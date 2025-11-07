Хроническая ошибка языкового вопроса

Проблема заключается в намеренно искаженном переводе Европейской хартии региональных или меньшинствовых языков, который был принят в 2003 году. Эта манипуляция позволила русскому языку получить в украинском законодательстве особый статус «защищенного», несмотря на то, что он никогда не находился под угрозой исчезновения.

Законопроект №14120 должен наконец исправить большую юридическую манипуляцию, которая тянется еще с времен президента Кучмы. Речь идет об искаженном переводе Европейской Хартии, из-за которого русский язык до сих пор имеет в Украине особый статус защиты.

Но принятие документа снова отложили в Верховной Раде. Повод формальный – «пожелания неназванных европейских экспертов».

«Это не первый раз, когда под надуманными причинами откладывается принятие документа, который исправляет старую манипуляцию. Его принятие позволило бы выполнить решение Конституционного Суда и привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами», – говорит сопредседатель движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда.

Создается впечатление, что в парламенте кому-то выгодно, чтобы эта «ошибка перевода» жила вечно. Потому что каждое откладывание – это еще один год, когда русский язык остается в списке «защищенных».

«Он (законопроект – ред.) никоим образом не ограничивает права национальных меньшинств и не должен рассматриваться в контексте европейской интеграции. Хартия не о языках меньшинств, а о миноритарных языках – то есть тех, для которых существует угроза исчезнуть. Это точно не о русском языке в Украине», – отметил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович.

Что такое Хартия: защита малых языков, а не русского

Европейская хартия региональных или языков меньшинств – это документ Совета Европы, созданный для поддержки языков, которые действительно находятся под угрозой исчезновения. Ее цель – сохранение культурного разнообразия (через образование, СМИ, культуру), а не политическое давление.

Главный парадокс: российская пропаганда годами убеждает мир, что Хартия якобы должна «защищать русскоязычных». На самом деле Россия этот документ даже не подписала.

Фокус Табачника: Как одно слово всё изменило

В 2003 году, во времена Кучмы, под руководством тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника оригинал Хартии был намеренно искажен.

Английский оригинал: «regional or minority languages».

Правильный перевод: «региональные или миноритарные языки». Миноритарные языки – это языки, на которых говорит меньшинство населения определенной территории.

Искаженный перевод: «региональные языки или языки меньшинств».

Все решило одно слово. Благодаря этому фокусу русский язык получил статус «такого, который нуждается в защите». Это произошло несмотря на то, что он доминировал во многих регионах и это никак не соответствует критериям Хартии.

В итоге, под видом заботы о «меньшинствах», государство фактически узаконило преимущество имперского языка. А действительно малые языки, те, которые реально исчезают (румейский, урумский, идиш, крымчакский), остались без внимания.

Законопроект №14120: попытка исправить ложь

Еще в 2019 году Конституционный Суд четко постановил: правительство и парламент обязаны исправить перевод и привести законодательство в соответствие с оригиналом. Прошел пятый год – а этого до сих пор не сделано.

Что изменяет новый закон №14120:

Исключает из списка «защищенных» русский и вымышленный «молдавский» языки.

Вместо этого обеспечивает поддержку действительно миноритарных языков (румейского, урумского, идиша).

Согласует текст с подлинным европейским содержанием.

Это не просто техническая правка. Это попытка навести порядок после лет манипуляций, заложенных во времена зависимости от Москвы.

«Речь идет не только о техническом уточнении текста. Речь о восстановлении исторической справедливости и исправлении последствий многолетних манипуляций. Мы не имеем права отступать именно сейчас, когда идет война за нашу идентичность», – подчеркивает языковая омбудсменка Олена Ивановская.

«Те, кто считает, что русский язык у нас нуждается в каких-то особых правах и защите, желают Украине поражения. Потому что в результате такой политики Украина просто перестанет быть Украиной», – настаивает Никита Потураев, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Требования европейцев или российское лобби: будут ли в Украине проблемы при вступлении в ЕС

«Страшилки о том, что принятие законопроекта №14120 якобы помешает европейской интеграции Украины – откровенный блеф. Любой европейский деятель, который выступит против исправления искаженного перевода Хартии и применения ее по назначению (в том числе для защиты идиша, урумского и румейского языков) выставит себя откровенным российским агентом, ксенофобом и антисемитом. Поэтому никто, кроме давно засвеченной российской агентуры, этого делать не будет. И очень важно, чтобы украинские чиновники и депутаты сами не скатывались в роль пассивных исполнителей прихотей Москвы», – прокомментировал Тарас Шамайда, сопредседатель движения «Пространство свободы».

Вывод: это наш тест на зрелость

Депутат Владимир Вятрович прямо заявил в Раде: «Это не пожелание, а наш долг – принять правильный перевод Хартии, исключить из перечня русский и несуществующий молдавский языки, вместо этого обеспечить защиту действительно миноритарных языков».

Принятие закона №14120 – это тест на зрелость государства. На способность закрывать старые политические долги и не позволять внешним силам диктовать, какие слова и как переводить.

Пока парламент откладывает, страна продолжает жить с переводом, который когда-то написали под диктовку империи. И это, согласитесь, звучит как очень плохая шутка в 2025 году.

