В 2025 году ВСУ сдерживали врага в условиях численного превосходства РФ, сохранив все областные центры и замедлив продвижение противника, несмотря на потери людей и территорий.

Война приобрела технологический характер: дроны, дальнобойные удары, морские БПЛА и высокоточные атаки по военным объектам РФ стали ключевым преимуществом Украины.

Украинский оборонно-промышленный комплекс обеспечил около 40% вооружения фронта, активно развивая ракетные программы, беспилотные системы и цифровые решения с ИИ.

Несмотря на проблемы с мобилизацией, Украина усиливает подготовку будущих защитников, поддерживает партизанское движение на оккупированных территориях и опирается на масштабную волонтерскую помощь тыла. Итоги войны 2025.

Достижений нет, мы теряем населенные пункты и людей, мы проигрываем — это нарративы не только вражеского ИПСО, но и мысли части населения Украины. Многие наши граждане хотели бы, чтобы ВСУ каким-то волшебным образом, несмотря на значительное численное превосходство россиян, не слишком активную помощь партнеров и неудачную мобилизацию, победили — и желательно быстро.

Однако в противостоянии с таким большим врагом обойтись без человеческих и территориальных потерь невозможно. В сверхсложных условиях наши защитники творят чудеса: темпы продвижения россиян остаются медленными, ни один областной центр не был потерян, а количество ликвидированных врагов и способность ВСУ уничтожать логистику в глубоком вражеском тылу удивляют мир.

Украинское оружие: миф и реальность

Каждый год российско-украинской войны не похож на другой. В 2025-м жизнь наших защитников и успехи на фронте зависели от технического оснащения. И здесь, помимо вооружения от союзников, отечественному ОПК есть чем гордиться.

В этом году в рамках инициативы «Оружие Победы» Минобороны заключило долгосрочные контракты с 12 украинскими производителями вооружения на сумму почти 130 миллиардов гривен. Это важно, ведь война сейчас — технологическая.

Война дронов

Рискуют собственной жизнью наши защитники теперь реже: штурмуют на открытой местности или наносят удары по инженерным защитным сооружениям ударные дроны.

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разнообразно: поражение живой силы и техники, разведка, доставка боеприпасов, помощь в эвакуации и т.д. Благодаря новейшим решениям и массовой успешной подготовке операторов дронов аналитические центры RUSI и ISW называют Украину «эпицентром эволюции беспилотных технологий» и приглашают наших специалистов обучать зарубежных коллег.

Разработкой и производством беспилотных систем в Украине сейчас занимаются сотни государственных и частных предприятий, а арсенал ВСУ насчитывает десятки образцов комплексов самого разного назначения.

Отдельного внимания и благодарности заслуживают дальнобойные дроны, благодаря которым стало возможным:

проведение операции «Паутина», в результате которой были уничтожены и повреждены 41 дальнобойный бомбардировщик. Наши дроны атаковали такие ненавистные каждому украинцу аэродромы: «Оленья», «Дягилево», «Иваново», «Белая»;

уничтожение и повреждение нескольких десятков российских заводов по производству оружия и его компонентов;

успешные атаки на российские НПЗ.

А комбинированные атаки с использованием морских дронов создают настоящую панику в Z-сообществе и на флоте РФ после:

поражения подводной лодки класса «Варшавянка»;

поражения танкеров теневого флота в открытом море;

поражения судов в порту Новороссийска.

И это далеко не полный перечень.

Максимальное расстояние (на данный момент) пораженных российских объектов от украинской границы — 1800 километров! Рекордные по дальности украинские дипстрайки были высокоточными, поскольку гражданское население РФ и инфраструктура не пострадали. В отличие от россиян, которые с помощью дронов устраивают «охоту» на гражданских, особенно в Херсонской и Харьковской областях.

Всего один небольшой пример того, на что способны эти неприметные «птички»: полтора месяца дрон удерживал позицию, благодаря чему в течение этого времени человеческие потери были нулевыми.

Украинские гранатометы, «Нептуны» и то, о чем пока не говорим

Не только дронами усилена украинская армия: стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы, ракетное вооружение и прочее поставляют украинские оружейники. Около 40% оружия на фронте в 2025-м — отечественного производства.

Одной из инноваций является разработка и изготовление вооружения относительно небольшими частными предприятиями. Часть — модернизированные варианты еще советских образцов, а часть — полностью разработана и производится в Украине.

«Вильха», «Сапсан», уже модернизированная версия «Нептуна» (предшественница которого потопила крейсер «Москва»), «Фламинго» — украинская ракетная программа работает и составляет неплохую конкуренцию российским и зарубежным аналогам. Количественного превосходства ракетное вооружение пока не имеет.

ИИ и общая цифровизация ВСУ

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас фактически все технологическое вооружение армии имеет элементы искусственного интеллекта (ИИ): дроны, системы ПВО, противодействие вражескому РЭБ и т.д. Несмотря на некоторые ошибки ИИ, который все еще несовершенен, он способен на удивительные вещи.

Например, использование ИИ-программы Clarity: она автоматически ищет приоритетные цели для поражения на аэрофотоснимках, сделанных с помощью разведдронов, и отмечает их на карте. То, на что человек раньше тратил часы, программа делает за несколько минут и замечает то, что человек может пропустить.

