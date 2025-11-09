Ключевые моменты:

8 ноября в Одессе прошел второй субботник в рамках «месячника чистоты».

Масштабная уборка прошла на 65 локациях по всему городу.

В акции участвовали более 7 тысяч человек: сотрудники мэрии, коммунальных служб, педагоги, медики.

Первый субботник состоялся 1 ноября, тогда участвовало более 6,5 тысяч человек.

В соцсетях жители жаловались на «добровольно-принудительное» участие работников местного самоуправления.

Как отчитались в пресс-службе мэрии города, масштабную уборку в эту субботу провели на 65 локациях по всему городу.

«По традиции к делу приобщились представители подразделений городского совета, коммунальные предприятия, педагоги, медики, работники райадминистраций – более 7 тысяч участников. Спасибо всем, кто присоединился!» – отметили в ГВА.

Ранее Сергей Лысак провел совещание, на котором объявил «месячник чистоты» в городе с четкими сроками контроля.

И в субботу, 1 ноября, в Одессе состоялся первый крупный субботник. Тогда сообщалось об участии в субботнике более 6,5 тысяч сотрудников городских структур.

В то же время в соцсетях одесситы жаловались, что работников местного самоуправления заставляли выбохить на субботник в добровольно-принудительном порядке и «по устной команде».

Фото и видео Одесского горсовета