская филармония после обстрела
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Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

По словам директора Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Ивана Липтуги, в результате вчерашнего ракетного обстрела значительные разрушения, масштаб которых еще не установлен, в здании отеля «Бристоль» – одного из самых известных архитектурных сооружений центральной части города.

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Кроме того, в результате мощной взрывной волны пострадали и близлежащие исторические здания. Разной степени повреждения получили около 15 памятников культурного наследия.

«Основные повреждения – выбитые оконные стекла и отворы. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения – это Филармония (Новая Биржа) и Дом Вучини (ул. Итальянская, 19 – ред.), а также два музея: Музей западного и восточного искусства и филиал Литературного музея, который находится рядом с отелем «Бристоль». Существенные повреждения получили витражи и большие окна в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка «Порто-Франко», – рассказал Липтуга.

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По его словам, самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных построек является Филармония (Новая Биржа), где взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа на втором этаже, повредила большие витражи и внутреннюю отделку помещений.

Одесская филармония после обстрела, выбитые окна
Одесская филармония после обстрела, двери
Одесская филармония после обстрела, дверь
После обстрела, Одесса, 1 февраля 2025
Одесская филармония после обстрела, внутри
Одесская филармония после обстрела

Воздействие атаки на состояние основных конструкций еще будут оценивать специалисты после дополнительного обследования.

Глава Департамента культуры напомнил, что с 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

Одесская филармония после обстрела, снаружи
Одесская филармония после обстрела, окна
Одесская филармония после обстрела, фасад
Одесская филармония после обстрела, интерьер
Одесская филармония после обстрела, вход
Одесская филармония после обстрела, разбитые витражи

Напомним, вечером пятницы, 31 января 2025 года, в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И почти сразу же горожане услышали серию мощных взрывов.

Позже стало известно, что для обстрела Одессы российские террористы использовали баллистические ракеты типа «Искандер», одна из которых – с кассетной боевой частью.

На утро 1 февраля сообщалось о семи пострадавших.

По сообщению президента Владимира Зеленского, момент обстрела в здании отеля находилась норвежская дипломатическая миссия.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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