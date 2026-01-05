Ключевые моменты:

«Мы, кажется, на Новый год мало ели»

Покупатель смотрит на копченое мясо, говорит жене:

– Да мы, кажется, на Новый год мало ели… Вот смотрю на все это и чувствую голод.

Продавщица (улыбается, слегка подмигивая):

– Мало? Да это не голод, это любовь к праздничному столу!

Покупатель:

– Любовь к праздничному столу, говорите… Тогда надо еще немного подкрепиться!

Продавщица (смеясь):

– Ну что ж, праздничный аппетит еще никто не отменял!

Мясной корпус одесского Привоза, январь 2026
Одесский Привоз, антураж
Объявление на Привозе

А что же с ценами в начале года?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–40 грн;
  • помидоры – 25–80 грн;
  • свекла – 25–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–70 грн;
  • баклажаны – 30–70 грн;
  • капуста – 20–45 грн;
  • чеснок – 120–140 грн;
  • морковь – 25–40 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.
Овощи на Привозе в январе
Одесский Привоз: цены на овощи
На Привозе: торговля зеленью
Одесский Привоз: яблоки и капуста
Овощи и фрукты на Привозе

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30–60 грн;
  • груши – 35–70 грн;
  • бананы – 60–70 грн;
  • грейпфруты – 60–100 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–100 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 50–120 грн;
  • мандарины – 35-120 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • сливы – 50–80 грн.
Яблоки, цены на Привозе в Одессе
Продавщица фруктов на одесском Привозе, январь 2026
Цены на фрукты на Привозе
На Привозе: усатый продавец

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца на Привозе в январе 2026

  • яйца (десяток) – 55-100 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Сало и мясо на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-260 грн;
  • ребра – 210-230 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-260 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 120-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 90-160 грн.

Ещё по теме