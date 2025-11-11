Ключевые моменты

После лишения гражданства Геннадия Труханова Одессой управляет городская военная администрация во главе с Сергеем Лысаком.

В мэрии — массовые увольнения: должности покинули вице-мэр Валерий Силин, финансист Андрей Зарицкий и глава департамента образования Елена Буйневич.

Временно обязанности мэра исполняет Игорь Коваль, а среди новых чиновников — представители команды Лысака из Днепра.

От партии «Довертяй делам» сохранилось политическое влияние: главой стал Александр Ахмеров, а фактическим лидером — Труханов.

В городе уволили 22 советников экс-мэра, но часть из них Коваль уже вернул к работе.

Кто управляет Одессой?

Городом сейчас управляет городская военная администрация, назначенная президентом Владимиром Зеленским. Возглавляет ее Сергей Лысак. По закону, после этого Одесса должна была жить без мэра и горсовета. Но этого не произошло.

В городе параллельно действуют назначенная военная администрация и мэр, обязанности которого исполняет Игорь Коваль. При Геннадии Труханове он занимал должность секретаря Одесского городского совета. В Одессе Коваля знают как бывшего ректора Одесского национального университета им. Мечникова.

Сам горсовет также не распущен — депутаты продолжают свою деятельность, собираются на сессии, работают в комитетах.

Наибольшие изменения произошли в исполнительной ветви городской власти.

Увольнения и назначения в мэрии Одессы

Одесса без вице-мэра и главного финансиста

Следом за Трухановым должности оставили заместитель Одесского городского головы Валерий Силин и директор Департамента финансов Андрей Зарицкий.

Силин курировал деятельность исполнительных органов с октября 2023 года. По неофициальным данным, он уволился по соглашению сторон.

11 ноября стало известно, что временно исполняющим обязанности вице-мэра назначен Владимир Домницак — еще один человек из команды Лысака в Днепре. Там он был руководителем аппарата Днепропетровской областной государственной администрации.

Вместо Андрея Зарицкого обязанности главного финансиста города сейчас исполняет Галина Савченко.

Также 11 ноября некоторые СМИ со ссылкой на источники в мэрии сообщили об отставке еще одного вице-мэра — Павла Вугельмана. Он фигурирует в так называемом «деле Краяна», когда город приобрел здание бывшего завода за 185 миллионов гривен при его экспертной оценке в 4 миллиона. Официального распоряжения об увольнении Вугельмана на момент публикации не было.

Как заместитель мэра, Вугельман отвечал за координацию городской системы здравоохранения и образовательной сферы, международный имидж города. Кто будет исполнять его обязанности — пока неизвестно.

Уволили ли главную по образованию?

Также освободила кресло директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Но Буйневич до сих пор указана как директор департамента на официальном сайте горсовета. Можно предположить, что сейчас идут переговоры относительно ее дальнейшего пребывания на должности.

Кто остался в руководстве Одессы из команды Труханова

Большинство руководителей города времен Труханова до сих пор на своих должностях, даже те, кто находится под следствием по различным обвинениям.

Среди них заместитель мэра Анна Позднякова, курирующая коммунальные вопросы, в частности, связанные с отоплением. Ее обвиняют в служебной халатности после сильного ливня 30 сентября 2025 года, когда в Одессе погибли десять человек.

Новые лица одесской власти: заместители Сергея Лысака

Но некогда могущественные вице-мэры, руководители подразделений горсовета и сам мэр теперь уже не столь влиятельны. Реальная власть — в руках главы военной администрации и его заместителей.

Таких заместителей сейчас четыре. Первым заместителем является Надежда Задорожная. Также есть три заместителя:

Сергей Красиленко;

Ольга Лозовая;

Геннадий Раскин.

Среди них особенно выделяется Геннадий Раскин — он одессит и много лет работал на различных должностях в исполнительной власти Одессы до прихода Труханова на пост мэра.

Уволены 22 советника одесского мэра

Новость об увольнении советников мэра Одессы сильно удивила горожан. Оказалось, что у Геннадия Труханова их было аж 22.

Среди них можно отметить Алексея Морозова — основателя ОО «Безбарьерные» и благотворительного фонда «Помощь Одесчине». В Одессе он помогал внедрять инклюзивную городскую инфраструктуру, входил в Совет по безбарьерности при мэрии. Однако его возвращение во власть маловероятно из-за принадлежности к партии Труханова «Довертяй делам».

Также одесситов удивила новость, что троих из бывших советников Труханова Игорь Коваль почти сразу вернул на их должности. Это:

Антон Скуфинский (советник по взаимодействию с правоохранительными органами и оборонной работе);

Елена Павлова (советник по вопросам культуры, искусств и туризма);

Вероника Этнарович (советник по вопросам цифрового развития и социально-гуманитарной сферы).

Ахмеров вместо Труханова: какой политический вес остался у бывшего мэра

Еще одну должность, которую был вынужден оставить Геннадий Труханов, — это пост главы партии «Довертяй делам». Фракция этой партии является крупнейшей в Одесском горсовете и насчитывает 19 депутатов. Для сравнения, следующая по численности «Европейская солидарность» имеет 10 депутатов.

Теперь «Довертяй делам» возглавляет Александр Ахмеров, который также руководит Департаментом коммунальной собственности Одесского горсовета и является давним союзником Труханова.

Можно предположить, что неформальным лидером партии и ее фракции в горсовете по-прежнему остается Геннадий Труханов.

Отдельно стоит упомянуть еще одного соратника Труханова — главу Одесского районного совета Виталия Барвиненко. Прекратить его полномочия новая городская военная администрация не может, так как райсовет ей не подчиняется.

Барвиненко был избран в райсовет от партии Труханова «Довертяй делам». Таким образом, он остается одним из немногих представителей политической силы экс-мэра, который имеет влияние на процессы в городе и регионе.

Цитата

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, представитель партии «Европейская солидарность»:

«В городе, где на последних выборах кандидат от «Слуги народа» получил лишь 9%, а сама партия — 15% голосов в горсовет. И сегодня вся власть в Одессе — без выборов, без демократии — передана ставленникам Зеленского. Похоже, наш «король» Владимир первый НЕвеликий уже не знает, до чего еще дотянуться. Каких полномочий ему еще не хватает? Скоро будет руководить даже ЖЭКами».

Что этому предшествовало

14 октября 2025 года по указу президента Владимира Зеленского мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Это привело к утрате им полномочий городского головы.

Также глава государства назначил в Одессе городскую военную администрацию во главе с Сергеем Лысаком.

На заглавном фото — исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль (слева) и глава Одесской военной администрации Сергей Лысак во время заседания исполкома Одесского горсовета.

