Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

По словам директора Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Ивана Липтуги, в результате вчерашнего ракетного обстрела значительные разрушения, масштаб которых еще не установлен, в здании отеля «Бристоль» – одного из самых известных архитектурных сооружений центральной части города.

Кроме того, в результате мощной взрывной волны пострадали и близлежащие исторические здания. Разной степени повреждения получили около 15 памятников культурного наследия.

«Основные повреждения – выбитые оконные стекла и отворы. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения – это Филармония (Новая Биржа) и Дом Вучини (ул. Итальянская, 19 – ред.), а также два музея: Музей западного и восточного искусства и филиал Литературного музея, который находится рядом с отелем «Бристоль». Существенные повреждения получили витражи и большие окна в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка «Порто-Франко», – рассказал Липтуга.

По его словам, самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных построек является Филармония (Новая Биржа), где взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа на втором этаже, повредила большие витражи и внутреннюю отделку помещений.

Воздействие атаки на состояние основных конструкций еще будут оценивать специалисты после дополнительного обследования.

Глава Департамента культуры напомнил, что с 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

Напомним, вечером пятницы, 31 января 2025 года, в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И почти сразу же горожане услышали серию мощных взрывов.

Позже стало известно, что для обстрела Одессы российские террористы использовали баллистические ракеты типа «Искандер», одна из которых – с кассетной боевой частью.

На утро 1 февраля сообщалось о семи пострадавших.

По сообщению президента Владимира Зеленского, момент обстрела в здании отеля находилась норвежская дипломатическая миссия.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета