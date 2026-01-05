Ключевые моменты:
«Мы, кажется, на Новый год мало ели»
Покупатель смотрит на копченое мясо, говорит жене:
– Да мы, кажется, на Новый год мало ели… Вот смотрю на все это и чувствую голод.
Продавщица (улыбается, слегка подмигивая):
– Мало? Да это не голод, это любовь к праздничному столу!
Покупатель:
– Любовь к праздничному столу, говорите… Тогда надо еще немного подкрепиться!
Продавщица (смеясь):
– Ну что ж, праздничный аппетит еще никто не отменял!
А что же с ценами в начале года?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–40 грн;
- помидоры – 25–80 грн;
- свекла – 25–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–70 грн;
- баклажаны – 30–70 грн;
- капуста – 20–45 грн;
- чеснок – 120–140 грн;
- морковь – 25–40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30–60 грн;
- груши – 35–70 грн;
- бананы – 60–70 грн;
- грейпфруты – 60–100 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–100 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 50–120 грн;
- мандарины – 35-120 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- сливы – 50–80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55-100 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-260 грн;
- ребра – 210-230 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-260 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 120-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 90-160 грн.
