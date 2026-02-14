Ключевые моменты:

В Одессе продолжается ликвидация последствий предыдущих вражеских атак.

В дополнение к действующим «Пунктам Несокрушимости» развернуты дополнительные палатки обогрева.

Пункты работают в трех районах города.

В палатках можно согреться, выпить горячие напитки и зарядить гаджеты.

Об этом сообщили сегодня утром в пресс-службе Одесской городской военной администрации.

Так, для поддержки жителей дополнительно к действующим «Пунктам Несокрушимости» и пунктам обогрева развернуты палатки обогрева по следующим локациям:

Парк Победы (у бювета);

ул. Среднефонтанская, 12-А (парковка);

ул. Транспортная, 7-Ж.

В палатках жители могут согреться, выпить горячие напитки и зарядить гаджеты.

В мэрии напоминают, что адреса всех «Пунктов Несокрушимости» и пунктов обогрева доступны на официальном сайте города.

Напомним, в ночь на 14 февраля враг совершил очередную атаку дронами на Одессу. В одном из районов города ударный дрон попал в частный жилой дом. Под завалами нашли тело женщины.

А в ночь на пятницу, 13 февраля, в результате вражеской атаки серьезно пострадал энергообъект ДТЭК, и часть города осталась без света. Возобновить электроснабжение энергетики обещают не ранее чем к утру 16 февраля.