Славная история «Бристоля»

Величественный отель начал строиться в конце XIX века — строительство длилось с 1898 по 1899 год. Творцами архитектурного шедевра стали выдающиеся архитекторы Александр Бернардацци и Адольф Минкус.

Локация была выбрана чрезвычайно удачно — напротив Новой купеческой биржи (ныне — Одесская филармония) и рядом со зданием Государственного банка. На момент открытия это было первое четырехэтажное отельное здание в городе, которое поражало своей роскошью.

Заведение быстро получило славу самого престижного отеля во всей Российской империи. Название ему дали в честь австрийского тезки, а изысканную мебель специально заказывали в Берлине.

Особой гордостью «Бристоля» стала инновационная система отопления от берлинской компании «Шеффер и Валькер», которая позволяла гостям самостоятельно регулировать температуру в комнатах. Кроме невиданных ранее удобств, постояльцам предлагалась революционная услуга: автомобиль с личным водителем.

После революционных событий заведение переименовали в отель «Красный». В 1921 году здесь размещался «Опродкомгуб», где на должности бухгалтера работал будущий писатель Илья Ильф.

Знаменитые гости

Среди самых известных жителей отеля были:

французский литератор Анри Барбюс, который впоследствии выступал защитником Самуила Шварцбарда в деле об убийстве Симона Петлюры;

легендарная авантюристка София Блювштейн, известная как «Сонька Золотая Ручка»;

американский романист Теодор Драйзер;

российский писатель Иван Бунин;

американский писатель Джеймс Олдридж.

Атмосфера отеля вдохновила многих кинематографистов. Например, здесь снимались культовые фильмы «Дежа вю» и «Приморский бульвар».

Современность “Бристоля”

С 2002 по 2010 год здание, имеющее статус памятника архитектуры, пережило масштабную реконструкцию. Сегодня «Бристоль» входит в сеть отелей, которой владеют одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, вместе с «Лондонской» в Одессе и «Президент Отелем» в Киеве.

Цены и услуги

По данным платформы Booking.com, месячное проживание для двух человек в стандартном номере, включая питание, стоит 127 239 гривен.

Инфраструктура заведения

Отель предлагает 113 изысканных номеров различных категорий: от «Мансард» до «Президентского Люкса». В распоряжении гостей — современные фитнес-залы, бассейны и SPA-комплекс.

К сожалению, вся эта роскошь и красота пострадали от значительных повреждений после российского ракетного обстрела 31 января 2025 года. Были ранены сотрудники отеля, но, к счастью, никто не погиб.

Предлагаем рассмотреть изображения “Бристоля” до и после российской атаки:

Фото “До”:

Фото “После”:

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