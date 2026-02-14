Ключевые моменты:

Сегодня, 14 февраля, в Одессе 29 пар приняли участие в акции «Самый массовый поцелуй на берегу моря».

Рекорд Украины официально зафиксирован.

Организаторы планируют повторить мероприятие через год на том же месте.

Напомним, мероприятие, на котором всем желающим парам предлагалось установить новый рекорд Украины «Самый массовый поцелуй на берегу моря», состоялось в рамках Фестиваля кофе, вина и шоколада при поддержке Одесской областной военной администрации. Организаторы мероприятия заранее объявили точное время начала акции, чтобы все участники синхронно начали поцелуй.

В общей сложности в событии приняли участие 29 пар, которые одновременно обменялись поцелуями.

После проверки всех условий рекорд был официально признан, а инициаторы получили от представителей Книги рекордов Украины соответствующий сертификат.

На месте побывала корреспондент «Одесской жизни» и сделала несколько «атмосферных» фото:

К сожалению, желающих поучаствовать в романтичной акции оказалось не так уж много, поскольку как раз в момент поцелуя звучала воздушная тревога. Но, увы, таковы наши нынешние реалии…

Тем не менее, инициаторы надеются, что в будущем году масштаб события станет еще больше. И рекорд по одновременному поцелую планируют побить на этом же месте ровно через год.

