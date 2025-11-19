Ключевые моменты

Анна Позднякова добровольно подала в отставку.

Она получила предложение в энергетике и приняла его.

Ранее Позднякова стала фигуранткой дела о служебной халатности после сентябрьского ливня.

Позднякова уходит работать в энергетику

Заместительница мэра Одессы Анна Позднякова объявила в Facebook, что приняла решение покинуть свою должность. Она отметила, что завершает десятилетний этап работы в местном самоуправлении и собирается продолжить карьеру в энергетической отрасли — но уже в новом формате.

В комментарии изданию «Думская» Позднякова подчеркнула, что написала заявление по собственному желанию. По ее словам, никакого давления не было, просто она получила интересное предложение в сфере энергетики и решила согласиться. Подробностями она пообещала поделиться позже.

Анна Позднякова возглавляла КП «Теплоснабжение г. Одесса» с декабря 2019 года, а в июне 2024-го стала вице-мэром по вопросам ЖКХ.

Около месяца назад она, бывший мэр Геннадий Труханов и еще семь чиновников получили подозрение в служебной халатности. Речь идет о последствиях сильного ливня 30 сентября, который вызвал серьезные подтопления в городе и привел к человеческим жертвам. Позднякову суд отправил под ночной домашний арест.

Ранее руководящие должности в департаментах горсовета покинули Елена Буйневич (образование),Андрей Зарицкий (финансы) и Левон Никогосян (здравоохранение).

