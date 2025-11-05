Ключевые моменты

В Одессе создана городская военная администрация — горожане делятся своими ожиданиями и опасениями во время опроса.

Часть опрошенных считает, что изменения — лишь формальность, другие ждут реальных улучшений в городе.

Одесситы просят обратить внимание на проблемы транспорта, пляжей, мусора, старых домов и заброшенных районов.

Многие респонденты выражают ностальгию по временам мэрства Геннадия Труханова, оценивая его работу положительно.

Люди ожидают, что новая власть будет действовать «с людьми и для людей» — с заботой о комфорте и справедливости.

Сергей: «Я ничего не боюсь, но не знаю, зачем они это сделали. Мы не прифронтовой город. Улучшить всегда есть что, надеюсь, что они так и сделают».

Владимир: «Не побаиваюсь, но Труханова сняли зря. Он хороший мэр, сделал для города много полезного».

Наталья: «Я уже ни от кого ничего не жду».

Владислав: «Считаю, что военная администрация Одессы должна учитывать мнение самих граждан, их предложения, прислушиваться к проблемам, с которыми к ним обращаются».

Аноним: «Я думаю, что всё будет хорошо. Просто название изменилось, но люди остались те же».

Тамара: «Я ничего не жду. Мне очень жаль Труханова, ведь больше, чем он, для города не сделал ни один мэр. Например, Привоз. Он этот район в конфетку превратил. Не знаю, как он дальше работал, возможно, какие-то недостатки и есть, но если разобраться — у каждого можно что-то найти».

Мария: «В первую очередь — навести порядок на пляжах, маршрутки заменить на автобусы. Ещё дороги. Вот, например, Аркадию всю застроили. Много работы, всего не охватишь, но всё равно, в городе нужно эти старые дома, которые никто не ремонтирует, всю эту красоту вернуть — вот это самое главное».

Валерий: «Пусть всё остаётся так же, как при руководстве Труханова».

Елена: «Предосторожности не чувствую. Я вообще считаю, что в этой жизни необходимо хотя бы что-то сделать для нас, для людей. Не только экономикой заниматься, но и нашими нормальными условиями. Те, кто был в Европе, увидели, что там всё делается для людей, как они любят свои города, как там мэры работают для людей. Хотелось бы, чтобы такой лозунг был и у нас: с людьми – для людей, а потом уже для себя».

Алла: «Привычнее было с Трухановым, а как будет с новой властью — не знаем. Вот если бы у нас были эти шахеды, которые, как в Киеве, перехватывают и защищают город».

Александр: «Сначала, наверное, порядок навести, чтобы ТЦКшники не творили произвол, чтобы не хватали и не затаскивали людей в машины, не били женщин».

Ирина: «Чтобы они посмотрели, в каком заброшенном состоянии наши дома. Те некогда красивые дома в центре города, которые достались нам в наследство. Я хочу, чтобы они сделали наш город красивым, если смогут».

Александр: «Меня всё устраивало и при Труханове, честно. Новой военной администрации я не сильно доверяю, считаю, что в городе будет больше коррупции».

Галина Владимировна: «Чтобы стало лучше людям, пенсионерам: в коммуналке, в дорогах и в пенсии».

Ольга: «Прежде всего — это вывоз мусора, чтобы город был чище, и разметку обновить на дорогах — тяжело ездить мне как водителю. А так — город прекрасный!».

Марина: «Чтобы убрали ТЦК. Людей нельзя так хватать. Вернуть склоны, санатории, детские сады, дома отдыха — это невозможно, но всё же вернуть. Вернуть зоны побережья, потому что «Итака» потеряла совесть и «Ибица» вместе с ней. Мы как в резервации живём, эти кусочки пляжа — зоны отдыха для одесситов».

Николай: «Чтобы дороги сейчас не ремонтировали, не клали брусчатку, а направляли деньги на ВСУ».

Максим: «То, что в девять часов все должны останавливаться обязательно. Может, ещё пересмотреть комендантский час, возможно, немного ослабить его — сделать с часу ночи до пяти утра, потому что мало кто из работающих в заведениях быстрого питания успевает добра