Ключевые моменты:

  • Сегодня, 14 февраля, в Одессе 29 пар приняли участие в акции «Самый массовый поцелуй на берегу моря».
  • Рекорд Украины официально зафиксирован.
  • Организаторы планируют повторить мероприятие через год на том же месте.

Напомним, мероприятие, на котором всем желающим парам предлагалось установить новый рекорд Украины «Самый массовый поцелуй на берегу моря», состоялось в рамках Фестиваля кофе, вина и шоколада при поддержке Одесской областной военной администрации. Организаторы мероприятия заранее объявили точное время начала акции, чтобы все участники синхронно начали поцелуй.

В общей сложности в событии приняли участие 29 пар, которые одновременно обменялись поцелуями.

После проверки всех условий рекорд был официально признан, а инициаторы получили от представителей Книги рекордов Украины соответствующий сертификат.

На месте побывала корреспондент «Одесской жизни» и сделала несколько «атмосферных» фото:

К сожалению, желающих поучаствовать в романтичной акции оказалось не так уж много, поскольку как раз в момент поцелуя звучала воздушная тревога. Но, увы, таковы наши нынешние реалии…

Тем не менее, инициаторы надеются, что в будущем году масштаб события станет еще больше. И рекорд по одновременному поцелую планируют побить на этом же месте ровно через год.

