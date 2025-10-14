Президент Владимир Зеленский заявил о создании в Одессе городской военной администрации и назначении ее главы в ближайшее время, а вероятным кандидатом называют бригадного генерала Сергея Лысака.
Ключевые моменты:
- Зеленский анонсировал создание военной администрации в Одессе для усиления безопасности и поддержки региона.
- Назначение руководителя состоится в ближайшее время, ставку делают на Сергея Лысака.
Одесса после Труханова
«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — отметил президент в своем обращении.
По данным «Думской», наиболее вероятным главой администрации станет бригадный генерал Сергей Лысак.
В настоящее время он занимает должность главы Днепропетровской областной военно-гражданской администрации. В 2020–2022 годах Лысак руководил Управлением СБУ в Житомирской области, а с июля 2022 года — СБУ в Днепропетровской области.
Во время заседания у Зеленского Лысак был среди участников наряду с главой СБУ Василием Малюком — соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале президента. Это подтверждает вероятность его назначения, однако официального подтверждения до сих пор нет.
Следующие шаги
Официальный указ о создании городской военной администрации и ее руководителя ожидается в ближайшие дни. После подписания документа новый глава получит более широкие полномочия в вопросах безопасности, координации оборонных мероприятий и взаимодействия с центральными органами власти.
Читайте также:
- Официально! Труханову лишили украинского гражданства (Обновлено)
- Труханов прокомментировал возможность потери гражданства и дальнейшие планы