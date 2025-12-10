Ключевые моменты:

На территории санатория «Красные Зори» находится старинное Воскресенское кладбище и скит, где были похоронены выдающиеся одесситы, однако эта территория десятилетиями заброшена.

В 2019–2020 годах скит и кладбище получили статус памятника культурного наследия, чтобы предотвратить застройку, однако юридические атаки застройщиков продолжаются.

Компания «Будлайф инвест» пыталась получить имущество санатория через сомнительный договор, а судебные процессы и смена собственников продолжаются до сих пор.

Попытки создать парк-мемориал блокируются депутатами горсовета, хотя есть готовая концепция и поддержка историков и активистов.

Территория продолжает разрушаться: пожары, свалки и погибшие саженцы, а после войны риск застройки, по мнению активистов, снова вырастет.

Как убивали «Красные Зори»

В советское время здесь, на 9-й станции Большого Фонтана, располагался санаторий «Красные Зори». О том, что он построен на месте старинного кладбища, помнили лишь немногочисленные старожилы города. Тем не менее одесситам удалось внести территорию заброшенного Воскресенского скита в реестр памятников культурного наследия Украины местного значения.

Инициатором присвоения разрушенному кладбищу охранного статуса стал Роман Моргенштерн, директор по развитию судоходной компании «Укрферри».

– Прямо напротив санатория есть дачный кооператив, одним из основателей которого в 1927 году был дед моего отца. Там вырос я, мои дети, предыдущие поколения нашей семьи. Отец рассказывал мне, что до войны напротив было кладбище, – рассказывает Роман Моргенштерн. – Я вспомнил об этих рассказах в 2017 году, когда «Укрпрофоздоровница» разорила санаторий «Красные Зори» (при управлении «Укрпрофоздоровницы» санаторий начал процедуру ликвидации – ред.). Местные жители рассказывали мне, что здесь бьют стекла, выбрасывают все из корпусов. Из библиотеки прямо на землю были выброшены горы книг. Мне стало ясно, что следующим шагом будет строительство здесь многоэтажных домов. Перед глазами было то, что происходило на Каманина, в Аркадии, на склонах… А для меня это малая родина. И я решил сделать все, что смогу, чтобы ее отстоять. Благо, был знаком, наверное, почти со всеми одесскими историками и краеведами.

На скриншотах – состояние «Красных Зорь», о котором шла речь в новостном сюжете от 6 июля 2017 года: «Ночью на территорию санатория заходят неизвестные. Они бьют стекла, ломают мебель и мародерствуют.» / ютуб-канал Dumskaya.TV

Приют для сирот и береговая батарея

Для создания исторической справки о заброшенной территории, разработки ее охранной документации были подняты и изучены документы государственных и церковных архивов. И оказалось, что у этого места удивительная история.

Начало кладбищу положила усыпальница известной благотворительницы графини Роксандры Эдлинг-Стурдзы, похороненной в 1844 году. Она задумала устроить здесь девичий монастырь для воспитания сирот православных священнослужителей. Для этого и приобрела участок земли на побережье. На пожертвования брата Роксандры Скарлатовны, дипломата Александра Стурдзы, были построены приют, церковь по проекту знаменитого архитектора Франческо Моранди. Здесь же появилось и элитное кладбище.

Здесь были похоронены тысячи именитых одесситов. Среди них – знаменитый одесский архитектор Юрий Дмитренко, основатель южноукраинской архитектурной школы.

– Есть подтвержденные данные, что там похоронена мать академика Филатова. Об этом мне рассказывала дочь известного офтальмолога Семена Кальфы, ученика Филатова. По словам ее отца, академик каждый год приезжал в «Красные Зори» и возлагал цветы под определенным деревом, потому что знал, что там похоронена его мать, – рассказывает Роман Моргенштерн.

Это место связано и с героической историей нашего города. Во время Крымской войны здесь находилась позиция батареи, которая потопила фрегат «Тигр», пушка с которого сегодня стоит на Приморском бульваре. Артиллеристы, погибшие в этом бою, похоронены на Воскресенском кладбище. До революции там находился памятник, сложенный из пушечных ядер.

Как кладбище спасли от застройки

– Пока мы занимались культурным наследием, появились застройщики – компания «Будлайф инвест», – вспоминает Роман Моргенштерн.

