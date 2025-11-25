Ключевые моменты:

Иван Липтуга уходит с должности руководителя департамента культуры;

Он продолжит общественную деятельность и работу в туристических и культурных организациях.

Иван Липтуга покинул должность в Одесском горсовете

Иван Липтуга сообщил в Facebook, что завершает работу на должности директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета. По его словам, он уходит из мэрии, но не прекращает участие в жизни города.



«Я продолжу заниматься всеми этими направлениями в общественных организациях — Всемирном клубе одесситов, National Tourism Organization of Ukraine, Техническом комитете стандартизации ТК 169 (туризм, курорты и наследие). Планирую также заняться развитием клубного движения ЮНЕСКО в Украине, а также во всех проектах, которые служат Одессе и ее будущему”, — написал он.

Среди своих достижений Липтуга выделяет сохранение объекта «Исторический центр Одессы» в списке ЮНЕСКО, проведение мультикультурных недель и развитие Туристического офиса города.

Напомним, увольнения Липтуги требовали активисты ОО «Деколонизация. Украина». Они обвиняли чиновника в затягивании демонтажа символов «русского мира» и манипуляции охранным статусом ЮНЕСКО.

Липтуга возглавил департамент в январе 2023 года. Он имеет экономическое и юридическое образование, ранее был директором Департамента туризма и курортов Минэкономразвития и занимает должности в международных туристических организациях. В 2019 году он участвовал в создании туристического бренда Приднестровья.