Ключевые моменты:

Одесса готовит запуск социальных маршрутов — бесплатных перевозок для нуждающихся.

Автобусы, полученные как гуманитарная помощь, будут направлены на поездки к больницам, вокзалам и социальным объектам.

Решение рассматривает исполнительный комитет, после чего опубликуют маршруты и расписание.

Бесплатные социальные маршруты в Одессе

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поручил разработать систему социальных перевозок для одесситов, которым особенно нужна поддержка. Это будут бесплатные маршруты до больниц, вокзалов и других важных городских объектов.

Часть гуманитарных автобусов, которые более года стояли без движения, наконец начнут работать на благо горожан.

Исполком горсовета в ближайшее время рассмотрит проект. После утверждения обещают опубликовать список маршрутов, расписание движения и категории пассажиров, которые смогут пользоваться транспортом бесплатно.

Почему гуманитарные автобусы Одессы до сих пор стоят без дела?

Ранее сообщалось, что около 20 автобусов, переданных Одессе городами-партнерами, до сих пор находятся в депо. Проблема в том, что закон, регулирующий передачу гуманитарного транспорта коммунальным предприятиям, все еще не согласован Верховной Радой.

Кроме того, для выхода автобусов на линии необходимо набрать водителей категории DE. Подготовку таких специалистов проводят только в Черноморске, что затрудняет набор персонала.

Кроме того, гуманитарные автобусы не смогут приносить прибыль, а их обслуживание обходится дорого — примерно 5 миллионов гривен в год на один автобус.