«Будлайф инвест» представила договор купли-продажи, якобы заключенный между первым владельцем компании и «Укрпрофоздоровницей». 12 сентября 2018 года с помощью этого договора компания оформила на себя часть зданий санатория, среди которых три спальных корпуса. А уже через неделю Одесский горсовет выдал разрешение на разработку проекта отвода земельного участка – для строительства нового санатория.

«Укрпрофоздоровница» поставила этот документ под сомнение в суде, а суд установил, что нотариус, которая якобы удостоверила договор продажи зданий, на самом деле этого не делала, и обязал вернуть имущество «Укрпрофоздоровнице».

На фото: «заброшки» на месте санатория «Красные Зори»

«Будлайф инвест», созданная менее чем за год до регистрации на нее имущества по сомнительному договору, сначала была прописана в Киеве, затем «переехала» в Харьков, а среди ее формальных владельцев поочередно значились неизвестный донецкий житель и одесситка. В итоге компанию переписали на фирму с Сейшельских островов.

Ряд одесских медиа и активистов связывают «Будлайф инвест» с бизнесменом Борисом Кауфманом, поскольку бывшая владелица и руководительница компании Лариса Колбасюк работала в другой фирме, которой владела компания, первым собственником которой был брат Бориса Кауфмана. Сам Борис Кауфман никогда публично не опровергал и не подтверждал свою причастность к «Будлайф инвест».

Компания «Будлайф инвест» оказалась недоступной для комментариев — указанный при регистрации контактный номер не обслуживается, а имейл публично не упоминается.

Из-за активности загадочного претендента на санаторий территорию скита нужно было срочно спасать от застройки.

Депутат горсовета Ольга Квасницкая представила учетную документацию по Воскресенскому скиту консультативному совету по вопросам культурного наследия при управлении культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской обладминистрации. В результате в 2019 году его территория была признана памятником местного значения. А в 2020-м экспертным советом Министерства культуры внесена в государственный реестр недвижимых памятников истории Украины.

– Я обращала внимание на то, что нарушается закон «О погребении и похоронном деле». Этим законом предусматривается охрана захоронений, которую власть должна обеспечивать. Даже если эти кладбища были уничтожены, – отмечает Ольга Квасницкая. – Для меня было важно, чтобы не была фактически повторена большевистская практика – нас не интересует, что здесь было, и мы все уничтожим. Задачу я выполнила – не дала застроить землю кладбища. Дальнейший план был таким: сначала статус, потом инвентаризация земельного участка. Затем предполагалась разработка современной концепции этого места.

Спасительных голосов недостаточно, а суды не прекращаются

Депутат предложила создать на месте кладбища парк-мемориал. Была даже подготовлена его архитектурная визуализация.

– С этой инициативой я выходила на сессии горсовета восемь раз, – вспоминает Ольга Квасницкая. – Каждому депутату отправляла письмо с учетной документацией. Дарила книги по истории Воскресенского скита. Доказывала необходимость придать этой территории статус парка-мемориала. В дальнейшем – найти средства на ее развитие, создать там музей и просветительский центр имени Юрия Дмитренко.

Результат всегда был одним и тем же – предложение не набирало необходимого количества голосов.

– «Против» обычно почти никто не голосовал – один или два голоса, – вспоминает Роман Моргенштерн. – Потому что как тут проголосуешь «против»? Но основная масса депутатов просто не голосовала – выходили из зала. «Заинтересованным лицам» была дана команда «не пропускать».

Тем временем «Будлайф инвест» начал судиться с департаментом культуры Одесской обладминистрации. Компания пыталась доказать, что якобы в учетной документации есть нарушения действующих методических указаний. То есть любыми путями лишить территорию Воскресенского скита статуса памятника культурного наследия, чтобы расчистить путь к ее застройке.

В 2021 году возобновился и имущественный вопрос. Неожиданно «Укрпрофоздоровница» продала имущественные права на недвижимость санатория, которую пыталась получить «Будлайф инвест», финансовой компании «Миа Груп» за 20 млн грн.

А новая владелица в суде… отказалась от иска к «Будлайфу». Мол, признавать тот старый, сомнительный, не заверенный нотариально договор купли-продажи недействительным больше не нужно, истребовать имущество из незаконного владения «Будлайф инвест» тоже. Суд это заявление удовлетворил. Предыдущее решение суда первой инстанции о возвращении имущества «Укрпрофоздоровнице» признано недействительным.

