Кабмин: перезагрузка-2025

В июле государственные структуры Украины претерпели существенную реорганизацию:

Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства (к бывшему Минэкономики присоединили Минагрополитики и Минокружсреды);

Министерства обороны (к его функциям добавили военно-промышленную политику, авиацию и космос, а также полномочия ликвидированного Минстратегпрома);

Министерства социальной политики, семьи и единства (бывшее Минсоцполитики объединили с Министерством национального единства, при этом ликвидировали Минединства);

Министерство культуры и информационной политики переименовали просто в Министерство культуры, а функции стратегических коммуникаций передали другому ведомству.

Этот Кабмин в результате переформатирования стал одним из самых малочисленных по количеству министров. Новый Кабмин возглавила Юлия Свириденко, вместо Рустема Умерова Министерством обороны стал руководить Денис Шмыгаль, а Алексей Соболев был назначен главой нового объединенного Минэкономики.

Свириденко сократила количество членов Кабмина до 17 и вместе с коллегами сформировала Программу действий на 2025–2026 годы. В программе чиновники отметили, что особое внимание будет уделено увеличению производства оружия, развитию внутреннего производства, укреплению социальной защиты (пенсионная реформа, поддержка ветеранов) и подготовке к вступлению в ЕС.

Новый состав правительства начал работу на фоне протестов против законопроекта, который должен был напрямую повлиять на органы, ведущие борьбу с коррупцией.

Борьба за НАБУ и САП

По официальной версии высокопоставленных чиновников, цель скандального закона о работе НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) — освободить их от постороннего влияния (в том числе российского) и устранить все, что мешало работе институций. Однако сами антикоррупционные органы и значительная часть общества в подчинении НАБУ и САП Генеральному прокурору возможностей, о которых заявляли в том числе и президент, не увидели. Ведь Генпрокурор мог бы закрывать или изымать дела и передавать их другим органам. Реакция общественности была мощной — массовые митинги против законопроекта прошли в Киеве, Одессе, Днепре и многих других городах. Символ сопротивления — лозунги, написанные на картоне.

Неприемлемым законопроект показался и зарубежным институциям — некоторые из них намекали на возможное ограничение поддержки в случае его принятия. В итоге власть изменила свое решение, хотя законопроект уже был подписан президентом. Вместо него приняли другой — об установлении ответственности за неявку должностных лиц в Раду по вызову.

Украинская антикоррупционная система отстояла свое право на существование в неизмененном виде, в отличие от некоторых членов нового правительства. Уже через несколько месяцев своих должностей лишились два министра (Герман Галущенко, глава Министерства юстиции, и Светлана Гринчук, тогдашний министр энергетики) в связи с коррупционным скандалом, который потряс не только Украину, но и зарубежных партнеров. Он же спровоцировал призывы к отставке правительства и слухи о новом «Майдане».

Миндич-гейт: провалило ли тест новое правительство?

Роль госкомпании «Энергоатом» в разгар российских атак по энергетическим объектам Украины трудно переоценить. Именно поэтому коррупционный скандал так разозлил украинцев.

Коррупционная схема стара как мир: по версии НАБУ и САП Тимур Миндич (бывший совладелец студии «Квартал 95» и фигурант расследования коррупционных схем в рамках операции «Мидас») через влияние на высокопоставленных чиновников заставлял компании-поставщики отдавать 10–15% стоимости контрактов в качестве взяток. Таким образом, считает следствие, бюджет недосчитался около 100 млн долларов. В ноябре Миндич сбежал из Украины, хотя следствию уже были известны эти вопиющие факты. Зарабатывать на энергетике тогда, когда людям так не хватает света, многие украинцы считали кощунством, и постепенно в общественном пространстве начали звучать предложения — правительство должно уйти в отставку. Неприемлемым, мягко говоря, этот скандал считают и европейские партнеры, поэтому тема «пленок Миндича» долгое время не сходила со страниц зарубежных изданий. Более того, высказывались опасения по поводу сокращения внешней помощи из-за громкого скандала. Доверие к власти внутри страны и за ее пределами резко снизилось. Впрочем, обошлось малой кадровой кровью: вместе с двумя министрами сменили руководство «Энергоатома» и участников некоторых наблюдательных советов государственных энергокомпаний. Украинское общество разделилось на два лагеря: одни считают «пленки Миндича» политической атакой на президента, другие убеждены, что количество вовлеченных в масштабные коррупционные схемы чиновников значительно больше. Правительству в этой ситуации удалось сохранить относительную стабильность — по крайней мере, пока продолжается следствие.

