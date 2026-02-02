Ключевые моменты:
- В Одессе действует обновленный график движения поездов по основным межрегиональным направлениям
- Предусмотрены как ежедневные рейсы, так и поезда с выборочными днями курсирования
- Актуальное время отправления и прибытия рекомендуется уточнять перед поездкой
Одесский железнодорожный вокзал остается одним из ключевых транспортных узлов юга Украины, обеспечивая пассажирское сообщение между регионами в условиях изменяющейся логистики и нагрузки на инфраструктуру. Именно поэтому любые обновления графика имеют практическое значение для тысяч пассажиров — от тех, кто отправляется в командировку, до людей, планирующих пересадки или возвращение домой.
Информация, опубликованная на вокзале Одессы и на официальном сайте «Укрзалізниці», отражает актуальные данные на данный момент. При этом железнодорожники подчеркивают: в случае изменений или временных корректировок пассажирам следует проверять время отправления непосредственно перед поездкой.
В материале представлен обобщенный график движения поездов из Одессы и в Одессу с указанием маршрутов, номеров поездов, времени отправления и прибытия, а также примечаний о днях курсирования.
График отправления поездов с вокзала Одесса — Главная
Ниже представлен актуальный график движения поездов из Одессы с основными направлениями и временем отправления.
|№ поезда
|Маршрут
|График движения
|Время отправления из Одессы
|Время прибытия в пункт назначения
|54
|Одесса – Днепр
|22, 30, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 12, 11, 26
|21:05
|08:56
|52
|Одесса – Запорожье
|23, 31, 01, 04, 05, 11, 21, 26
|21:05
|11:10
|148
|Одесса – Киев
|25, 01, 26
|19:34
|09:07
|766 (ИНТЕРСИТИ+)
|Одесса – Киев
|14, 16, 17
|07:07
|15:52
|106 «ЧЕРНОМОРЕЦ»
|Одесса – Киев
|ежедневно
|22:05
|07:50
|78
|Одесса – Ковель
|22, 30, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 12
|19:46
|11:43
|12
|Одесса – Карпаты
|02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 30
|21:10
|16:43
|38
|Одесса – Ужгород
|ежедневно
|17:23
|10:56
|54
|Одесса – Коростень
|06, 22, 26
|14:41
|09:01
График прибытия поездов на вокзал Одесса — Главная
Ниже представлен актуальный график движения поездов в Одессу с основными направлениями и временем отправления.
|№ поезда
|Маршрут
|График движения
|Время отправления с начальной станции
|Время прибытия в Одессу
|53
|Днепр – Одесса
|23, 31, 01, 04, 05, 11, 21, 26
|21:03
|08:07
|52
|Запорожье – Одесса
|23, 31, 01, 04, 05, 11, 21, 26
|18:52
|08:19
|148
|Киев – Одесса
|25, 01, 26
|19:32
|08:29
|763 (ИНТЕРСИТИ+)
|Киев – Одесса
|15, 17
|13:59
|22:32
|106 «ЧЕРНОМОРЕЦ»
|Киев – Одесса
|ежедневно
|22:08
|06:53
|78
|Ковель – Одесса
|23, 01, 04, 05, 06, 07, 09
|17:48
|09:17
|12
|Карпаты – Одесса
|01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
|17:32
|13:00
|35
|Хмельницкий – Одесса
|ежедневно
|16:20
|07:59
Внимание! График может изменяться.
Перед поездкой рекомендуем проверять актуальную информацию на официальных ресурсах или в кассах вокзала.
