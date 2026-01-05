Ключевые моменты:

Атмосфера одесского Привоза в начале года: холодно, людно, шутки продавцов и разговоры о том, что праздники, наверное, еще продолжаются.

Цены на овощи на Привозе: картофель и лук – 25–40 грн, помидоры – до 80 грн, чеснок – до 140 грн.

Цены на фрукты на Привозе: мандарины – 35–120 грн, гранаты – 180–230 грн, хурма – до 180 грн.

Цены на яйца и молочку на Привозе: яйца – 55–100 грн за десяток, брынза – 200–270 грн, творог – до 160 грн.

Цены на мясо и рыбу на Привозе: свиная шея – до 300 грн, сало – до 300 грн, судак – до 250 грн.

«Мы, кажется, на Новый год мало ели»

Покупатель смотрит на копченое мясо, говорит жене:

– Да мы, кажется, на Новый год мало ели… Вот смотрю на все это и чувствую голод.

Продавщица (улыбается, слегка подмигивая):

– Мало? Да это не голод, это любовь к праздничному столу!

Покупатель:

– Любовь к праздничному столу, говорите… Тогда надо еще немного подкрепиться!

Продавщица (смеясь):

– Ну что ж, праздничный аппетит еще никто не отменял!

А что же с ценами в начале года?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–40 грн;

помидоры – 25–80 грн;

свекла – 25–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–70 грн;

баклажаны – 30–70 грн;

капуста – 20–45 грн;

чеснок – 120–140 грн;

морковь – 25–40 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30–60 грн;

груши – 35–70 грн;

бананы – 60–70 грн;

грейпфруты – 60–100 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 50–100 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 50–120 грн;

мандарины – 35-120 грн;

клубника – 180–220 грн;

сливы – 50–80 грн.

Вы также можете узнать, как приготовить вертуты с тыквой с журналисткой «Одесского жизни»

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 55-100 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-290 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-220 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 280-300 грн;

лопатка – 220-260 грн;

ребра – 210-230 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-260 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 120-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте: Чем живет предновогодний Привоз: какие там цены и шутка про холодные огурцы (фоторепортаж).