Кроме того, именно благодаря работе НАБУ и САП произошло то, что долгое время считалось невозможным, — президент подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Кризис на Банковой: кто заменит Ермака?

Сохранив свои позиции, НАБУ и САП обратили внимание на человека, который несколько лет считался «неприкасаемым». В рамках уже упомянутого дела о злоупотреблениях в энергетике прошли обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Собранные доказательства привели к расколу в правящей политической силе — партии «Слуга народа», из-за чего парламентская коалиция могла оказаться под угрозой. Пришлось оправдываться и перед западными партнерами. Несмотря на слухи о причастности других министров и упоминание их на пленках, громких подозрений другим ключевым фигурам выдвинуто не было.

В то же время в инфопространстве звучали версии, почему именно сейчас снова громко заговорили о скандальных пленках. Мол, это месть антикоррупционных органов и игра на опережение после попытки ограничить их самостоятельность. Власть реагировала на обыски у Ермака медленно, оценивая ситуацию и избегая резких шагов. В Украине снова заговорили о «правительстве национального единства» или «национального спасения».

Однако и на этот раз обошлось. Действующее правительство продолжает работать, а кандидатура нового главы Офиса президента пока неизвестна, как и судьба предыдущего.

Пока антикоррупционные органы борются с внутренними врагами, усилия украинской дипломатии направлены на борьбу с внешним врагом.

Переговоры и дипломатия: «Марафон гарантий»

Уже длительное время усилия дипломатов многих стран направлены на разработку и утверждение гарантий безопасности для Украины, прежде всего в случае прекращения боевых действий. Одним из ключевых мероприятий в этом процессе стал Берлинский саммит, прошедший в декабре этого года. Основные тезисы, предложенные европейскими партнерами:

численность украинской армии — 800 тысяч человек,

мониторинг попыток нарушения мирного соглашения,

предоставление разведданных со стороны США,

размещение сил европейских союзников в Украине,

быстрая реакция партнеров в случае возобновления боевых действий,

инвестиции в восстановление Украины,

поддержка вступления Украины в ЕС.

Впрочем, маловероятно, что российская сторона согласится хотя бы с одним пунктом соглашения — размещением иностранных войск в Украине, особенно на постоянной основе.

Непоступчивость и нежелание останавливать боевые действия со стороны России уже очевидны даже американскому президенту Дональду Трампу, который искренне верил, или делал вид, что верит, в мирные инициативы Владимира Путина.

Миротворец Трамп: помогут ли усилия американского президента остановить войну

Дональд Трамп очень спешил успеть с завершением войны до объявления номинантов на Нобелевскую премию мира, однако не успел. Предложения американского президента завершить войну за «две недели», к сожалению, не уточняют, недели каких месяцев и лет имеются в виду. Разработанные мирные инициативы американской стороны не устраивают ни Украину, ни Россию, особенно в части территориальных уступок и вступления в НАТО.

Тем не менее, несмотря на довольно специфический стиль речи и общения американского президента, его влияние на переговорный процесс остается существенным. Трамп активно использует экономическую составляющую и баланс сил ключевых мировых игроков — Китая, Индии и некоторых стран Европы.

Несколько дней назад Владимир Зеленский представил обновленный мирный план (при поддержке США) с учетом пунктов соглашения Берлинского саммита. Однако когда и в каком виде он будет подписан — интрига уже будущего, 2026 года, который, будем надеяться, воплотит усилия дипломатов в практической плоскости.

