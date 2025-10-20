Ключевые моменты

После лишения Геннадия Труханова гражданства президент создал в Одессе городскую военную администрацию, которую возглавил Сергей Лысак.

Военные администрации действуют только во время военного положения и имеют широкие полномочия, включая управление бюджетом и коммунальными объектами.

Эксперты предупреждают: в случае расширения полномочий администрации город может фактически потерять самоуправление.

В Чернигове и Херсоне подобные администрации уже вызвали конфликты между военными и городскими советами.

Сам Сергей Лысак заявил, что не планирует забирать функции совета и хочет работать с депутатами совместно, делая акцент на обороне, укрытиях и подготовке к зиме.

Как создавали военную администрацию в Одессе?

14 октября. На сайте СБУ появилось сообщение, что Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении гражданства нашего государства мэру Одессы Геннадию Труханову, что утверждено указом главы государства.

15 октября. Зеленский создал Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области и назначил ее начальником Сергея Лысака.

16 октября. Секретарь Одесского горсовета Игорь Коваль, ссылаясь на Закон «О местном самоуправлении в Украине», подписал распоряжение о назначении себя исполняющим обязанности Одесского городского головы.

16 октября. Состоялось представление начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в Одесском горсовете.

Военные администрации появились в нашей реальности вскоре после полномасштабного вторжения. Однако юристы и политологи до сих пор спорят о разграничении полномочий городских советов и начальников военных администраций. Исполнение некоторых полномочий советов начальниками ВА противоречит отдельным нормам Закона «О местном самоуправлении в Украине», что вызывает важные вопросы: у кого больше власти и кто несет ответственность за происходящее в городе.

Военная администрация: что говорит закон

Военные администрации – это временные государственные органы, которые создаются только решением президента страны на время военного положения. Это делается для объединения усилий военных и гражданских по защите громады от врага или других угроз.

Работа военных администраций в основном определяется Законом Украины «О правовом режиме военного положения». В статье 15 этого документа перечислены полномочия военных администраций, и они достаточно широки (47 пунктов). Среди них:

составление и утверждение местного бюджета, обеспечение его выполнения;

установление ставок местных налогов и сборов;

управление объектами ЖКХ, транспорта и связи громады;

управление имуществом громады (кроме вопросов отчуждения);

предоставление градостроительных условий и ограничений для застройки земельных участков;

управление учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;

утверждение маршрутов и графиков движения местного пассажирского транспорта независимо от формы собственности и другие.

Что и насколько будет меняться в определенных сферах жизни города, зависит от решения начальника военной администрации. Он берет на себя полномочия мэра, а вот для того, чтобы начальник выполнял полностью и функции местного совета (например, по бюджету), то есть имел фактически единоличное право управлять городом, – должно быть соответствующее решение Верховной Рады Украины. В идеале военная администрация и органы местного самоуправления должны работать совместно для повышения безопасности города.

Недавно некоторые одесские телеграм-каналы уже успели «напугать» одесситов введением пропусков для выезда-въезда в город, запретом продажи алкогольных напитков и изъятием имущества для нужд ВСУ и т.д. Некоторые подобные меры применялись и раньше — вспомним запрет на продажу алкоголя в определенные часы несколько лет назад, увеличение до суток комендантского часа (в отдельных случаях) и т.п. Надеемся, что без веских оснований введение таких мер происходить не будет.

Что говорят эксперты?

Юрий Ямковой, заместитель исполнительного директора Одесского регионального отделения «Ассоциации городов Украины»:

«Прежде всего стоит сказать, что основания для введения военной администрации в законодательстве прописаны не очень четко. ВА вводится, если мэр или совет не выполняют своих полномочий, но не сказано, каких именно. Военная администрация заменяет мэра, однако нет случаев, когда Верховная Рада Украины согласовала бы и выполнение обязанностей местных депутатов военной администрацией.

То есть главное при введении ВА – наладить коммуникацию с городским советом. Почему именно в Одессе ввели военную администрацию и лишили полномочий законно избранное лицо, мне лично непонятно. Четких причин не озвучено. Если мэр не справляется со своими обязанностями, есть секретарь горсовета, который по закону должен исполнять обязанности мэра. В прифронтовых городах, где просто нет достаточного количества депутатов, это логично, но в Одессе? Считаю, что это решение больше политическое и создает дуалистическую модель двоевластия, не говоря уже о сужении полномочий местного самоуправления, хотя именно оно взяло на себя тяжесть первых месяцев войны».

Анатолий Бойко, глава одесского Комитета избирателей Украины:

«Как будет происходить распределение власти и полномочий в Одессе, пока сложно сказать. Есть разные практики — например, в Чернигове постоянная судебная тяжба между представителями совета и начальником ВА, а в Херсоне введены значительные ограничения деятельности совета.

Ключевой риск — если Верховная Рада примет соответствующее решение, военная администрация сможет принимать любые решения единолично, что разрушит систему местного самоуправления. При всех недостатках Труханова его решения должен был утверждать городской совет. А если депутаты не согласны с решением ВА, им остается только подавать в суд. Громада теряет все рычаги влияния, ведь военная администрация подотчетна только президенту. На мой взгляд, введение ВА в Одессе нецелесообразно».

Вместе или отдельно: как будут работать одесские депутаты и Сергей Лысак?

Первые заявления начальника городской военной администрации Одессы во время представления были довольно лаконичными.

Однако некоторые вещи уже понятны. Сергей Лысак отметил, что не планирует забирать на себя полномочия городского совета, его главная задача — усилить защиту объектов критической инфраструктуры и города в целом. Среди других приоритетов — подготовка к зиме, забота об образовании, медицине, социальной защите защитников, состоянии укрытий. Также начальник ВА анонсировал создание в ближайшие дни Совета обороны Одессы. Лысак подчеркнул, что намерен активно сотрудничать с городским советом:

«Ведь именно их выбрали одесситы. Вопросов много, и решать мы их будем совместно с депутатским корпусом».

***

Война — это испытание демократии и самоуправления. Военное положение концентрирует власть в руках немногих. Используют ли ее на благо громады — покажет время. Как говорят в Одессе, будем посмотреть.

