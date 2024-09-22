В Одесі провулок Вільямса перейменували на Карпенка-Карого: чого ми не знали про знаменитого українця

Секрет імені

Нагадаю: всі ми з вами у шкільній програмі з української літератури ПРОХОДИЛИ Карпенка-Карого. Проходили – і пройшли. Повз. Трохи – біографію, небагато, і, пам’ятається, без найменшого інтересу (що вдієш – «обязаловка») – його твори. Зате з висоти років поглянеш, задумуєшся – і життя він прожив цікаве, і його теми зовсім не з пальця висмоктані, самим життям підказані, а значить і сьогодні актуальні.

Отже, Іван Карпенко-Карий (29 вересня 1845 – 15 вересня 1907) – український письменник, драматург, один із корифеїв українського театру. На світ з’явився він у селі нинішньої Кіровоградської області, у родині збіднілого шляхтича. І був він тоді Іваном Карповичем Тобілевичем. А псевдонім, що увійшов в історію, це сукупність батьківського імені та Гната Карого – улюбленого ним персонажа з шевченківського «Назара Стодолі».

В 1859 Іван з відзнакою закінчив училище і в 14 років почав працювати писарем у пристава (це типу дільничний поліцейський), а потім – канцеляристом в міській управі. Потім перейшов на службу до суду. 1865 року перебрався до Єлисаветграда (нині Кропивницький), де до 1883 року працював столоначальником (це, типу, заввідділом) поліцейського управління.

Дивний поліцейський

Івана Тобілевича називали дивним поліцейським: не брав «баранчик у папірці», тобто, хабарів, і більше того – не лаявся «по-московськи»! Коли з роками жандармерія зажадала відсторонити його від служби за неблагонадійність, цей наказ місцевим начальством був проігнорований. Потрібен був спецнаказ МВС!

Чому «неблагонадійність»? У жандармерії звернули увагу, що у Єлисаветграді багато нелегалів-«народовольців» отримали паспорти, тобто, повний ступінь свободи. Як виявилось, їм, виходячи із власних переконань, допомагав Карпенко-Карий. Як наслідок – заслання на 5 років до Новочеркаська.

Дружина його на той час почила в Бозі, і шестеро (!) дітей залишилися під опікою діда Карпа. 1887 року Іван зміг повернутися до України. Він оселився на своєму отриманому у спадок від батьків хуторі Надія, названому на честь дружини. 1906 року важка хвороба змусила Карпенка-Карого виїхати до Берліна на лікування. Там 1907-го він помер. Поховали його вдома, на хуторі Надія…

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Закоханий у театр

А тепер – про творчу спадщину. З молодих років він буквально закохався в театральне дійство. Одного разу довелося півсотні верст добиратися до губернського міста, щоб побачити Отелло у виконанні Айри Олдріджа – чорношкірого лицедія, що приятелював з Тарасом Шевченком. Що цікаво: Іван Карпович, який взагалі не володів англійською, вже в літньому віці міг мовою оригіналу переказати монологи шекспірівського мавра!

У творчому доробку Карпенка-Карого – 18 п’єс. Вони різноманітні за жанрами: це мелодрами, ліричні та сатиричні комедії, трагікомедії, трагедії. Феноменальним назвав його талант Іван Франко, причому талант не лише драматурга, а й артиста, яким він тривалий час і був.

Найбільш відомі його п’єси – це «Мартін Боруля», «100 тисяч» та «Господар». Вони у шкільній програмі, але з того часу я їх не запам’ятав – взагалі (на відміну, наприклад, від «Енеїди» Котляревського). Не для того віку їхня тема.

А ось із десяток років тому на сцені нашого Херсонського драмтеатру я із задоволенням подивився класно поставлені «100 тисяч» – і ахнув: невже це 1889 року створено!? Начебто вчора! У нас і зараз такі самі хитрюги та шахраї – один до одного! Говорячи про Карпенка-Каром, Франко назвав його одним із батьків українського театру. Тож недарма Київський національний університет театру та кіно носить ім’я цього великого українського драматурга.

Український театрал замість радянського ґрунтознавця

Провулок Карпенка-Карого з’явився у Київському районі Одеси у 2024 році. А раніше це був провулок Академіка Вільямса. Коротко – про цю людину. Роки життя: 1863-1939. Топонім змінено на виконання закону про декомунізацію.

Василь Робертович Вільямс – радянський ґрунтознавець-агроном, академік Академії наук СРСР, АН Білоруської РСР, Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук, один із основоположників агрономічного ґрунтознавства, депутат Верховної Ради СРСР, Лауреат Ленінської премії. З 1894 року і до кінця життя очолював кафедру загального землеробства та ґрунтознавства московської сільгоспакадемії ім. Тимірязєва (1922-1925 – ректор).

Наукові роботи Василя Вільямса мали чимало практичного значення. Він став автором підручників із ґрунтознавства та землеробства. До речі, був сином інженера, який емігрував із США. У середині XIX століття його батько – Роберт Оскар Вільямс переїхав із США до росії, керував будівництвом залізничних мостів.

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