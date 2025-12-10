Ключевые моменты:

Апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест экс-мэра Одессы Геннадия Труханова.

Его подозревают в служебной халатности, связанной с потопом 30 сентября 2025 года.

Труханов заявил, что будет и дальше обжаловать решение и назвал обвинения «притягиванием к ответственности за природное явление».

Как сообщили сегодня, 10 декабря 2025 года, в Офисе Генерального прокурора, бывшего городского голову Одессы подозревают в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины), которая, по данным следствия, привела к гибели девяти человек во время стихийного бедствия 30 сентября текущего года.

«По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно существующих процессуальных рисков», – говорится в сообщении.

Напомним, производство касается трагедии 30 сентября 2025 года. По данным следствия, именно ненадлежащая организация работы системы водоотведения в Одессе привела к тому, что часть города оказалась затопленной, что привело к человеческим жертвам, среди которых девятилетний ребенок.

В рамках того же уголовного производства подозрения объявлены еще восьми должностным лицам мэрии и коммунальных предприятий. Досудебное расследование продолжается.

Реакция Геннадия Труханова на решение апелляционного суда

После оглашения решения суда Труханов в своем обращении в соцсетях подтвердил, что апелляция не была удовлетворена, и он продолжает находиться под домашним арестом, а также заявил о намерении и далее оспаривать принятое судом решение.

«Это решение не останавливает меня – и далее буду оспаривать его в установленном законом порядке. Я буду бороться за свое имя и справедливость», – говорит в своем видеообращении бывший мэр Одессы.

По его словам, ему впервые в Украине инкриминируют то, что городской совет «не остановил стихийное бедствие».

«Впервые в Украине, а возможно и в мире, чиновника пытаются привлечь к ответственности за природное явление. Но имеем то, что имеем – и я готов проходить этот путь открыто», – добавил Труханов.

Помимо этого, экс-мэр отметил, что продолжает следить за происходящим в городе.

«Не все нравится. Больно видеть, как рушится то, что мы создавали с вами почти 11 лет. Но есть и хорошее: сегодняшняя власть активно пользуется тем, что мы построили – транспортной инфраструктурой, системой теплоснабжения, другими проектами, которым мы положили начало и довели до реализации», – заявил Труханов.

Также он пообещал «подсказывать, напоминать о проблемах города – о вещах, которые требуют неотложного внимания и ответственных решений», а также и впредь продолжать общение с одесситами.

Статья по теме: Труханов и Одесса: что город потерял и что получил за десять лет его власти.