Президент Владимир Зеленский заявил о создании в Одессе городской военной администрации и назначении ее главы в ближайшее время, а вероятным кандидатом называют бригадного генерала Сергея Лысака.

Ключевые моменты:

Зеленский анонсировал создание военной администрации в Одессе для усиления безопасности и поддержки региона.

Назначение руководителя состоится в ближайшее время, ставку делают на Сергея Лысака.

Одесса после Труханова

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — отметил президент в своем обращении.

По данным «Думской», наиболее вероятным главой администрации станет бригадный генерал Сергей Лысак.

В настоящее время он занимает должность главы Днепропетровской областной военно-гражданской администрации. В 2020–2022 годах Лысак руководил Управлением СБУ в Житомирской области, а с июля 2022 года — СБУ в Днепропетровской области.

Во время заседания у Зеленского Лысак был среди участников наряду с главой СБУ Василием Малюком — соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале президента. Это подтверждает вероятность его назначения, однако официального подтверждения до сих пор нет.

Следующие шаги

Официальный указ о создании городской военной администрации и ее руководителя ожидается в ближайшие дни. После подписания документа новый глава получит более широкие полномочия в вопросах безопасности, координации оборонных мероприятий и взаимодействия с центральными органами власти.