За последние пять лет Украина по ключевому индексу цифровизации с 102-го места поднялась на пятое в мире. Цифровые сервисы активно используются в трех аспектах деятельности ВСУ:

люди — для удобства личных потребностей военнослужащих (Резерв+, Армия+);

оружие — маркетплейс DOT-Chain Defence (для своевременного получения военными FPV-дронов, дронов-бомбардировщиков, средств РЭБ);

цифровизация логистики и координация боевых действий — боевая система DELTA (платформа для сбора данных с поля боя в реальном времени), с помощью которой недавно наши ВМС управляли беспилотными системами на учениях НАТО, система «Импульс», SAP, Медицинская информационная система и другие.

Провал мобилизации и подготовка будущих защитников

Современные цифровые решения внедряет и использует человек, которого необходимо мотивировать, а затем — обучить. Если второе медленно, но меняется к лучшему, то с мотивацией — проблемы достаточно серьезные. Провал мобилизационной кампании имеет место: скандалы с ТЦК, деятельность вражеского ИПСО, сложность перевода военнослужащих на другое место службы, неопределенность сроков пребывания на фронте, несоответствующее денежное обеспечение, не слишком налаженная коммуникация — все это трудно назвать продуманной кампанией. Впрочем, есть и новые, креативные кейсы.

Военная подготовка в вузах

Будущий защитник должен владеть базовыми общими военными навыками, которые с сентября 2025 года являются обязательными для студентов учреждений высшего образования. Она предусматривает 300 часов подготовки на первом или втором году обучения.

Курс состоит из теоретической (проходит в вузе) и практической частей (проходит в учебных центрах ВСУ во время каникул). Женщины могут присоединяться по желанию, а вот мужчины в случае отказа будут отчислены из вузов. Основной акцент во время подготовки — на практические навыки (владение оружием, домедицинская подготовка, ориентирование на местности и т.д.).

Контракт «18–24»

Именно в этой возрастной группе, которая сейчас не подлежит общей мобилизации, ищут добровольцев для заключения контракта с ВСУ. Проект стартовал как пилотный в феврале 2025-го в трех бригадах. Позже распространился и на другие, прежде всего штурмовые подразделения и подразделения операторов БПЛА.

Среди условий контракта: возможность выбора подразделения и должности, существенные денежные выплаты, усиленная подготовка перед началом службы, льготы после завершения контракта. Вопреки ожиданиям, возможностями проекта воспользовалось не так много молодежи, хотя времени для оценочных выводов прошло еще не слишком много.

Тайные подразделения в оккупации

Их деятельность — гвоздь в гроб российского ИПСО, которое пытается убедить себя и мир, что их приход на украинскую землю был желанным. Сопротивление россиянам на 20% оккупированных территорий достаточно мощное.

Партизаны саботируют, поджигают, устраивают другие виды диверсий, собирают разведданные, помогают украинским военным в проведении операций в тылу врага, хотя им, возможно, и тяжелее, чем на фронте. Угроза пыток и смерти в случае разоблачения — стопроцентная.

Несмотря на это, партизанское движение присутствует во всех оккупированных регионах Украины, в том числе в Луганской и Донецкой областях и в Крыму. Трудная коммуникация и информационная изоляция граждан Украины по обе стороны линии фронта создают иллюзию отсутствия борьбы проукраински настроенных людей на ВОТ, но это ложное представление.

Например, на счету самоорганизованного «Мариупольского сопротивления» — поджоги и диверсии в разных городах Донецкой области. В феврале партизаны подорвали автомобиль с агентами ФСБ, в мае — уничтожили объект железной дороги.

Еще одно мощное партизанское движение «С.Р.О.К.» действует в Запорожской области. В их активе — подрывы вражеской техники, засады на дорогах, ликвидация российских военных и коллаборантов. Не отстает и крымскотатарский АТЕШ, на счету которого немало успешно проведенных операций.

А еще мелитопольская «Злая мавка», ненасильственная «Желтая лента» и другие, названия и имена участников которых мы узнаем лишь после Победы. Более того, ГУР официально приводит подтвержденные данные об увеличении пожаров и подрывов железной дороги партизанами и на территории РФ.

Волонтеры — фронту

На начало декабря 2025-го количество официально зарегистрированных волонтеров впечатляет — 11 792! С момента полномасштабного вторжения это максимум. За 11 месяцев 2025 года люди задонатили на различные сборы 32,47 миллиарда гривен.

Деньги, вкусности, военное оборудование и снаряжение, маскировочные сети, турникеты и детские рисунки — всю помощь перечислить и зарегистрировать невозможно. Да и нужно ли? Главное помнить — мы не донатим, мы инвестируем в безопасность — свою и своей семьи.

Этот год, безусловно, был тяжелым: карта оккупированных территорий стала больше, как увеличилось и количество павших защитников. Однако мы продолжаем борьбу — упорно, неистово, вопреки всему.

Мы крепнем, взрослеем, формируем мощную, высокотехнологичную армию. И наконец должны осознать: быстрой победы не будет, нам стоит рассчитывать прежде всего на собственные силы, отечественный ОПК и нереальную мощь и упорство наших защитников, которых поддерживает тыл.

Украинская Победа — это не только о мире, это об существовании нации и спокойной, счастливой жизни каждого из нас.

