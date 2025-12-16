Ключевые моменты:

Игорь Коваль уволил Владимира Хитренка с должности директора Департамента транспорта.

Возглавлял должность с декабря 2023 года.

Остальные кадровые изменения в Одесском горсовете.

Кадровые чистки не останавливаются

Временный исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении Владимира Хитренка с должности директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.

Добавим, что господин Хитренко возглавлял департамент с декабря 2023 года, когда Артем Сидоренко покинул этот пост. Уже через несколько месяцев Владимир Хитренко обвинил Дмитрия Жемана в затягивании бронирования сотрудников, из-за чего департамент потерял 100 штатных единиц.

Напомним, что это не первое увольнение в Одесском городском совете во время правления Коваля. Он уже уволил с должности главы Пересыпской районной администрации Одессы Сергея Кондратюка. Его место передали первому заместителю Святославу Глазановскому. Кстати, Сергей Кондратюк занимал должность в июле 2018 года. Кроме того, Коваль назначил Владимира Ермакова руководителем вновь Департамента по делам ветеранов.

Напомним, что Виталий Барвиненко досрочно сдал полномочия председателя Одесского районного совета и депутата. Он отметил, что в дальнейшем сосредоточится на публичной деятельности, сотрудничестве с международными партнерами, а также останется активным в украинской политике и медиа.