Хто такий Святослав Ріхтер, ім’ям якого названо вулицю в Одесі

Святослав Ріхтер народився 20 березня 1915 року в Житомирі, в сім’ї піаніста, викладача Одеської консерваторії та органіста Одеської євангелічної лютеранської церкви святого Павла Теофіла Ріхтера.

Це був віртуозний піаніст, один із найкращих музикантів минулого століття, який залишив глибокий слід у музичному минулому нашого міста.

Дитинство та становлення Ріхтера

У 1916 році сім’я переїхала до Одеси, де Святослав став вчитися грі на фортепіано, і першим його учителем і прикладом став батько, який закінчив Віденську академію музики. При цьому хлопчик мало займався стандартною програмою навчання – гамами та етюдами, а першим твором, який він зіграв, став ноктюрн Шопена. Попри очевидні виконавські успіхи, хлопчик мріяв стати не музикантом, а диригентом.

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Уже в 15 років він почав працювати концертмейстером у Будинку моряка, а трохи пізніше перейшов до Одеської філармонії. У 19 років Ріхтер дав перший сольний концерт, водночас йому запропонували посаду концертмейстера в Одеському оперному театрі.

Відрахування Ріхтера з московської консерваторії

Диригентом Ріхтер так і не став, зате вступив до московської консерваторії. Провчився він там недовго — кілька місяців, бо хотів вивчати лише музичні дисципліни, відмовившись проходити загальноосвітні предмети. Ріхтера відрахували, і він поїхав назад до Одеси. Однак московський викладач піаніст Генріх Нейгауз наполягав, щоб його студента було відновлено в консерваторії. До речі, Нейгауз, коли вперше почув гру Ріхтера, вигукнув: «На мою думку, він геніальний!».

У 1937 році батько Ріхтера був арештований і в серпні 1941 був розстріляний. Мати, побоюючись переслідувань з боку влади, поїхала з Одеси разом з німецькими військами, що відступали, і оселилася в Німеччині. Святослав Ріхтер багато років вважав її загиблою.

Ріхтеру було заборонено залишати СРСР

Після війни Ріхтер став відомий не тільки у своїй країні, а й у країнах Східної Європи. А ось виїзд на гастролі на Захід йому дуже довго забороняли, бо він товаришував із композитором Сергієм Прокоф’євим та поетом Борисом Пастернаком, які перебували в опалі. Протягом років негласної заборони піаніст часто грав твори Прокоф’єва, і той присвятив Ріхтеру свою Дев’яту сонату.

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Гастролі, «Греммі» та світова слава

Коли звалилася радянська влада Ріхтер, став гастролювати в західних країнах. Перші його гастролі в Америці стали сенсацією, пізніше музикант отримав премію «Греммі», ставши першим радянським піаністом, який отримав цю нагороду.

Велику частину часу Ріхтер проводив у Парижі, до Росії він повернувся лише перед смертю. Помер музикант 6 липня 1997 року від серцевого нападу та похований на Новодівочому кладовищі.

Крім вулиці, яка носить ім’я Святослава Ріхтера, в Одесі у 2015 році на Алеї Зірок було відкрито іменну зірку піаніста.

Джерела: odessa-memory.info, Вікіпедія.

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