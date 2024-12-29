Нові назви одеських вулиць: як вулиця Заславського стала Литвака

«Одеське Життя» продовжує розповідати про те, звідки бралися радянські назви вулиць у місті, а також які імена вони мають зараз. Сьогодні йтиметься про вулицю Міщанську, яка потім стала Заславського, а зараз названа на честь Бориса Литвака. Ну і бонусом – історія із США. Там теж, виявляється, люблять міняти назви топонімів.
Президенти та гора
Давайте, співгромадяни, разок, у якості новорічного сюрпризу, розповідь про одеські вулиці почнемо з… дальнього «закордоння». Українська «мода» на перейменування топонімів не просто перетнула океан: не де-небудь, а в США, і не хто-небудь, а обраний президент Дональд Трамп вирішив зайнятися цією справою.
Він 24 грудня під час виступу у Феніксі, передає Fox News, заявив про намір змінити назву найвищої точки країни – гори Деналі на Алясці. Трамп хоче повернути їй колишню назву – Мак-Кінлі, на честь 25-го президента США.
Гора була перейменована колишнім президентом США Бараком Обамою у 2015 році. Він закріпив за нею назву «Деналі». Воно мало відображати традиції корінних жителів Аляски, оскільки слово «Деналі» вживали раніше представники місцевих племен.
Воно означає «високий» або «великий». Відомо, що у 1896 році вершину стали називати горою Мак-Кінлі на честь президента Вільяма Мак-Кінлі, який ніколи не був на Алясці. Цю назву офіційно визнали урядом США, поки Обама не змінив її, незважаючи на спротив законодавців у рідному для Мак-Кінлі штаті Огайо.
Мак-Кінлі, два терміни який служив губернатором Огайо, перш ніж стати президентом у 1897 році, привів країну до перемоги в іспано-американській війні та підвищив захисні тарифи для підтримки промисловості США. Гора Деналі (Мак-Кінлі) має висоту 6168 метрів.
Але, мабуть, досить описувати закордонні «терки» і перейдемо до наших, одеських, перейменувань. В історичному центрі міста, від Успенської до Малої Арнаутської тягнеться «аж» на 480 метрів вулиця, яка зараз носить ім’я Бориса Литвака.
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Євген Заславський готував революцію, але не дожив до неї
Її початкова назва – Міщанська. Вона пов’язана з сословним поділом одеського населення (поряд з Міщанською в Одесі існували Дворянська та Князівська вулиці). Хоча є думка, що назва пов’язана з органами міщанського самоврядування, що знаходилися тут.
До 2018 року ця вулиця носила назву на честь Євгена Заславського (1844-1878) – організатора і керівника першої політичної робітничої організації в імперії – «Південноросійського союзу робітників».
В принципі, в Одесі він був «залетним»: народився у Воронежі, помер у Петербурзі. В проміжку між цими подіями його якимись вітрами занесло в Одесу. У 1872 році тут він вів пропагандистську діяльність в нелегальній школі для робітників, читав їм такі необхідні лекції з політичної економії.
Навесні 1875 під керівництвом Заславського оформився «Південноросійський союз робітників». Він вважав, що до соціалізму приведуть освіта робітників, політичне виховання, що дозволять потім здійснити революційний переворот.
Того ж року «Союз» було розгромлено, а Заславського арештовано. У 1877-му його засудили до 10 років каторги, у 1878 році в Петербурзькій тюремній лікарні він помер від туберкульозу.
Як Борис Литвак заслужив любов та авторитет в Одесі
Сучасну назву вулиця отримала на честь почесного громадянина Одеси та Одеської області Бориса Давидовича Литвака (1930-2014). Він був відомий, перш за все, як творець Центру реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» (його будівлю називають «Будинок з ангелом») та голова правління благодійного фонду з такою ж назвою.
За цю діяльність йому було присвоєно звання почесного громадянина міста Одеси та Одеської області, Героя України (2007). Але не лише благодійністю він допомагав людям. Борис Литвак багато років керував спортивною школою № 2, отримав за спортивні досягнення звання заслуженого тренера. Він був одним з моральних авторитетів у місті, не раз обирався депутатом Одеської міськради, займався іншою громадською діяльністю.
З’явився на світ Борис Литвак у одеському дитячому приймачі. Його мати перед самими пологами пішла від чоловіка.
Працювала вона на одеському заводі «Кінап» і 27 вересня 1941 року змогла залишити Одесу на останньому судні (завод евакуювали до Самарканду, там Борис працював слюсарем). Після війни вони повернулися до Одеси.
Борис служив в армії у Білорусі, там його взяли до футбольної команди Мінського будинку офіцерів. У 1953 році демобілізувався. У 1959 році, продовжуючи працювати, вступив на заочний відділ факультету фізичного виховання Одеського педінституту ім.Ушинського.
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Після закінчення інституту викладав фізвиховання в Одеському автомеханічному технікумі. У 1961 році його обрали заступником голови облради добровільного спортивного товариства. У 1977 році він став директором дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву № 2, де працював до смерті. У 1996 році створив Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє».
Борис Литвак пішов із життя на 85-му році в Одесі. «Добро потрібно робити тихо. Так, щоб про це ніхто не знав», – такий був його девіз. Так він і жив. І якщо вулиця в ЙОГО місті носить його ім’я – це правильно.
Валерій БОЯНЖУ, Херсон-Одеса