Ключевые моменты

Одесситы по-разному реагируют на возможный демонтаж памятника Пушкину: часть считает его историческим наследием, другие — маркером российского влияния.

Значительная часть участников опроса предлагает перенести Пушкина в отдельный парк или музей, а не уничтожать.

Часть жителей подчеркивает, что Пушкин в Одессе — туристический объект, формирующий культурный образ города.

Другие респонденты считают, что во время войны символы российского прошлого должны быть убраны из центра города.

Что думают жители Одессы о сносе памятника Пушкину

Недавно памятник Пушкину на Приморском бульваре закрыли деревянными плитами, а затем — рекламным баннером. «Одесская жизнь» спросила у горожан: означает ли это, что его готовят к сносу, и стоит ли это делать?

Татьяна Григорьевна: «Пока что будет стоять, потому что это наследие ЮНЕСКО, и пока не будет разрешения, его никто не может трогать, какие бы желания ни были. У меня двойственное чувство, потому что это — исторический памятник, а с другой стороны, Россия на нас напала, а он принадлежит той стране, поэтому однозначно я вам не могу ответить».

Владислав: «Мне кажется, что его уберут, и жителей особенно не будут спрашивать. Многие хотят его оставить, потому что когда-то изучали, и не все считают, что это связано с Россией. Я за то, чтобы его оставили».

Ольга: «Если одесситы отстоят, то нет, если власть сменится, то тоже нет. Я очень против, и не только я. Думаю, что все одесситы будут против. Во-первых, он просто красивый снаружи, украшает бульвар. Во-вторых, какое отношение памятник имеет ко всему происходящему? Чтобы сбить людей на что-то другое, начинают делать вот эти мансы — памятники, переименование улиц и все остальное, а глобально — ничего не решается».

Тарас: «Когда Россия сюда запускает ракеты, она у кого-то что-то спрашивает? Она просто запускает их сюда, потому что так считает. А я считаю, что такого маркера не должно быть. Для меня как одессита, украинца это все-таки маркер российской пропаганды, поэтому, как и все российские маркеры, нужно убирать. Речь не идет о том, чтобы их прямо разрушать, но нужно сделать какое-то отдельное место, музей».

Светлана: «Пусть стоит, не трогать. Одесса — туристический город, деньги зарабатывать нужно, и все эти памятники нам в этом помогают».

Анастасия: «Я думаю, что его сохранят обязательно. Может, он не будет на этом месте, но то, что он такой красивый будет сохраняться, — это точно. Мне кажется, что нужно прислушиваться друг к другу. Это действительно красивый памятник, все им любовались, все радовались, но если кому-то сложно смотреть на него здесь, в этом месте, то можно смотреть на него в другом месте. Мне кажется, это могло бы стать хорошим компромиссом».

Наталья: «Все равно он связан с Россией. Как бы там ни было, а сейчас у нас очень «такое» отношение. Я считаю, что можно сделать какое-то отдельное место, что-то вроде музея, и все подобные памятники туда перенести. Эта боль будет еще очень долго, хотя Пушкин не виноват, и Высоцкий — его же снесли возле Довженко. Как-то понимаешь, что это не совсем правильно, но здесь неоднозначное мнение. Сейчас очень форсируют эти события — сносить-не сносить. Да оставьте его в покое. Давайте дождемся победы, а потом уже будем решать».

Татьяна: «По моему мнению, было бы хорошо сделать отдельный парк, куда перенести все эти памятники, и для тех людей, которые, например, хотят узнать больше о советском прошлом или о прошлом колониальном, можно было бы туда сходить».

Татьяна: «Должны стоять по всей Украине, я так думаю. Они сделали какой-то вклад в нашу жизнь, в нашу культуру тоже. Я считаю, что памятники вообще трогать нельзя, никому: ни украинским писателям, ни российским писателям».

Лариса: «Пусть он так стоит в коробке. Пройдет время, и тогда будет понятно — снимать или нет, а пока — пусть так, чтобы все успокоились. Мы в этих реалиях не виноваты, и если его снимут, в этом виноваты только россияне».

Владимир: «Мой вопрос: когда мы снесем этого поэта, будет Победа или нет? Если будет Победа — сейчас пойду и сниму. А так пусть стоит — никого он не кусает, есть не просит».

Вадим: «В связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейчас им не место в центре города. Но наследие, каким бы оно ни было, нужно беречь. И я считаю, что нужно обустроить отдельное место для всех памятников, которые имеют историческую ценность».

Ирина: «Одесситы его устанавливали, собирали на это помощь, это просто не поддается никакой логике! Во-первых, он просто красивый. Во-вторых, это история, история города. Благодаря этим памятникам здесь много туристов, поэтому я категорически против сноса! А то, что его закрыли, — возможно, и правильно, потому что вандалов очень много. Когда его облили краской, это как будто меня облили краской!».

Юлия: «Да, Пушкин классный, да, он много чего написал, это наше историческое прошлое. Но почему в Московии нет памятника Шевченко? Шевченко тоже хороший писатель, он был там, учился. А у нас есть Пушкину. Поэтому лучше сделать что-то, что напоминало бы нам не о кровавом прошлом, а о хорошем будущем».

Георгий: «Кто он для нас? Для меня он никто. Ничего хорошего он не сделал для других народов. Кто хочет ему поклоняться — пусть идет в другое место и поклоняется».

