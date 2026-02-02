Ключевые моменты:

В Одессе действует обновленный график движения поездов по основным межрегиональным направлениям

Предусмотрены как ежедневные рейсы, так и поезда с выборочными днями курсирования

Актуальное время отправления и прибытия рекомендуется уточнять перед поездкой

Одесский железнодорожный вокзал остается одним из ключевых транспортных узлов юга Украины, обеспечивая пассажирское сообщение между регионами в условиях изменяющейся логистики и нагрузки на инфраструктуру. Именно поэтому любые обновления графика имеют практическое значение для тысяч пассажиров — от тех, кто отправляется в командировку, до людей, планирующих пересадки или возвращение домой.

Информация, опубликованная на вокзале Одессы и на официальном сайте «Укрзалізниці», отражает актуальные данные на данный момент. При этом железнодорожники подчеркивают: в случае изменений или временных корректировок пассажирам следует проверять время отправления непосредственно перед поездкой.

В материале представлен обобщенный график движения поездов из Одессы и в Одессу с указанием маршрутов, номеров поездов, времени отправления и прибытия, а также примечаний о днях курсирования.

График отправления поездов с вокзала Одесса — Главная

Ниже представлен актуальный график движения поездов из Одессы с основными направлениями и временем отправления.

№ поезда Маршрут График движения Время отправления из Одессы Время прибытия в пункт назначения 54 Одесса – Днепр 22, 30, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 12, 11, 26 21:05 08:56 52 Одесса – Запорожье 23, 31, 01, 04, 05, 11, 21, 26 21:05 11:10 148 Одесса – Киев 25, 01, 26 19:34 09:07 766 (ИНТЕРСИТИ+) Одесса – Киев 14, 16, 17 07:07 15:52 106 «ЧЕРНОМОРЕЦ» Одесса – Киев ежедневно 22:05 07:50 78 Одесса – Ковель 22, 30, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 12 19:46 11:43 12 Одесса – Карпаты 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 30 21:10 16:43 38 Одесса – Ужгород ежедневно 17:23 10:56 54 Одесса – Коростень 06, 22, 26 14:41 09:01

График прибытия поездов на вокзал Одесса — Главная

Ниже представлен актуальный график движения поездов в Одессу с основными направлениями и временем отправления.

№ поезда Маршрут График движения Время отправления с начальной станции Время прибытия в Одессу 53 Днепр – Одесса 23, 31, 01, 04, 05, 11, 21, 26 21:03 08:07 52 Запорожье – Одесса 23, 31, 01, 04, 05, 11, 21, 26 18:52 08:19 148 Киев – Одесса 25, 01, 26 19:32 08:29 763 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Одесса 15, 17 13:59 22:32 106 «ЧЕРНОМОРЕЦ» Киев – Одесса ежедневно 22:08 06:53 78 Ковель – Одесса 23, 01, 04, 05, 06, 07, 09 17:48 09:17 12 Карпаты – Одесса 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 17:32 13:00 35 Хмельницкий – Одесса ежедневно 16:20 07:59

Внимание! График может изменяться.

Перед поездкой рекомендуем проверять актуальную информацию на официальных ресурсах или в кассах вокзала.

