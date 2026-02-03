Ключевые моменты:

КП «Одесгорэлектротранс» перешло на поставщика последней надежды (ПОН).

ПОН — аварийный механизм с завышенными тарифами из-за отсутствия обычного договора.

Последствия: более дорогая энергия, хаос в управлении, угроза работе транспорта и обслуживанию.

Работников отправляют в неоплачиваемые отпуска – фактически скрытые увольнения.

Что происходит в «Одессэлектротрансе»

Экс-вицемер Одессы Дмитрий Жеман у себя на странице сообщил, что КП «Одесгорэлектротранс» оказалось в затруднительном положении. Ведь предприятие перешло на поставку электроэнергии от поставщика последней надежды (ПОН).

Он добавил, что ПОН — это аварийный механизм, применяемый государством, когда потребитель теряет обычного поставщика и не успевает заключить новый договор.

Соответственно, ПОН обеспечивает временную электроэнергию по завышенным тарифам, но лишь на короткий срок, чтобы избежать немедленного отключения.

Жеман отметил, что такая ситуация возникает из-за окончания или расторжения предыдущего договора или просто невыполнение обязательств по-новому.

Возобновит ли предприятие работу?

«Для электротранспорта не закупить электроэнергию вовремя это управленческий нонсенс. Это базовый ресурс, без которого система физически не может работать. Это не форс-мажор и война, это прямой провал менеджмента», — резюмировал бывший вицемер Одессы.

Дмитрий Жеман подчеркнул, что переход на ПОН сигнализирует о серьезных проблемах в руководстве: некомпетентности или безразличии, или их комбинации.

Именно поэтому уже ощутимы последствия: более дорогая электроэнергия, отсутствие прогнозируемости и хаос в управлении. Это угрожает стабильной работе транспорта, обслуживанию подвижного состава и общим процессам.

По словам Жемана, работников предприятия отправляют в неоплачиваемые отпуска, что фактически являются скрытыми увольнениями. В результате выход кадров может парализовать систему, усложнив ее восстановление. Ведь водителей, механиков, диспетчеров невозможно быстро заменить.

Напомним, одесситы массово обращаются с жалобами на нерегулярность движения социальных автобусов и их малое количество. Редакция «Одесской жизни» подала официальный запрос к власти еще 7 января, чтобы получить ответы на самые распространенные вопросы пассажиров. Однако вместо содержательной информации журналисты получили ряд формальных отписок и перенаправлений между ведомствами. Городская администрация до сих пор не предоставила разъяснений по продлению графика движения и устранению проблем с расписанием.

Ранее мы рассказывали, почему Одесса не может полностью заменить трамваи автобусами.