Очевидно, впоследствии имущество снова было перепродано — так часто делают, чтобы усложнить возврат объекта в «стартовую точку».

В 2023 году выяснилось, что владельцем имущества санатория, за которое боролась «Будлайф инвест», стало ООО «Дадиани». Возможно, на этом бизнес, стоявший за операцией по получению имущества санатория, мог бы праздновать окончательную победу. Однако из-за расследования правоохранителей, которое касалось совсем других обстоятельств, недвижимость попала под арест, что делает невозможной ее дальнейшую перепродажу или использование, по крайней мере временно. С тех пор в суде продолжается эпопея с поочередной отменой ареста и повторным его наложением по ходатайству прокуратуры. Сейчас «побеждает» прокурор.

По данным сервиса YouControl, ООО «Дадиани» создано одесситом в 2023 году с уставным фондом всего 10 тысяч гривен и зарегистрировано по адресу санатория. Дозвониться до компании по указанному при регистрации телефону редакции не удалось.

Погибшие саженцы и пожары в «заброшках»

Чтобы «закрепить» охранный статус разоренного Воскресенского кладбища, почтить память похороненных здесь горожан, в 2021 году одесситы за свои деньги закупили зеленые насаждения и вышли на субботник.

– Все привели в порядок, посадили деревья. К каждому прикрепили табличку с именем похороненного там одессита. Но в 2022 году люди, которые ухаживали за ними, разъехались. Я еще сам приезжал, поливал одно лето, – вспоминает Роман Моргенштерн. – Договорился с женщиной, которая жила рядом, она тоже регулярно поливала. Но в 2023 году в силу разных обстоятельств у меня уже не было возможности уделять этому внимание. И, как назло, последние годы у нас очень жаркие лета. Почти все саженцы погибли.

На фото: субботник, который провели одесситы на территории санатория

Сегодня территория Воскресенского кладбища снова превращается в свалку. В сентябре «заброшки» горели. Говорят – не просто так. Понятно, чем больше зданий сгорит, тем меньше придется тратить на их снос.

На фото: таблички с именами известных одесситов, которые были похоронены на территории Воскресенского кладбища

– Ситуация действительно тревожная, – не скрывает Роман Моргенштерн. – У меня нет иллюзий относительно дальнейшей судьбы Воскресенского кладбища. Пока идет война – до этого не доходят руки. Когда она закончится – вряд ли застройщики откажутся от своих планов. Как только почувствуют себя в силе, снова будут подавать какую-нибудь «филькину грамоту», чтобы там строить.

Для сохранения истории и безопасности одесситов

Тем временем Ольга Квасницкая в январе собирается снова выносить на голосование депутатов проект парка-мемориала «Воскресенский».

– Мне кажется, что очень мало одесситов понимает общественное значение этой территории для нас и необходимость создания большего количества парков и скверов, – считает депутат. – Давайте вспомним недавнюю трагедию, когда из-за наводнения погибли 10 человек. Это было, в частности, следствием стихийной застройки города. Мы все заливаем бетоном, не развиваем инфраструктуру для противодействия стихиям. А парк, который я предлагаю создать, в том числе позволил бы поглощать эту воду, предотвращать наводнения.

По словам Ольги Квасницкой, по вопросу Воскресенского кладбища она уже обращалась к начальнику Одесской городской военной администрации Сергею Лысаку. Он вмешиваться в решение этого вопроса отказался – предложил договариваться с депутатами.

Пресс-служба Сергея Лысака в ответ на запрос «Одесской Жизни» апеллировала к формальной процедуре: депутат имеет право предлагать вопросы для рассмотрения советом и его органами в форме депутатского запроса. «Поэтому ответ на вопрос возможен только после рассмотрения предложения депутата Квасницкой сессией городского совета», – отметили там.

Похоже, что защищать свое историческое наследие снова придется самим одесситам. Если, конечно, не все равно, в каком городе жить нам и нашим детям.

Читайте другие расследования «Одесской Жизни»:

«Осуществлено при поддержке программы «Сильнее вместе: Медиа и Демократия», которая реализуется Всемирной ассоциацией издателей новостей (WAN-IFRA) в партнерстве с Ассоциацией «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ) и Норвежской ассоциацией медиабизнеса (MBL) при поддержке Норвегии. Мнения авторов не обязательно отражают официальную позицию партнеров программы».